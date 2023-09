Rebelse epidemioloog Yves Coppieters lijsttrekker Les Engagés in Waals-Brabant

De Franstalige ex-christendemocraten Les Engagés hebben epidemioloog Yves Coppieters weten strikken als lijsttrekker voor de provincie Waals-Brabant. Een opmerkelijke keuze, want de man heeft geen enkele politieke ervaring én komt op een moment dat de vaste waarden van CDH op de loop gaan. Yves Coppieters is in Franstalig België een bekend en gerespecteerd epidemioloog. Tijdens de covidcrisis viel de professor aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) vaak op door zijn aparte stellingnames. Coppieters is een van de weinige epidemiologen…

De Franstalige ex-christendemocraten Les Engagés hebben epidemioloog Yves Coppieters weten strikken als lijsttrekker voor de provincie Waals-Brabant. Een opmerkelijke keuze, want de man heeft geen enkele politieke ervaring én komt op een moment dat de vaste waarden van CDH op de loop gaan.

Yves Coppieters is in Franstalig België een bekend en gerespecteerd epidemioloog. Tijdens de covidcrisis viel de professor aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) vaak op door zijn aparte stellingnames. Coppieters is een van de weinige epidemiologen die kritisch was en is voor heel wat beleidsbeslissingen. Zo was hij een tegenstander van het Covid Safe Ticket en verplichte vaccinatie tegen covid-19, en vindt hij dat mondmaskers dragen geen algemene maatregel moet zijn, behalve voor mensen met zeer duidelijke ziektesymptomen.

Zoals Alexis Carantonis, de jonge hoofdredacteur van de populaire krant La Dernière Heure, Coppieters omschrijft: portant une parole souvent raisonnée et rassuriste. Rationeel en geruststellend. En dat betekent wat, in een Franstalige pers waar sowieso al steviger gedebatteerd werd over de gevolgde Belgische covidkoers.

Onafhankelijkheid België?

Maar dat Coppieters weinig kaas heeft gegeten van politiek en van snedige politieke journalistiek, werd pijnlijk duidelijk toen hij in het zondagsprogramma C’est pas tous les jours Dimanche op televisiezender RTL een korte politieke quiz voorgeschoteld kreeg. Hij wist niet waar het woord CDH voluit voor stond. Maar, erger, zeker in Franstalig België: Coppieters wist niet eens in welk jaar België onafhankelijk werd.

Toch nemen een aantal mensen Coppieters’ verdediging op zich. Tijdens de covidcrisis zijn er stevige banden gesmeed, zo blijkt. Want de hierboven eerder geciteerde Alexis Carantonis – die als journalist eveneens erg kritisch was voor het pandemiebeleid – vraagt zich hardop af of dat spoort politico-mediatieke quizjes annex valstrikken wel ernstig moet worden genomen. ‘Je kan niet tegelijkertijd én voor politieke vernieuwing pleiten, én vernieuwers op zo’n goedkope manier te grazen nemen’, zegt Carantonis.

Top-down

Maar waarom gaat Coppieters in de politiek? Wel, de epidemioloog ziet zelf met lede ogen aan hoe er net door de covidcrisis een enorme kloof is gaan gapen tussen burger en overheid.

‘Het is alsof we na de covidcrisis niets willen leren. Alsof we alleen maar slechte beslissingen hebben genomen. We moesten een beroep doen op experts omdat politici geen systemische visie op de zaken hebben, maar de bevolking wel mee moest zijn. Daardoor hebben we tijdens de covidcrisis veel top-down maatregelen moeten ondergaan. Maar als we echte langetermijnmaatregelen willen, dan is de steun van de bevolking hard nodig’, zegt hij bij de RTBF.

Al zijn er ook andere, meer politiek ingestudeerde, redenen voor Coppieters’ overstap naar de politiek: ‘Waarom heeft mijn provincie nog dezelfde politici als vijftien jaar geleden? Vanwaar die inertie? Waarom kunnen de zaken niet veranderen?’, zo vraagt de man zich luidop af.

Gek genoeg veegt Coppieters daarmee onbedoeld de mantel uit van enkele CDH/Les-Engagés-getrouwen die niet meer opkomen in 2024. Zoals federaal fractieleider en arts Catherine Fonck, die eerder al aangaf de politiek beu te zijn. Ook door de covidcrisis. Zij houdt het voor bekeken na een politieke carrière van 20 jaar.

Of federaal Brussels CDH-sterkhouder Georges Dallemagne, voormalig directeur van Artsen zonder Grenzen, die eveneens uit de politiek stapt na een politieke carrière van twee decennia. Zowel Fonck als Dallemagne stemden tegen de Vivaldi-pandemiewet.