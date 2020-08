Republikeinen na Trump

In een interview met Steve Hilton op Fox News is voormalig communicatiedirecteur van het Witte Huis, Anthony Scaramucci, ongemeen streng voor zijn vroegere werkgever. In het programma The Next Revolution zei Scaramucci dat president Donald Trump in wezen faalde bij alles wat hij gedaan heeft in het Witte Huis en dat het noodzakelijk is dat de hele Republikeinse Partij wordt 'geherstructureerd'. Anthony Scaramucci was slechts 10 dagen (van 21 juli 2017 tot 31 juli 2017) communicatiedirecteur van het Witte Huis.…

In een interview met Steve Hilton op Fox News is voormalig communicatiedirecteur van het Witte Huis, Anthony Scaramucci, ongemeen streng voor zijn vroegere werkgever. In het programma The Next Revolution zei Scaramucci dat president Donald Trump in wezen faalde bij alles wat hij gedaan heeft in het Witte Huis en dat het noodzakelijk is dat de hele Republikeinse Partij wordt ‘geherstructureerd’. Anthony Scaramucci was slechts 10 dagen (van 21 juli 2017 tot 31 juli 2017) communicatiedirecteur van het Witte Huis.

Haatzaaier

Sinds zijn ontslag is hij één van de felste critici van Trump. Toen hem om verdere uitleg werd gevraagd werd door Scaramucci gewezen op de hoge werkloosheidscijfers in het land (‘13% van de Afro-Amerikanen is werkloos’), en het feit dat Trump de wetenschappelijke kennis die er bestaat over het coronavirus en de aanpak ervan heeft gepolitiseerd. ‘Hij is een verdeler. Hij verdeelt mensen. Hij jut de mensen op. Hij creëert haat in onze democratie.’

Het interview was president Trump uiteraard niet ontgaan, die op zijn eigen gekende manier reageerde door Scaramucci weg te zetten als een ‘verliezer’ die zichzelf belachelijk maakte.

.@Scaramucci, who just made a fool of himself as he got taken apart by @SteveHiltonx, only lasted 11 days in his favorite of all time Administration, before being fired for, again, making a fool of himself. Anthony is a loser who begged to come back. I said “No Thanks”. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020

Ook interviewer Steve Hilton zelf had nog kritiek door aan te halen dat er ‘een aantal anti-Trump Republikeinen tot leven zijn gekomen’, die niet zijn opgestaan om bepaalde conservatieve principes terug op de agenda te zetten, maar enkel en alleen omwille van bepaalde verkiezingsstrategieën hun kar hebben gekeerd.

Post Trump

Het is in elk geval duidelijk dat een aantal Republikeinen al bezig zijn met het post-Trump tijdperk. Zo is er bijvoorbeeld ook Ben Sasse, Republikeins senator voor Nevada. Sasse is al van in de begindagen van Trumps presidentschap één van zijn meest uitgesproken critici, hoewel hij recent zich wel wat in de luwte had gehouden tot hij zeker was van zijn nominatie voor de partij in de voorverkiezingen van mei.

Maar vanaf dat ogenblik heeft hij er terug werk van gemaakt om steeds zeer duidelijk af te lijnen waar hij en Trump het oneens waren, of dat nu was met de ontruiming van het Lafayette-park in Washington DC toen daar een vreedzame demonstratie plaatsvond als reactie op de dood van George Floyd, of Trumps aanpak van de coronacrisis.

Maar Sasse is het ook niet altijd oneens met president Donald Trump. Wat hij eigenlijk probeert te doen is nu al zijn weg vrij te maken voor een eventuele plek in de presidentsrace van 2024. Daarin is het belangrijk om wat in het midden van de weg te blijven rijden: een politicus die gelooft in traditionele conservatieve waarden en benadrukken waar Trump hier van afwijkt, maar tegelijkertijd ook laten voelen dat hij niet verteerd wordt door een soort van haat voor Trump, wat Trumps aanhangers zou kunnen afschrikken. De politiek in de VS, het is voor velen één langgerekte presidentscampagne.

