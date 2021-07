Repatriëring IS-vrouwen dwarsboomde onderzoek Conings

Op 7 juli kon u in deze kolommen reeds lezen dat het laatste toezichtonderzoek van het Comité I gewag maakt van een mysterieuze 'operatie Y' die mogelijk het onderzoek naar Jürgen Conings (operatie X) had doorkruist. Het rapport werd besproken in de besloten begeleidingscommissie van het Vast Comité P en het Vast Comité I, evenals in de commissie Defensie. Er staat te lezen dat deze operatie onmogelijk een verklaring kan geven voor het uitblijven van de inzet van bijzondere inlichtingenmethoden…

Op 7 juli kon u in deze kolommen reeds lezen dat het laatste toezichtonderzoek van het Comité I gewag maakt van een mysterieuze ‘operatie Y’ die mogelijk het onderzoek naar Jürgen Conings (operatie X) had doorkruist. Het rapport werd besproken in de besloten begeleidingscommissie van het Vast Comité P en het Vast Comité I, evenals in de commissie Defensie. Er staat te lezen dat deze operatie onmogelijk een verklaring kan geven voor het uitblijven van de inzet van bijzondere inlichtingenmethoden (BIM) door de ADIV.

Volgens het rapport werd operatie Y pas opgestart op 4 mei, terwijl operatie X al eind februari in de startblokken stond. Dit is in tegenspraak met de uitleg die de ADIV zelf verschaft. Ook de inspecteur-generaal van Defensie kwam in zijn rapport tot de conclusie dat het prioritair stellen van operatie Y het onderzoek naar Jürgen Conings dwarsboomde.

Repatriëring IS-vrouwen en -kinderen uit Syrië

Een mogelijke verklaring voor die tegenspraak ligt in de aard van operatie Y, die tot nu toe geheim bleef. Het zou om een politiek gevoelige operatie in het buitenland gaan. Twee onafhankelijke bronnen uit de directe omgeving van de Belgische inlichtingendiensten hebben ondertussen bevestigd dat het gaat om een operatie in het kader van de repatriëring van IS-vrouwen en -kinderen uit Syrië.

Binnen de veiligheidsdiensten dringt men er al langer op aan om de IS-vrouwen uit de gevangenkampen in Syrië terug te halen. Dit omwille van de veiligheidsrisico’s die bestaan zolang zij ongecontroleerd kunnen loslopen. Conditio sine qua non is een degelijke en professionele debriefing waarbij de risico’s in kaart worden gebracht. Ook vinden de veiligheidsdiensten dat we niet enkel vrouwen mét kinderen, maar ook diegenen die momenteel kinderloos zijn, moeten terughalen. Bij aankomst moeten deze mensen, indien zij een gevaar betekenen, voor geruime tijd uit de maatschappij worden verwijderd. Of aan die voorwaarden kan worden voldaan is maar zeer de vraag.

Politieke beslissing van VIVALDI is boemerang

Op 4 maart berichtte de VRT al dat de VIVALDI-regering had beslist de IS-vrouwen mét kinderen terug te halen. Het gaat om een politiek compromis dat een repatriëring tracht te verkopen met als emo-argument het welzijn van de kinderen. Tot grote frustratie van de veiligheidsdiensten werden de kinderloze vrouwen niet in aanmerking genomen. Die mogen blijkbaar wel vrij de natuur in verdwijnen.

Dit dossier heeft ontegensprekelijk gewogen op de inzetbaarheid van mankracht binnen de ADIV. Zoals een van onze bronnen duidelijk stelt gaan aan zo’n operatie uitgebreide voorbereidingswerken vooraf die de intensieve inzet van personeel vereisen. Ten laatste begin maart is hiermee een aanvang genomen. Net na het initiëren van operatie X rond Jürgen Conings op 25 februari.

ADIV kon het niet aan door keuze regering

Meteen wordt ook voor de goede verstaander duidelijk waarom de ware aard van operatie Y tot nu toe onbekend bleef. De regering heeft met de politieke beslissing om de IS-vrouwen en -kinderen terug te halen namelijk zelf gezorgd voor de overbevraging van een dienst waarvan reeds lang geweten is dat die disfunctioneel is en kampt met een nijpend tekort aan personeel. Het on hold zetten van andere operaties lijkt hierdoor onvermijdelijk te zijn geweest.

Doorbraak vroeg de ADIV om een officiële bevestiging van de ware aard van operatie Y. Tot op dit moment bleef een antwoord uit.