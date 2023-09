Realistisch-rechts moet naar frontale confrontatie met links

Als ‘nieuw rechts’ de verkiezingen wil winnen en echt iets veranderen in de maatschappij, zullen ze de ideologische en morele confrontatie met links frontaal moeten aangaan. In de stijl van Donald Trump. De conservatieve Republikein Pete Hegseth legde onlangs uit waarom Donald Trump populair is onder militairen. Als je op het slagveld in een situatie komt, zei hij, waarbij de vijand zich verschanst op hoger terrein, dan sta je in de zogeheten ‘kill zone’. Als je daar blijft, sterf je…

Als ‘nieuw rechts’ de verkiezingen wil winnen en echt iets veranderen in de maatschappij, zullen ze de ideologische en morele confrontatie met links frontaal moeten aangaan. In de stijl van Donald Trump.

De conservatieve Republikein Pete Hegseth legde onlangs uit waarom Donald Trump populair is onder militairen. Als je op het slagveld in een situatie komt, zei hij, waarbij de vijand zich verschanst op hoger terrein, dan sta je in de zogeheten ‘kill zone’. Als je daar blijft, sterf je onvermijdelijk.

Je moet direct dekking zoeken, een granaat gooien en dan de vijand bestormen die je nog niet scherp in het vizier hebt. Dát is de enige manier om het te overleven. In de politiek heeft rechts te lang geprobeerd om zich te handhaven in de kill zone, stelt Hegseth. Ze probeerden links minder boos te maken, gingen achter een tafeltje staan en spraken netjes over belastingverlagingen. Donald Trump was de eerste die de aanval koos en zei: ‘Gooi die granaten!’

Verkiezingen

Deze analogie bevat nuttige lessen voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Veel conservatieven hebben Donald Trump bekritiseerd vanwege zijn bruuskerende stijl. Zij zijn eraan gewend geraakt om zich te conformeren aan de morele normen van hun tegenstanders.

Ze vinden het belangrijk dat mensen hen aangenaam vinden, maar als je dat vindt, kun je de werkelijkheid niet benoemen zoals die is, want de werkelijkheid is onaangenaam. Je kunt geen debat winnen als het wordt beheerst door een consensus van onuitgesproken politiek-correcte veronderstellingen, waarbij bepaalde onderwerpen verboden terrein zijn.

Ideologie

Conservatieven hebben de afgelopen decennia elke grote strijd verloren. Hoewel rechtse partijen regelmatig verkiezingen winnen, gaat de langetermijnontwikkeling van de westerse cultuur de linkerkant op. Links is altijd onbeschaamd in zijn opvattingen en dringt zijn ideologie aanhoudend en actief op in elk onderwerp en elk debat.

Rechts kiest consequent een meer ‘zakelijke’ en ‘neutrale’ benadering, maar dat betekent dat ze niet tot de instituties doordringen met hun eigen ideologie. Ze laten een moreel vacuüm achter dat links opvult. Zelfs succesvolle rechtse politici als Ronald Reagan en Margaret Thatcher wisten de trend naar links niet om te buigen. Ze richtten zich op het terugschroeven van subsidies voor linkse doelen, maar lieten de linkse ideologie ongemoeid.

Volger

Het resultaat is dat links trendsetter is, rechts de tegensputterende volger. Het rechts van vandaag is feitelijk het links van tien of vijftien jaar terug. Kijk naar VVD of CDA, en nu weer JA21. Conservatieven zijn als mensen die uit eten gaan en worden geconfronteerd met een menu waarop een ruime keuze is tussen vegetarisch, veganistisch, halal of haram of insecten. Maar het vlees is verdwenen.

De conservatieve nederlagenstrategie wordt veroorzaakt doordat conservatieven de ‘moral high ground’ hebben overgelaten aan links. Ze zijn zelf gaan geloven dat links opkomt voor de kleine man en de vertrapten. Daardoor lijkt het alsof zij de ‘bad guys’ zijn. Dat is de reden waarom rechts zo terughoudend is in het aanvallen van links, zelfs als links openlijk geweld, communisme en revolutie bepleit.

