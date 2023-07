Rechtszaak 100 TWh: ontmanteling Doel 3 en Tihange 2 niet stopgezet

De Belgische staat moet de ontmanteling van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 niet bij hoogdringendheid stopzetten. Dat is de uitspraak in de rechtszaak die belangenvereniging 100 TWh heeft aangespannen. Sinds september vorig jaar loopt er een rechtszaak van kernenergie-belangenvereniging 100 TWh ('100 terawattuur') tegen de Belgische staat. Op die manier wilde dat lobbycollectief een ‘beslissing alvorens recht te doen’ afdwingen. 100 TWh meende immers dat door de ontmanteling van twee kernreactoren de Belgische bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in gevaar…

De Belgische staat moet de ontmanteling van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 niet bij hoogdringendheid stopzetten. Dat is de uitspraak in de rechtszaak die belangenvereniging 100 TWh heeft aangespannen.

Sinds september vorig jaar loopt er een rechtszaak van kernenergie-belangenvereniging 100 TWh (‘100 terawattuur’) tegen de Belgische staat. Op die manier wilde dat lobbycollectief een ‘beslissing alvorens recht te doen’ afdwingen. 100 TWh meende immers dat door de ontmanteling van twee kernreactoren de Belgische bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in gevaar was. Als de rechtbank de argumentatie van 100 TWh zou volgen, dan zou bij hoogdringendheid de ontmanteling van die twee reactoren onmiddellijk worden stopgezet.

De rechtbank verklaart de vordering van 100 TWh nu ontvankelijk, maar heeft besloten om de ontmanteling niet stil te leggen. Volgens de rechter is de houding van de Belgische regering over kernenergie in gunstige zin veranderd. Daardoor zou de bevoorradingszekerheid niet in het gedrang komen en de stillegging van beide reactoren niet nodig zijn.

CD

Politieke oplossing

100 TWh vindt deze beslissing al een stap in de goede richting. ‘De rechter erkent het belang van kernenergie, vermits er geoordeeld is dat de Belgische regering een bocht aan het maken is in dit dossier. Eigenlijk zegt de rechter dat dit dossier een politieke oplossing behoeft’, reageert 100 TWh-voorzitter Henri Marenne.

Marenne: ‘We komen van ver. Nog niet zo lang geleden was kernenergie uit den boze en moesten reactoren met alle geweld ontmanteld worden. Nu merken we in gesprekken met politici zelf ook al dat de bocht inderdaad is ingezet en dat men begint in te zien dat de bevoorradingszekerheid niet gegarandeerd is zonder kernenergie. Belangrijk voor ons is dat onze argumenten ontvankelijk worden verklaard. Men heeft ons niet op fouten kunnen betrappen in onze berekeningen en redeneringen.’

Verder procederen?

Omdat het niet om een uitspraak ten gronde gaat, beschikt 100 TWh nu over de mogelijkheid om van de ontmanteling wel een heuse rechtszaak te maken. Marenne zegt zich daarover nog te beraden. ‘Onze financiële middelen zijn niet eindeloos. Als we een uitspraak ten gronde willen, dan zijn we waarschijnlijk vertrokken voor enkele jaren procederen. Dat is dus nog te bekijken.’

‘Alleszins organiseren we de komende maanden een grote conferentie waar we alle politieke partijen uitnodigen om hun standpunt over kernenergie voor te stellen. We voeren ook gesprekken met politici. Het wordt tijd dat iedereen definitief kleur bekent: onze kerncentrales zijn goed voor de productie van zes gigawatt aan energie. Die productie wordt maar voor 1,6 gigawatt opgevangen door de bouw van nieuwe gascentrales. hernieuwbare energie levert daarnaast nooit dezelfde zekerheid op als kernenergie. Die wiskundige vergelijking is nog altijd niet opgelost door de regering’, zegt Marenne.