Regering stopt 15 miljard euro van Engie in apart beleggingsvehikel

Er komt een nieuwe openbare instelling om de 15 miljard euro in te stoppen die Engie betaalt voor de ontmanteling van de kerncentrales. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft dat aangekondigd in de Kamercommissie Energie. Ook het geld voor de andere nucleaire passiva komt in het nieuwe vehikel dat ‘Hedera’ zal heten.

Hedera is de Latijnse naam voor ‘klimop’. ‘Een wintergroene plant die symbool staat voor sterke groei’, zei Tinne Van der Straeten. De instelling moet dus garanderen dat er geld is voor de toekomstige berging van nucleair afval. De overeenkomst met die nieuwe financiële openbare instelling loopt tot 2062.

Belastingbetaler

De minister had het in de Commissie over de ‘verborgen en astronomische kosten van nucleaire passiva’. Van der Straeten liet ook niet na erop te wijzen dat de Belgische belastingbetaler daarvoor al 25 jaar lang aan het betalen is. Iets wat rabiate aanhangers van kernenergie volgens haar negeren. De minister beweerde bovendien dat er binnen de Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (Niras) geen echte kostencontrole gebeurt. Die instelling is volgens haar te veel rechter en partij.

Ter herinnering: Engie heeft voor de kosten voor kernafval een maximumfactuur voor de ontmanteling en berging van het kernafval bedongen van vijftien miljard euro. Engie zal die binnenkort storten aan Hedera. Maar ook de federale regering zal geld in Hedera moeten stoppen.

De onbeantwoorde vraag is of het om de fondsen van Niras gaat of extra geld nodig is? De regering spreekt van een risicopremie van 4,5 miljard euro. Hedera moet met het geld inkomsten genereren om op lange termijn de verwerking van kernafval en gebruikte kernbrandstof te financieren.