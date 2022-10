Rishi Sunak, de man die het economische tij moet keren

Christopher Hope, politiek journalist voor The Daily Telegraph, ontving vlak voor de val van Liz Truss een opmerkelijk WhatsApp-berichtje van een van zijn bronnen bij de Conservatives: ‘Rishi premier. Hunt minister van Financiën. Penny Buitenlandminister. En het is in kannen en kruiken’. Een week later lijkt dat berichtje de nieuwe politieke realiteit te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Na een bijzonder korte leiderschapsrace is Rishi Sunak de nieuwe premier van het land. Mislukte terugkeer van Boris Even leek er een comeback…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Christopher Hope, politiek journalist voor The Daily Telegraph, ontving vlak voor de val van Liz Truss een opmerkelijk WhatsApp-berichtje van een van zijn bronnen bij de Conservatives: ‘Rishi premier. Hunt minister van Financiën. Penny Buitenlandminister. En het is in kannen en kruiken’.

Een week later lijkt dat berichtje de nieuwe politieke realiteit te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Na een bijzonder korte leiderschapsrace is Rishi Sunak de nieuwe premier van het land.

Mislukte terugkeer van Boris

Even leek er een comeback van Boris Johnson in de maak. Hij keerde terug van vakantie vanuit de Dominicaanse Republiek om een aanhang van minstens honderd parlementairen te verzekeren, en zo de noodzakelijke drempel om te kunnen dingen naar het premierschap in deze interne verkiezing.

Het team rond Johnson pochte dat men het noodzakelijke aantal had, maar ‘BoJo’ koos er dan toch voor om zijn derde gooi naar de macht voor een andere keer te houden. Officieel omdat hij geen grotere verdeeldheid wil binnen de partij, maar volgens anonieme bronnen is de reden eerder dat hij er niet in slaagde om honderd Lagerhuisleden achter zich vergaren. Het is quasi zeker dat hij, als het hem was gelukt, met gemak een meerderheid van de partijleden had kunnen overtuigen om hem opnieuw premier te maken.

Wie is Rishi Sunak?

Rishi Sunak was de enige van de kandidaten die vrij snel meer dan honderd namen achter zich had en daarmee liet hij de andere officiële kandidaat, Penny Mordaunt, op een veilige afstand. Rishi Sunak wordt soms spottend de ‘Maharajah van de Yorkshire Dales’ genoemd. Hij bezit een riant landhuis in Yorkshire waar hij de plaatselijke partijleden trakteert op rijkelijke tuinfeesten met bedienden die champagne serveren. De tabloids spreken liever over ‘Dishy Rishy’: de rijke en aantrekkelijke (ex-)minister die in hoodie achter zijn bureau zit.

Sunak genoot heel lang van een bijzondere populariteit, zelfs bij de Schotse bevolking werd hij gewaardeerd. Dat laatste is opmerkelijk, aangezien de meeste Schotten geen al te beleefde woorden overhebben voor een Tory. De miljarden die Sunak als minister van Financiën voorzag om de economie recht te houden tijdens de coronacrisis speelden daar een aanzienlijke rol in.

Sunak had moeite met de vaak chaotische aanpak van Johnson en klaagde achter de schermen regelmatig over het gebrek aan ernst dat de premier toonde. De minister speelde een hoofdrol in de val van premier Johnson. Hij was van mening dat de rek uit de eens zo populaire premier was.

Van meet af aan brexiteer

De chaos waarin de regering Johnson toefde, deed het opmerkelijke van Sunaks rijzende ster vergeten. Rishi Sunak (42 jaar oud) is de op een na jongste minister van Financiën en de eerste met een migratieachtergrond. Hij werd pas in 2015 voor de eerste keer verkozen voor het Lagerhuis. In 2016 sprong hij mee op de kar van de pro-Brexitcampagne en dat heeft hem geen windeieren gelegd.

Hij loopt graag te koop met zijn ‘eenvoudige afkomst’, omdat hij hielp in de apothekerszaak van zijn moeder en zijn vakantiebaantjes bestonden uit het opdienen in een Indische curryzaak. Sunak is van Indische origine en zijn familie, die in Oost-Afrika verbleef, migreerde in de jaren 1960 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn vader was een huisdokter. Rishi Sunak liep school in Winchester College, een van de meest prestigieuze jongensscholen in het VK, waar hij een hoofdjongen werd.

