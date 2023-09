Rik Torfs en de kunst van het opinie-maken

Opiniemaker, in feite een eng woord. Alsof er bevoorrechten zijn die opinies mogen 'maken' en opdienen, en anderen die deze maar op te lepelen hebben. Dat is een misverstand, de vrije meningsuiting is van en voor iedereen. Er zijn volgens mij maar een paar mensen in Vlaanderen die de titel van ‘opiniemaker’ echt mogen claimen. Een ervan is Henri Maria Dymphna André Laurent Torfs, kerkjurist, ex-KUL rector, gewezen CD&V-politicus en heden onvermoeibare tweetproducent. Conceptuele kunst [caption id="attachment_16625" align="alignleft" width="180"] Herman…

Opiniemaker, in feite een eng woord. Alsof er bevoorrechten zijn die opinies mogen ‘maken’ en opdienen, en anderen die deze maar op te lepelen hebben. Dat is een misverstand, de vrije meningsuiting is van en voor iedereen. Er zijn volgens mij maar een paar mensen in Vlaanderen die de titel van ‘opiniemaker’ echt mogen claimen. Een ervan is Henri Maria Dymphna André Laurent Torfs, kerkjurist, ex-KUL rector, gewezen CD&V-politicus en heden onvermoeibare tweetproducent.

Conceptuele kunst

Hij is de eregast op het komende sponsordiner van Doorbraak (*). De reden waarom de keuze dit keer op Rik viel, mag ik u ook wel verklappen: in volle komkommertijd, medio juli van dit jaar, sloop hij en stoemelings door een reclamespot voor Albert Heijn-mosselen en vergastte ons op volgende wijsheid: ‘Net zoals mosselen zijn mensen het meest genietbaar wanneer ze na het kookpunt vanzelf opengaan’.

Zelf noemt hij dit een ‘artistieke prestatie’ waarvoor hij ook een vergoeding ontving, en dat vind ik perfect verantwoord voor iemand met zes voornamen. Gratis kunst is overigens geen kunst, en zonder twijfel refereerde Torfs naar de legendarische Mosselpot van Marcel Broodthaers, de grootste zwendel in de kunstgeschiedenis, gerealiseerd door een mislukte dichter die een tweede, succesvolle carrière startte in wat men conceptuele kunst ging noemen.

Helaas voor Broodthaers, de echte conceptuele kunst zit nog altijd in de evenwichtsoefeningen van een denker die zijn inzichten ook snedig kan verwoorden. En dan zijn we weer bij Rik en de bijbetekenis van de mossel als weekdier zonder ruggengraat. Naderhand ook invulbaar als tjeef, tweezak, de eeuwige weifelaar. De man die niet kan en wil kiezen. Torfs wijdde er ooit een boekje aan, genaamd ‘Lof der Lankmoedigheid’, met een lichte verwijzing naar Erasmus uiteraard. Het aarzelen, de redelijke twijfel, het enerzijds-anderzijds, als hét kenmerk van de ware intellectueel. Is Rik Torfs zelf de perfect gegaarde mossel? Of toch maar een… uitgekookte, lege schelp?

Niemandsland

Het antwoord voert ons naar de krijgskunst. Kunst, jawel. In Vlaanderen is de stellingenoorlog tussen links en rechts verhard tot een echte loopgravenoorlog met bijbehorende tunnelvisies en echokamers. Weinigen is het gegeven om in het niemandsland daartussen te manoeuvreren en te overleven. Torfs heeft die gave dus wel, en dat vereist een apart soort moed én behendigheid.

Dit gaat dus over ironie, en de kunst van woorden te verpakken in hun tegendeel, zichzelf regelmatig tegen te spreken, van positie te wisselen, zodat de loopgraafbemanning het zebra-effect ondergaat, u weet wel, de leeuw die tureluurs wordt van het streepjespatroon in de huid van zijn prooi. En dit aan beide zijden van de frontlijn. Het komt er dus op aan aanwezig te zijn en toch te misleiden. De behendigheid waarmee Torfs op de slappe koord van de politieke (in)correctheid danst, is bewonderenswaardig. Het Vlaamse opinielandschap is te klein voor de grote polemieken. Het mankeert aan briljante geesten en grote sprekers, waardoor mindere goden het spreekgestoelte innemen. Hoe moet een echte intellectueel zich daarin opstellen? In zo’n situatie kan men met zijn carrure hooguit met veel ironie de arena betreden, en met de nodige humor verwarring zaaien. Altijd op gevaar af van toch ontmaskerd te worden als spelbederver.

