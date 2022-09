Republikeins gouverneur stuurt asielzoekers naar achtertuin Obama

Een week geleden kwamen 50 asielzoekers uit Venezuela aan in de noordelijke Amerikaanse staat Massachusetts. Om precies te zijn op Martha’s Vineyard, een schitterend en overbekend eiland in de Atlantische Oceaan - het favoriete zomerverblijf van rijke, machtige Democraten en de locatie van Hollywoodfilms als ‘Jaws’. Niet bepaald de plek waar men asielzoekers of andere migranten verwacht. Die waren ook niet op eigen houtje gekomen maar met twee vliegtuigen, geregeld door de Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis. De Venezolanen…

Een week geleden kwamen 50 asielzoekers uit Venezuela aan in de noordelijke Amerikaanse staat Massachusetts. Om precies te zijn op Martha’s Vineyard, een schitterend en overbekend eiland in de Atlantische Oceaan – het favoriete zomerverblijf van rijke, machtige Democraten en de locatie van Hollywoodfilms als ‘Jaws’. Niet bepaald de plek waar men asielzoekers of andere migranten verwacht.

Die waren ook niet op eigen houtje gekomen maar met twee vliegtuigen, geregeld door de Republikeinse gouverneur van Florida, Ron DeSantis. De Venezolanen waren oorspronkelijk vanuit Mexico de grens overgestoken naar Texas. Florida grenst weliswaar niet aan Mexico maar deelt met andere zuidelijke staten mee in de ‘grenscrisis’: een tsunami van illegale migranten uit Mexico, Midden- en Zuid-Amerika, die vooral Texas treft, met verreweg de langste grens. In 2022 werden nu al records gebroken: de immigratiedienst zegt op dit moment 2,3 miljoen migranten staande gehouden en vastgezet te hebben.

DeSantis en zijn eveneens Republikeinse collega in Texas, Greg Abbott, zochten de publiciteit omdat Democraten in het noorden de open-grenzen politiek van president Biden toejuichen, maar zelf nauwelijks voor de crisis opdraaien. Dat is de gouverneurs goed gelukt. Abbott stuurde eerder al bussen met migranten naar Washington, richting de residentie van vicepresident Kamala Harris. Zij kreeg eerder dit jaar van president Biden opdracht de grenscrisis beheersbaar te maken, tot nu toe zonder enig resultaat. Ook de Republikeinse gouverneur Doug Ducey van grensstaat Arizona stuurde al verschillende busladingen met asielzoekers en andere migranten naar het noorden; volgens hem omdat er anders ‘niks gebeurt’. Wel keurig voorzien van begeleidend medisch personeel en alle papieren.

De gouverneurs lijken meer dan geslaagd in hun opzet. Want inmiddels zijn zowel de Democraten als de liberale media totaal over de rooie. President Biden verweet de Republikeinen ‘misdadig en on-Amerikaans’ gedrag. En de Democratische gouverneur Gavin Newsom van Californië riep justitie op zijn collega’s van Texas en Florida te vervolgen wegens ‘ontvoering’. Zij zouden ‘de mensenrechten van de Venezolanen hebben geschonden…’, die ‘onder valse voorwendselen’ naar Martha’s Vineyard zouden zijn getransporteerd.

Vrijwillig

Maar volgens DeSantis hadden ze zich vrijwillig aangemeld. Hij zegt dat allerlei door Democraten bestuurde locaties in het Noorden zich als ‘sanctuary destinations’ manifesteren: toevluchtsoorden voor migranten. Washington, Chicago en New York bijvoorbeeld.

‘Ik hou me aan federale richtlijnen en stuur asielzoekers naar officiële toevluchtsoorden’, aldus DeSantis. De man is jurist, cum laude afgestudeerd op de beste plek in Amerika om rechten te studeren: Harvard Law School.

Op de openlijk Democratisch gezinde nieuwszender CNN werd DeSantis zelfs met Hitler vergeleken. En zijn stunt met de Holocaust. Ik verzin het niet.

Hoe dan ook, DeSantis is erin geslaagd vermogende en machtige liberalen als oud-president Obama, eigenaar van een vakantiehuis van 20 miljoen met 7 slaapkamers op Martha’s Vineyard, te confronteren met hun eigen politiek. De staat Massachusetts kondigde inmiddels de noodtoestand af en liet de 50 vluchtelingen door de Nationale Garde van het eiland halen.

Schande

Los van mogelijke juridische gevolgen had het voor de gouverneur van Florida niet beter kunnen lopen. Zelfs de Democratische burgemeester van de sanctuary city New York, hemelsbreed 400 kilometer van Martha’s Vineyard, sprak schande van de actie. En maakte zichzelf in één moeite door belachelijk door te verklaren dat zijn stad – de grootste van de VS – niet is toegerust deze 50 Venezolanen op te vangen. De puissant rijke gemeente Martha’s Vineyard vroeg de federale overheid zelfs geld om de 50 migranten tijdelijk te huisvesten…

Sheriff Benny Martinez van het grensdistrict Brooks County in Texas moet er allemaal om lachen als een boer die kiespijn heeft. Voor de rond de honderd lijken die hij jaarlijks opvist uit het grensgebied heeft hij nog geen cent gezien. Terwijl die hem honderdduizenden dollars kosten om te laten schouwen en fatsoenlijk te begraven. Wat nog niks is vergeleken bij alle schade door criminaliteit van migranten in zijn district: inbraken, gestolen auto’s, vernielde schuttingen, enzovoort.

