Recordbedrag voor ‘Kuifje en de blauwe lotus’

Een eerste ontwerp in waterverf en gouache (plakkaatverf) voor de kaft van het Kuifje-album Le Lotus Bleu uit 1936, dat uitgeverij Casterman weigerde omdat de drukkosten te hoog zouden oplopen wordt 21 november 2020 geveild bij het Franse veilinghuis Artcurial. Nadat iemand in 2014 meer dan € 2,6 miljoen neertelde voor het ontwerp van de schutbladeren voor de reeks rekenen de verkopers op een nieuw recordbedrag.

Keerpunt

Naar verluidt is het de familie Casterman die dit pareltje uit een schuif opdiepte waar het ruim 80 jaar stof lag te vergaren. Hergé zou het schilderwerkje aan de jonge zoon van uitgever Louis Casterman hebben geschonken. Deze laatste hield het in zes gevouwen kunstwerkje al die tijd bij in een schuif.

De tekening is gemaakt op een vel papier van 340mm x 340mm. Hergé voerde zijn ontwerp uit in aquarel, plakkaatverf en Chinese inkt. Het gaat om het bekende beeld waar Kuifje zich verstopt in een Ming-vaas voor een banier met een rode draak. Het werkje vertoont geen wereldschokkend verschil met de bekende cover uit 1936 die later verscheen. Wel vormt het vijfde album van Kuifje een keerpunt in de carrière van Hergé. De ontmoeting met de Chinese student Zhang Chongren (ook wel bekend als Tchang Tchong-jen (张充仁1,)) die les volgde in Leuven bij de kunstschilder René Dekeyser opende een heel nieuwe wereld voor Hergé.

Nanking

©Hergé/ Moulinsart 2020

De daaruit gegroeide vriendschap en de informatie van Léon Gosset, de aalmoezenier van de Chinese studenten te Leuven, had Hergé aangezet om de bloedige Japanse bezetting van China en de misdaden tegen de menselijkheid in Nanking in zijn verhaal te verwerken. De tekenstijl van Hergé verbeterde ook zienderogen door zijn contacten met andere kunstenaars.

In een interview met Numa Sadoul beweerde Hergé dat hij ten tijde van de blauwe lotus een nieuwe wereld ontdekte. Een interview dat volgens het veilinghuis in 1989 plaatsvond terwijl Hergé al overleed in 1983. De rode draak zou een hommage van Hergé aan de schilder Zhang zijn.

De mooiste kaft

Het ontwerp zal vanaf juli op diverse plaatsen in Europa tentoongesteld staan. Van 22 september tot 2 oktober is het te zien in Brussel en op 19 en 20 november in Parijs. Het veilinghuis uit Monte Carlo (waar het van 15 juli tot 11 september te zien is) zal het ontwerp op 21 november veilen te Parijs.

Artcurial dat beweert acht van de tien duurste œuvres van Hergé te hebben geveild laat bij monde van Eric Leroy, deskundige stripverhalen, weten dat dit een meesterwerk is dat het genie van Hergé ten volle aantoont en ‘allicht de mooiste kaft van een Kuifje-album’.

Hoewel bijzonder mooi verschilt dit geveilde ontwerp nauwelijks van het aanvaarde ontwerp uit 1936 dat overigens vanaf 1942 in alle latere edities vervangen zal worden door de bekende rode achtergrond met zwarte draak. Die laatste cover is zonder twijfel een van de prachtigste uit de stripgeschiedenis.