Toen Tony Blair de verkiezingen won in 1997 was Sunak de hoofdredacteur van de schoolkrant. Hij schreef in zijn editoriaal: ‘Tony Blair noemt zich een patriot, maar zijn plannen zullen de unie van het Verenigd Koninkrijk openbreken en lid maken van een eventuele Europese superstaat’.

In het diepst van zijn gedachten was Rishi Sunak altijd al een brexiteer. In Oxford, aan Lincoln College, behaalde hij een diploma filosofie, politieke wetenschappen en economie. Hij maakte in dat laatste domein carrière bij onder meer de investeringsbank Goldman Sachs. De ‘eenvoudige afkomst’ is dus vooral een perceptie. Toen hij zich de eerste keer aandiende als kandidaat voor het parlement in 2019 pluisde Labour het verleden van de man uit op zoek naar ‘vuiligheid’, maar de partij moest toegeven dat men niks kon terugvinden.

Een Britse Macron

Uiteindelijk kwam hij als minister twee keer in opspraak: wanneer hij 12 april 2022 een boete ontving, omdat hij even aanwezig was op een verjaardagsfeestje op het kantoor terwijl er strenge coronarestricties waren. Een dag ervoor publiceerde The Guardian het nieuws dat de miljonair Akshata Murty geen belastingen betaalde in het Verenigd Koninkrijk, omdat haar domicilie in India was. Ze is toevallig ook de echtgenote van Rishi Sunak, de man die besliste over de belastingen.

Het was geen politiek schandaal, maar wel een voorbeeld van politieke schaamteloosheid volgens verschillende commentatoren. De gezamenlijke rijkdom van het echtpaar plaatste de minister als eerste politicus ooit in de lijst van rijkste burgers in het koninkrijk. De combinatie van de twee gemelde feiten brachten enkele ferme deuken in het tot dan toe smetteloze blazoen van de populaire ‘Dishy Rishi’.

Sunak positioneerde zich voorbije zomer tijdens de campagne voor de opvolging van Boris Johnson meteen als een patriottische en ‘low tax’ Tory, meer zelfs: hij noemde zich ‘a true Thatcherite’, iets wat zijn tegenstanders weglachten. Volgens zijn critici is de man geen ideoloog, maar eerder een Britse versie van Emmanuel Macron die berekend optreedt. Zij vinden hem een glibberige slang – ‘slippery Sunak’ en ‘Slick Rishi’ – die gevaarlijk toeslaat wanneer zijn persoonlijk belang op het spel staat.

Een vroegere collega uit de Londense City zei: ‘Zijn brein werkt als een Excelbestand’. Een Tory-bron beweerde dat de ideologie van Sunak uit ‘Star Wars’ komt, waarbij koninkrijkjes handelsoorlogen uitvoeren die vooral over de onafhankelijkheid van die rijkjes tegenover ‘The Empire’ gaan. Zo zou hij ook naar de wereld kijken.

De ‘kroning’ van Sunak

Sunak toonde zich in de race tegen Liz Truss als de kandidaat die echt wel een grondige kennis heeft van economie. Hij noemde de voorstellen van Liz Truss ‘sprookjespolitiek’ en zei dat haar plannen harde klappen zou uitdelen aan de Britse economie. Hij kreeg gelijk en dat leverde hem bijzonder veel politiek kapitaal op.

Terwijl de regering van Truss in slecht 45 dagen uit elkaar viel, hield Rishi Sunak zich bewust op de achtergrond. De val Boris Johnson werd in zijn schoenen geschoven en hij wilde zich geen tweede keer verbranden aan de ondergang van een premier. Hij wachtte deze keer rustig zijn beurt af in de coulissen van Westminster.

Het WhatsApp-bericht aan Christopher Hope bewijst dat in die coulissen het premierschap van Sunak werd voorbereid. Zijn ‘kroning’ tot premier moet de Tory partij opnieuw verenigen en de Britse economie in rustigere wateren brengen. Volgens de tegenstanders van de Conservatives is die hoop en overtuiging een mooi voorbeeld van … sprookjespolitiek.