Republikeinse presidentskandidaat Ramaswamy wint rechtszaak tegen WEF

Vivek Ramaswamy (37), de jonge ondernemer die Trump uitdaagt als presidentskandidaat voor de Republikeinen, behaalde een overwinning in zijn rechtszaak tegen het World Economic Forum (WEF). In april spande Ramaswamy een rechtszaak aan tegen de organisatie van Klaus Schwab. Die hadden hem vermeld als Young Global Leader, terwijl Ramswamy juist een grote tegenstander is van het WEF. Ramaswamy profileert zich in de race om het Republikeinse presidentskandidaatschap als verdediger van nationale soevereiniteit en tegen de standpunten van het WEF. Zo voert…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Vivek Ramaswamy (37), de jonge ondernemer die Trump uitdaagt als presidentskandidaat voor de Republikeinen, behaalde een overwinning in zijn rechtszaak tegen het World Economic Forum (WEF). In april spande Ramaswamy een rechtszaak aan tegen de organisatie van Klaus Schwab. Die hadden hem vermeld als Young Global Leader, terwijl Ramswamy juist een grote tegenstander is van het WEF.

Ramaswamy profileert zich in de race om het Republikeinse presidentskandidaatschap als verdediger van nationale soevereiniteit en tegen de standpunten van het WEF. Zo voert hij actie tegen de ESG-agenda (Environmental, Social and corporate Governance) die het WEF promoot. Dat net hij in 2021 door het WEF werd uitgekozen als Young Global Leader sloeg hem dan ook met verbijstering, vooral omdat hij in zijn boek Woke, Inc: Inside Corporate America’s Social Justice Scam, een New York Times bestseller, hard van leer trekt tegen de organisatie. Ramaswamy liet het WEF weten dat hij het hartgrondig oneens is met hun waarden, weigerde de nominatie en eiste dat zijn naam van hun website verdween. Toen hij vaststelde dat zijn opmerkingen werden genegeerd, trok hij in april jl. naar de rechtbank.

WEF plooit

Ramaswamy haalt nu zijn slag thuis. Op X – het voormalige Twitter – publiceerde hij de formele brief van het WEF met verontschuldigingen en de belofte om geen mensen meer voor te stellen als Young Global Leaders zonder hun toestemming. ‘Het Forum erkent dat deze voortdurende vermelding op een YGL-document ten onrechte een associatie met het Forum kan hebben geïmpliceerd, en om die reden verontschuldigt het Forum zich voor deze onbedoelde fout’, zo staat er te lezen. De brief eindigt met de mededeling dat het WEF begin 2022 de procedure voor het aanduiden van Young Global Leaders aanpaste om te voorkomen dat er nog kandidaten zonder hun expliciete toestemming op de lijst worden opgenomen.

In een video benadrukt Ramaswamy nogmaals zijn positie: ‘Ik ben een van de meest uitgesproken voorstanders geweest van onze soevereiniteit als natie, en ik ben een van de meest uitgesproken tegenstanders geweest van bijvoorbeeld de ESG-beweging die onze kapitaalmarkten politiseert, of van globalistische instellingen zoals het WEF die de soevereiniteit van zelfbesturende republieken uithollen.’

Hoge ogen in polls

Ramaswamy krijgt weinig aandacht van de Europese media, maar klimt wel elke keer in de polls. Daar is Donald Trump nog steeds heer en meester, met 53%. Maar de kloof tussen nummer twee, de gouverneur van Florida Ron DeSantis (16%) en Ramaswamy (11%) op drie, wordt kleiner.

Trump liet al verstaan dat hij de debatten tussen de kandidaten volgt om een keuze te maken voor zijn running mate, zijn kandidaat vice-president. Opvallend is dat Vivek Ramaswamy tot nu toe de enige kandidaat is die bij Trump in de smaak valt. Of, beter gezegd, die nog niet door Trump werd beschimpt. Of Ramaswamy een aanbod als running mate zou aanvaarden, is momenteel niet aan de orde. Maar het valt wel op dat hij Trump-aanhangers voor zich weet te winnen door zich consequent te profileren als tegenstander van het zakelijke en politieke establishment.