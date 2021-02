Robinhood is geen Robin Hood

De shortsqueeze rond GameStop (GME) is stilaan tot een einde gekomen. De rust is wedergekeerd. Het aandeel GME heeft een prijs bereikt die meer in de buurt komt van een normale waarde, namelijk om en bij de $60. De shorters van de hedgefondsen likken hun wonden. De zelfbenoemde 'retards' van Wallstreetbets op Reddit genieten na van hun overwinning. Het is echter interessant om de analyse te maken van de reacties van het establishment op het hele gebeuren. De Amerikaanse mainstream…

De shortsqueeze rond GameStop (GME) is stilaan tot een einde gekomen. De rust is wedergekeerd. Het aandeel GME heeft een prijs bereikt die meer in de buurt komt van een normale waarde, namelijk om en bij de $60. De shorters van de hedgefondsen likken hun wonden. De zelfbenoemde ‘retards’ van Wallstreetbets op Reddit genieten na van hun overwinning. Het is echter interessant om de analyse te maken van de reacties van het establishment op het hele gebeuren. De Amerikaanse mainstream media kozen namelijk partij voor de grote jongens van de hedgefondsen. De kleine beleggers die zich verzamelden op Reddit werden weggezet als de schurken.

MSM besmeuren kleine beleggers

The New York Times noemde het gedrag van de Reddit-beleggers een rebellie. NBC had het over een muiterij. The Washington Post schoot de hoofdvogel af. Het publiceerde een opiniestuk met in de titel het statement dat de hedgefondsen in dezen de ‘good guys‘ zijn. Een citaat: ‘De GameStop-speculanten (van Wallstreetbets, nvda) zijn niet enkel gek op één welbepaald aandeel. Hun doel is de vernietiging van de traders die aandeelprijzen verbinden aan reële waarde. Om een politieke analogie te gebruiken: ze zijn niet enkel toegewijd aan hun eigen kandidaat, maar ontkennen ook de legitimiteit van de politieke tegenstander. Ze opereren niet alleen binnen het systeem, maar willen het systeem omver werpen. Het is alsof — beeld je in — het tuig, in de greep van samenzweringstheorieën, de regels van de democratie zelf aanvalt’.

Blijkbaar zijn de institutionele spelers erin geslaagd hun vrienden in de pers te mobiliseren om voor hen campagne te voeren. Op CNBC mocht Leon Cooperman, een miljardair en hedgefondsbeheerder, zijn gal komen spuwen. Hij stelde dat het anti-elitesentiment ‘bullshit’ was, een term die hij ook gebruikte refererend aan de bewering dat de allerrijksten niet hun faire deel bijdragen. Hij jammerde dat de mensen zich thuis zaten te vervelen met hun uitkering van de overheid en dan maar de rijken gingen aanvallen. Hij riep ook op tot eenheid om dit onrecht te bestrijden.

Miljardenbail-outs voor de rijken

De man gaat los voorbij aan het feit dat hij net miljoenen mede-Amerikanen had beledigd door te stellen dat het zootje van Wallstreetbets thuis wat onproductief zat te wezen en er niet beter op vond om dan maar rijke mensen te gaan pesten. Met inzet van overheidsgeld, nota bene! De man gaat los voorbij aan het feit dat net die houding typerend is voor zijn soort mensen. Zij waren medeverantwoordelijk voor de instorting van de financiële markten in 2008, die in de VS miljoenen kleine lui ruïneerde. Zijn soort mensen werden door de overheid getrakteerd op een miljardenbail-out. Zijn soort mensen wreef het er nadien nog eens dubbel hard in door zichzelf rijkelijk met bonussen te bedelen.

Op MSNBC mocht Scott Galloway zich te buiten gaan aan een heuse freudiaanse analyse van de mensen achter Wallstreetbets. Volgens hem zaten de jongelui hun leven te verkwanselen achter hun schermpjes door te staren naar de koersen van Bitcoin en GME. Ze zouden beter op zoek gaan naar een lief in plaats van Wall Street te ruïneren via apps zoals Robinhood. Psychoanalyse als laatste redmiddel.

Robinhood is geen Robin Hood

Robinhood is de app die de meeste leden van Wallstreetbets gebruiken om in aandelen te handelen. Nadat de hedgefondsbeheerders hun vrienden bij de media hadden ingeschakeld, wendden ze zich tot de mensen achter de app.

Robinhood besloot maandag om het kopen van aandelen van GME en andere bedrijven die mee betrokken waren in de shortsqueeze, onmogelijk te maken voor zijn gebruikers. Die konden enkel nog verkopen, maar hun positie niet verder uitbreiden. Op die manier werd effectief een halt toegeroepen aan de uit de pan swingende koersen.

De gebruikers van Robinhood zijn namelijk niet hun klanten

De gebruikers zijn eigenlijk hun product. Of beter gezegd de door hen gegenereerde data. Dat zijn onder andere grote hedgefondsen, zoals Citadel. Hetzelfde Citadel dat Melvin Capital, het hedgefonds dat gekelderd werd, redde met een kapitaalinjectie van $2,75 miljard.

Door het kopen van nieuwe aandelen te blokkeren zorgde Robinhood ervoor dat enkel nog de grote jongens vrij konden handelen en zo de prijs terug naar beneden kregen om hun shortposities veilig te stellen. Door onder elkaar te beginnen handelen werd dit objectief bereikt en werden de kleine lui van Wallstreetbets buitenspel gezet. Dit soort manipulatie is flagrant en moet dringend onderzocht worden. Verschillende specialisten, waaronder de bekende shorter Marc Cohodes, vinden dit ongehoord. Normaal zou de licentie van Robinhood moeten worden ingetrokken.

Lezingen voor $ 800 000

Janet Yellen is momenteel onder Biden de minister van Financiën. Zij zou zich over deze zaak moeten buigen. Op zich heeft deze dame daar absoluut de competenties voor. Zij heeft een palmares om ‘U’ tegen te zeggen: voorzitter van de raad van economische adviseurs onder Bill Clinton, vicevoorzitter van de Federal Reserve onder Barack Obama, voorzitter van de Federal Reserve onder Obama en Donald Trump. Die laatste positie verloor ze twee jaar geleden. Sindsdien mocht ze meer dan $ 800 000 ontvangen voor lezingen van… Citadel! Kwatongen beweren dat haar onpartijdigheid hierdoor in het gedrang zou kunnen komen.

Ondertussen heeft Robinhood sinds vrijdagmiddag het kopen van de geviseerde aandelen weer mogelijk gemaakt. We zijn benieuwd wat er maandag gaat gebeuren wanneer de beurzen opnieuw openen. Benieuwd of het establishment de geest terug in de Redditfles krijgt.