Slechte mossel

Dat brengt ons op het accident van het grote mosselsouper: de slechte mossel. Soms neemt Rik Torfs standpunten in die ver weg liggen van de heersende vox populi. Zo noteren we een tweet van hem, 27 september om elf na zeven ’s morgens (nog in bed? tijdens het scheren? ontbijt? het kleinste kamertje?) over het seksueel misbruik in de Kerk, en dat de principes van de rechtstaat – zoals het vermoeden van onschuld – moeten primeren op de emoties. Bijna alle reacties keerden zich tegen Torfs, die net niet verweten werd zelf een pedofiel te zijn en een hielenlikker van Rome.

Ik zie er voorbedachte rade in. Zonder twijfel wist onze kerkjurist perfect wat er na die tweet ging volgen, en wilde hij even oproeien tegen de grote golven van verontwaardiging en het voorspelbare gekraai van de meute. Mijn gevoel: had het omgekeerde zich voorgedaan, namelijk als iedereen zich achter bisschop Bonny had geschaard, dan had Torfs vast een venijnig bericht de wereld in gestuurd dat de slachtoffers van seksueel misbruik in de kou blijven staan. Ergo: de beoefenaar van de lankmoedigheid ontpopt zich via een paar tussenstappen tot provocateur. Diegene die net niét zegt wat de mainstream voor waarheid aanneemt. Dat kwam ook frappant tot uiting toen Sarah Melis, de jonge vrouw die zich in 2021 als woordvoerster ontpopte van de betoging tegen de covidpas, in De Afspraak voor de leeuwen werd gegooid en van Rik Torfs onverwachtse steun kreeg.

Advocaat van de duivel

Dat was niet voorzien in het script en Torfs ontpopte zich zowaar als een advocatus diaboli ofte advocaat van de duivel, toen hij de verdediging opnam van Melis én van de covidcritici die zich vragen stellen over de opdoemende controlestaat. Het negeren van de psychische gevolgen verbonden aan de lockdown, de pensée unique van de virologen, het werd op zijn typische droge maar cassante manier op de tafel van Phara geschoven. Niet volgens de afspraak.

Dat, beste mosselliefhebbers, is waar opinievorming rond draait: het verschil maken met de mainstream. Het kan niet verbazen dat dé woke-krant van Vlaanderen, De Standaard, Rik Torfs toch heeft geëxcommuniceerd, wat in zijn voordeel pleit. Aldus de man die 14 jaar lang een column had in die krant, tot hij er de brui aan gaf: ‘Nog maar zelden komt er iemand aan bod die een andere mening verkondigt. De Standaard is een erg systeem- en cultuurbevestigende krant geworden. Dat is haar goed recht natuurlijk, maar de krant raakt stilaan in een trechter omdat ze steeds weer journalisten aanwerft die op elkaar lijken en de pensée unique bevestigen. Daardoor worden journalisten inwisselbaar. Een aantal onder hen heeft me op Twitter geblokkeerd. Blijkbaar ben ik een gevaar voor hun ‘gezonde’ ideeën.’

Rik Torfs was ook de man die in De Journalist, het ledenblad van de Vlaamse Vereniging van Journalisten, de Vlaamse mainstreampers als een gedachtenpolitie omschreef. De betrokken journaliste die het interview afnam werd net niet ontslagen en de redactie excuseerde zich uitvoerig voor dit accident de parcours. Vorig jaar werd Torfs door diezelfde Standaard in verband gebracht met de in een politierazzia vermoorde Yannick Verdyck, en als ‘staatsgevaarlijk’ gecatalogeerd. De advocaat van de duivel wordt in de limiet met de duivel vereenzelvigd, en dan pas wordt het écht interessant…. Wordt vervolgd. (*) Dinsdag 7 november: Doorbraak-sponsordiner met Rik Torfs als gastspreker. U kan Johan Sanctorum als tafelgenoot uitnodigen: neem hiervoor contact op met [email protected].