Democratisch Washington blijft doof voor zijn smeekbeden om hulp, zegt Martinez. Maar maakt zich wel vreselijk druk over een handvol migranten die te dichtbij zijn gekomen…

Als Donald Trump niet bestond, zou Ron DeSantis verreweg de beste papieren hebben om voor de Republikeinen mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2024. Behalve aan Harvard Law School studeerde hij ook af aan Yale University – magna cum laude. DeSantis wordt daarom soms ‘de Trump met hersens’ genoemd. Ook zijn carrière bij de marine telt mee. Onder andere in Irak, als juridisch adviseur van de fameuze Navy Seals.

Zowel qua uiterlijk als in zijn optreden vertoont de gouverneur onmiskenbaar gelijkenis met de populaire acteur Charles Bronson in ‘Once upon a Time in the West’. Misschien scoort hij als gouverneur daarom ook zo goed bij het conservatieve electoraat. Maar zijn terughoudende coronabeleid zal een grotere rol spelen: hij hield bedrijfsleven en onderwijs open en verzette zich zowel tegen mondkapjes-plicht op scholen als tegen vaccin-paspoorten.

Drankwinkels

Zijn tegenpool Gavin Newsom, eerdergenoemde gouverneur van Californië, deed het tegenovergestelde: alles dicht en eindeloze restricties. Terwijl hij zelf ondernemer was voor hij de politiek inging: Newsom is oprichter van een keten drankwinkels in Californië. In 2021 werd hij overigens betrapt in een peperduur restaurant, waar hij ongemaskerd en omringd door familie en vrienden zijn verjaardag vierde. Daarbij zowat iedere regel overtredend die hij anderen had opgelegd.

Uiteindelijk bleek het aantal covid-slachtoffers in Californië en Florida nauwelijks van elkaar te verschillen, gecorrigeerd voor de aanzienlijk oudere bevolking van Florida.

In tegenstelling tot de ultra-woke Newsom moet DeSantis niets hebben van transgendergekte. Hij deed veel om het ‘groomen’ – zoals hij het noemt – van kinderen op scholen tegen te gaan. Daarmee bedoelt hij het bijbrengen van gendertheorie aan jonge kinderen om ze zelf te laten ontdekken of ze misschien van geslacht moeten veranderen. Ouders worden daar meestal bewust buiten gehouden door die scholen.

DeSantis versterkte juist de rechten van die ouders met zijn ‘Parental Rights Bill’. Die rechten waren onder Biden praktisch verdwenen. Ouders die tegen schoolbesturen protesteerden, werden zelfs door procureur-generaal Merrick Garland – die ook huiszoeking bij Donald Trump liet doen – ‘domestic terrorists’ genoemd.

Een minpunt van DeSantis is dat hij geen voorstander van abortus schijnt te zijn. Hij heeft in Florida de termijn waarbinnen dat nog kan teruggebracht naar 15 weken, en meer hindernissen opgeworpen.

Onveiligheid

DeSantis en Newsom vertegenwoordigen de twee lijnrecht tegenover elkaar staande extremen die het hedendaagse Amerika beheersen. (https://doorbraak.be/hoe-vast-zijn-uw-overtuigingen/) Het valt geenszins uit te sluiten dat ze elkaar zullen treffen in de presidentsverkiezingen van 2024.

Eerst moeten ze in november beiden herkozen worden als gouverneur. Newsom heeft geen concurrentie van betekenis, maar DeSantis wel. Die ligt nek aan nek met zijn Democratische uitdager, oud-gouverneur Charlie Crist. Als deze hindernis is genomen, zal DeSantis op de een of andere manier om Trump heen moeten, en Newsom om Biden. Ook hier is Newsom in het voordeel. Biden takelt zichtbaar af en de verwachting is dat hij zelfs het einde van zijn presidentschap niet in adequate geestelijke gezondheid zal weten te halen.

Maar wat betreft de economie ligt DeSantis aan kop. Californië kampt met grote en hardnekkige problemen: dakloosheid, onveiligheid, watertekort, extreme belastingen, hoge prijzen, enzovoort. De staat kent al tijden een uitstroom van bemiddelde inwoners, vooral ondernemers. Zij hebben nog de keus om te vertrekken. Newsom lijkt zich er weinig van aan te trekken, maar de vraag is hoe lang zijn zelfgenoegzaamheid en filmsterren-charme bestand zullen zijn tegen verdere malheur. Terwijl het met Florida juist heel goed gaat, vooral omdat DeSantis de economie draaiende hield tijdens de pandemie.

Amerikanen lijken van zowel Trump als Biden hun buik vol te hebben, al was het maar omdat beiden hoogbejaard zijn. Wat het Democratisch gezinde deel wil, is een overheid die best autoritair mag zijn, als ze de ‘populistische massa’ maar onder de duim houdt: het gehate MAGA-volk van Trump. De Republikeinse helft wil juist een overheid die ze niet schoffeert met woke lariekoek als gendergekte, en niet alles beter weet en voor hen beslist.

Kortom, de drankenboer uit Californië en de Navy Seal adviseur uit Florida zouden wel eens de geknipte kandidaten kunnen zijn voor 2024…

PS: Uit een nieuwe poll blijkt dat een meerderheid van Amerikaanse stemgerechtigden vindt dat de zogeheten ‘sanctuary cities’ ook echt mee moeten helpen de grenscrisis beheersbaar te maken, en het vervoer van migranten per bus daarheen goedkeurt.