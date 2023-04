Rechtbanken domineren het nieuws in de VS

Het is een en al rechtbank wat de klok slaat in de Verenigde Staten deze week. Een overzicht van enkele spraakmakende processen. Gestolen stemmen Fox News heeft er afgelopen dinsdag mee ingestemd om stemmachinefabrikant Dominion Voting Systems een bedrag van 787,5 miljoen dollar te betalen als schikking in een lasterzaak. De fabrikant beschuldigde de conservatieve nieuwszender ervan valselijk te hebben beweerd dat hun stemmachines stemmen voor voormalig president Donald Trump naar presidentskandidaat Joe Biden hadden ‘overgeheveld’ tijdens de presidentsverkiezingen van…

Het is een en al rechtbank wat de klok slaat in de Verenigde Staten deze week. Een overzicht van enkele spraakmakende processen.

Gestolen stemmen

Fox News heeft er afgelopen dinsdag mee ingestemd om stemmachinefabrikant Dominion Voting Systems een bedrag van 787,5 miljoen dollar te betalen als schikking in een lasterzaak. De fabrikant beschuldigde de conservatieve nieuwszender ervan valselijk te hebben beweerd dat hun stemmachines stemmen voor voormalig president Donald Trump naar presidentskandidaat Joe Biden hadden ‘overgeheveld’ tijdens de presidentsverkiezingen van 2020.

Door deze schikking vermijdt Fox News een spraakmakend en mediatiek proces waarin de zender zijn bekendheden zoals Sean Hannity, Tucker Carlson en Maria Bartiromo, haast zeker zouden zijn opgeroepen om te getuigen. Ook Fox-baas Rupert Murdoch kon wel eens op de getuigenbank beland zijn.

Fox News had het uitzenden van de valse beweringen proberen te rechtvaardigen door te stellen dat de beweringen gemaakt waren door Donald Trump, en dat ze dus nieuwswaardig waren. Voorafgaand aan het proces had rechter Eric Davis van het hooggerechtshof van de staat Delaware al geoordeeld dat deze rechtvaardiging geen steek hield.

Abortusreguleringen

Nog centraal in het Amerikaans nieuws staat de werkzame stof mifepriston in de abortuspil Mifeprex. Het gevaar bestaat dat dit medicijn in de Verenigde Staten niet meer gebruikt zou mogen worden. Mifepriston wordt gebruikt bij meer dan de helft van alle abortussen in het land.

Eerder deze maand had een Amerikaanse districtsrechter in Amarillo, Texas, een bevel uitgevaardigd dat de twintig jaar oude goedkeuring van de pil door de Food and Drug Administration (FDA) opschortte. Het Amerikaanse hof van beroep van het Vijfde Circuit (het Fifth U.S. Circuit Court of Appeals), gevestigd in New Orleans, had vorige week de draagwijdte van die beslissing wat teruggedrongen. Het hof verbood het medicijn niet volledig, maar beperkte het gebruik ervan tot de regels die hieromtrent golden voor 2016. Tot dan mocht de pil alleen gebruikt worden tot de zevende week van de zwangerschap, en na eerst drie keer de huisarts te hebben bezocht. Bezorging van de abortuspil via de post was toen ook niet mogelijk.

Het Witte Huis en het farmaceutisch bedrijf achter mifepriston, Danco Laboratories, zeiden in een reactie dat deze beslissingen de autoriteit van de FDA ondermijnden en ernstige gevolgen zouden hebben. Gevolgen, niet alleen voor vrouwen die het medicijn nodig hebben, maar ook voor de farmaceutische industrie in zijn geheel.

De zaak rond het abortusmiddel mifepriston toont trouwens nog maar eens aan hoe belangrijk het voor de Democraten en Republikeinen is om ‘hun’ rechters te benoemen. Rechters waarvan ze zeker zijn dat die hun ideologie delen en beslissingen nemen die in lijn zijn met hun politieke agenda. In dit geval hebben de benoemingen van conservatieve rechters door voormalig president Trump de deur geopend voor het Texas-besluit en dat van het hof van beroep van het Vijfde Circuit.

Democraten en Republikeinen in rechtspraak

En dat brengt ons naadloos bij het belang van de afwezigheid in de commissie voor Justitie van de oudste senator van de Verenigde Staten, Dianne Feinstein (Democraten, Californië). Ze is herstellende van gordelroos en is al sinds februari niet meer aan het werk. Maar de Democraten hebben haar stem broodnodig om hun progressieve rechters aan te kunnen duiden.

Het proces om federale rechters goed te keuren begint bij de Senaatscommissie voor Justitie. Wanneer de aanstelling van een bepaalde rechter wordt goedgekeurd in de commissie, wordt zijn of haar benoeming hierna voorgelegd aan de voltallige Senaat.

Door Feinsteins afwezigheid zetelt in de commissie voor Justitie momenteel een gelijk aantal Democraten en Republikeinen. En dat betekent dat de Democraten voorlopig niet in staat zijn om de aanstelling van ongeveer vijftien progressieve rechters naar de Senaat te brengen.

De Republikeinen zijn niet van plan snel toe te geven aan deze patstelling. Afgelopen dinsdag hebben de Republikeinen in de Senaat het verzoek van de Democraten geblokkeerd om tijdelijk senator Ben Cardin (Democraten, Maryland) te laten invallen voor senator Feinstein.

Meerderheidsleider Chuck Schumer (Democraten, New York) had hiervoor om unanieme instemming gevraagd, maar senator Lindsey Graham (Republikeinen, South Carolina), de belangrijkste Republikein in de commissie voor Justitie, verzette zich hiertegen, waardoor het verzoek een dode letter bleef.

‘Het geeft de Republikeinen de kans om de ambities van de Democraten om de rechterlijke macht te herschikken en te diversifiëren, aanzienlijk te beperken’, zei Sarah Binder, een politicologe van Brookings Institution, hierover.

En zoals we nu zien bij de hele zaak omtrent het abortusmiddel mifepriston kan slechts één federale rechter het beleid voor het hele land hervormen…