Duivelspact

Daar komt bij dat veel conservatieven hun ziel hebben verkocht aan de duivel. Ze maken deel uit van het establishment. Als ze zich uitspreken, lopen hun prestigieuze connecties en lucratieve banen gevaar. Dit veroorzaakt een kloof tussen conservatieve instellingen en hun kiezersbasis.

In de verkiezingscampagne die voor ons ligt moet nieuw rechts weer de leiding nemen in de strijd om ideeën, een terrein dat de oude conservatieven hebben prijsgegeven. Ze moeten zich realiseren dat links zijn morele idealen al lang heeft verraden. Links laat anderen betalen voor zijn idealen.

De Frans Timmermansen van deze wereld wonen niet tussen de kansenparels van de multiculturele samenleving. Ze bezetten overheidsbanen met veel juridische beschutting en financiële zekerheid. De middenklasse moet een onevenredig deel van de verduurzamingslasten dragen. Mensen in het buitengebied worden gepakt met duurder openbaar vervoer én autogebruik.

Klassenstrijd

Nieuw rechts moet gaan inzien dat er sprake is van een nieuwe klassenstrijd. Het leven in de moderne samenleving bestaat uit de ruimte die wordt opgeëist door de staat die zijn uitvoerende macht uitoefent, een ruimte voor commerciële activiteiten die wordt beheerd door particuliere ondernemingen en de burgerlijke ruimte die toebehoort aan burgers die verenigd zijn in maatschappelijke organisaties.

Tegenwoordig worden al deze drie ruimtes – zelfs kerken – bezet door links. Conservatieven die zich binnen deze ruimtes proberen te manifesteren, worden onmiddellijk geconfronteerd met cancel culture en de-platforming, die worden versterkt door de kracht van Big Tech.

Civil Society

Cafés en plaatsen waar burgers elkaar ontmoetten en ideeën uitwisselden, zijn grotendeels vervangen door fastfoodbedrijven (gericht op snelle omzet mogen bezoekers niet blijven hangen) en Starbucks (die consumenten niet langer ‘Vrolijk Kerstfeest’ maar ‘Vrolijke winterdagen’ wenst). Wat er nog over was van het midden- en kleinbedrijf werd het slachtoffer van door de overheid geïnduceerde coronamaatregelen.

Het resultaat is dat actieve burgers zijn veranderd in passieve consumenten. In de privésfeer waar ze zich in hebben teruggetrokken, worden ze blootgesteld aan de linkse woke-indoctrinatie die nu deel uitmaakt van de entertainmentcultuur en streamingdiensten. De technologieën en sociaal-economische omstandigheden van de samenleving zelf zijn niet ideologisch neutraal meer, ook de zogenaamde ‘vrije markt’ niet.

Het gaat zelfs om dating-apps als Tinder, die op het eerste gezicht ideologisch neutrale consumentenproducten lijken, maar die in feite de manier waarop relaties tot stand komen en de sociale verwachtingen van mensen herstructureren, en uiteindelijk de waarden herstructureren die het morele weefsel van onze samenleving vormen.

Herzuiling

Dat betekent dat conservatieven een compleet nieuwe ruimte zullen moeten bouwen om hun ideeën te ontwikkelen. Rechts moet zichzelf opnieuw uitvinden als een aparte samenleving die op het punt staat om los te breken – als een volledig parallel netwerk binnen de maatschappij. Dat is de enige manier om de woke-ideologie weer uit het leven te bannen.

Het pad dat de conservatieven kiezen in de aanstaande verkiezingen, moet dus niet-apologetisch zijn: de rechtse psyche moet op geen enkele wijze de nood voelen om zich te verantwoorden aan links. Niet alleen moet de linkse ideologie integraal worden verworpen: deze moet óók worden overschreven met een rechts programma, dat gebaseerd moet zijn op een eigen sociaal-economisch ecosysteem, met eigen waarden.