Presidentiële debatten

Maar voorlopig is het nog 2020 en komen ondertussen de drie debatten waar Donald Trump en Joe Biden de degens zullen kruisen ook dichter en dichter. Trump zit hiervoor reeds in de volle voorbereidingsfase, wat wil zeggen dat hij hier toch minstens lichtjes van wakker ligt. Het team dat hem hier bij helpt is samengesteld uit zijn schoonzoon, Jared Kushner, campagnemanager Bill Stepien, adviseur en woordvoerder van de campagne in 2016, Jason Miller, en voormalig gouverneur voor New Jersey Chris Christie, die tijdens de voorbereiding voor de debatten in 2016 de rol van Hillary Clinton op zich nam.

Volgens ingewijden is het team overeengekomen om ongeveer om de 10 dagen bij elkaar te komen tot het eerste debat, en is besloten om de groep zo klein mogelijk te houden om lekken te voorkomen. Afhankelijk van het onderwerp zou het team wel verschillende experten raadplegen. Trump lijkt deze debatten dus zeer ernstig te nemen. Wat niet vreemd is, gezien deze debatten de kans zijn om zijn achterstand in de peilingen op Joe Biden te verkleinen of misschien zelfs dicht te rijden. Of Chris Christie deze keer de rol van Biden mag spelen is niet geweten.

Conventienieuws

En over de Republikeinse Conventie is er ook nog wat nieuws. President Trump zou graag zijn aanvaardingsspeech voor de presidentsnominatie houden in het Witte Huis of in Pennsylvania op de plek waar in juli 1863 de Slag bij Gettysburg heeft plaatsgevonden. Beide plaatsen zijn echter omstreden om zulk een aanvaardingsspeech te houden aangezien zij federaal bezit zijn (het slagveld bij Gettysburg is nu een nationaal militair park dat wordt beheerd door de National Park Service). Die zijn niet bedoeld voor politieke doeleinden, wat bijvoorbeeld campagnevoeren duidelijk is.

Zo bestaat er de Hatch Act van 1939, een federale wet die alle werknemers in de uitvoerende tak van de federale overheid verbiedt om bepaalde vormen van politieke activiteit uit te oefenen. De president en de vicepresident vallen niet onder deze wet, maar het personeel van het Witte Huis dat aanwezig zou zijn bij de aanvaardingsspeech wel. Ondertussen heeft de Republikeinse Nationale Conventie ook aangekondigd dat, in tegenstelling tot eerder afgelegde verklaringen, er toch een kleine groep verslaggevers zou mogen aanwezig zijn.

Kamala for president in 2024?

Het Comité van de Democratische Nationale Conventie heeft dinsdag dan weer de namen onthuld van de sprekers op de Democratische Nationale Conventie van volgende week. Voormalig president Barack Obama en verschillende voormalige presidentskandidaten, waaronder Bernie Sanders en Elizabeth Warren, staan op de sprekerslijst.

Andere sprekers zijn onder andere voormalige first lady Michelle Obama, Jill Biden, en Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez. De Democratische conventie wordt grotendeels virtueel gehouden, en de toespraken zullen gebeuren via livestream of vooraf opgenomen video’s. Joe Biden zal de nominatie aanvaarden vanuit Delaware. Zijn running mate, senator Kamala Harris, sluit de Conventie af.

Want inderdaad, Joe Biden heeft uiteindelijk Kamala Harris gekozen als zijn running mate. Enerzijds opmerkelijk, want tussen alle potentiële kandidaten waar hij uit kon kiezen heeft hij die persoon gekozen wiens presidentiële campagne toch ook een aanval op hem was. Zo heeft Harris tijdens haar campagne geïnsinueerd dat Biden een racist was en had ze gezegd de vrouwen te geloven die de voormalig vicepresident ervan hadden beschuldigd hen te hebben aangerand. Maar het kan snel verkeren in de politiek. Mijn collega Roan Asselman heeft voor Doorbraak trouwens een zorgvuldig portret van Kamala Harris geschreven met een interessante afsluiter.