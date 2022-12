Rudy Demotte neemt afscheid van de ‘emocratie’ (en van Doornik)

Terwijl er een nieuwe golf van schandalen door Wallonië waart, kondigt voormalig PS-boegbeeld Rudy Demotte zijn afscheid uit de politiek aan op het einde van deze legislatuur. ‘We leven in een emocratie. Je krijgt geen tijd en ruimte meer om iets uit te leggen,’ zo kondigt hij in Le Soir aan. Demotte krijgt in Le Soir een volle pagina om zijn afscheid in 2024 aan te kondigen. De voormalige minister-president van Wallonië (2007-2014) en van de Franse gemeenschap (2008-2019), federaal…

Terwijl er een nieuwe golf van schandalen door Wallonië waart, kondigt voormalig PS-boegbeeld Rudy Demotte zijn afscheid uit de politiek aan op het einde van deze legislatuur. ‘We leven in een emocratie. Je krijgt geen tijd en ruimte meer om iets uit te leggen,’ zo kondigt hij in Le Soir aan.

Demotte krijgt in Le Soir een volle pagina om zijn afscheid in 2024 aan te kondigen. De voormalige minister-president van Wallonië (2007-2014) en van de Franse gemeenschap (2008-2019), federaal ex-minister van volksgezondheid en huidig voorzitter van het parlement van de Franse gemeenschap, laat in die krant uitschijnen dat hij de huidige politieke wereld niet meer lust.

‘Er is veel brutaliteit in politieke communicatie vandaag de dag. Je krijgt als politicus bijna geen tijd en ruimte meer om iets uit te leggen op basis van argumenten, ook niet in de media. We leven in een emocratie. De media willen alleen maar verbluffen. Er is een sterke beeldcultuur. Politici worden in verkiezingstijd niet meer beoordeeld op wat ze hebben gedaan, maar alleen maar op basis van het beeld dat ze van zichzelf hebben gecreëerd’, zegt Demotte.

Derde Weg

Ook ideologisch is de zelfverklaarde sociaaldemocraat kritisch, vooral voor de zogenaamde ‘Derde Weg’, het samengaan van socialisme en marktprincipes zoals gepropageerd door de Britse ex-premier Tony Blair eind jaren ’90. ‘De Derde Weg is pseudo-socialisme, het kind met het badwater weggooien. De kern van het probleem vandaag is dat de politiek de soevereiniteit heeft afgegeven aan de economie.’

‘Ik durf te stellen dat er vandaag een kastenprobleem is’, zo zegt Demotte nog. ‘De ontkoppeling tussen de zogenaamde “intelligentsia” en de mensen, ook de militanten, is naar mijn mening een tragedie. Dat is ook een van de redenen waarom ik de bladzijde omsla.’

Wanneer we te rade gaan bij twee mensen die Demotte goed kennen, zegt men unisono dat Demottes motivatie oprecht is. Dat ‘Rudy’ een intelligente man is, die Wallonië relatief goed heeft bestuurd. Zelf niet gesteld was op de luxe waarmee PS’ers zich maar al te graag omringen. Populair in Vlaanderen ook, omdat Demotte perfect tweetalig is. Een zeldzaamheid in Wallonië. ‘Rudy is 59, en een ernstig soort politicus. Maar hij wil zijn tijd anders gaan besteden.’

Powerkoppel

Maar evengoed is Demottes exit een gevolg van een cascade aan gebeurtenissen de voorbije jaren. Volgens één van de twee bronnen heeft Demotte zijn ontslag uit de gemeenteraad van Doornik in 2020 niet verteerd. Demotte was tot 2018 burgemeester van Doornik, maar moest na de gemeenteraadsverkiezingen zijn sjerp afgeven aan Paul-Olivier Delannois. Demotte had in de gemeenteraad kunnen blijven, zelfs schepen kunnen worden, want had nog best veel voorkeurstemmen. Maar Delannois en Demotte kunnen elkaar niet luchten, zo gaat het Waalse publieke geheim.

Pittig detail: Delannois is tevens de partner van federaal Defensieminister Ludivine Dedonder. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen zou Demotte zich daarom niet vaak meer hebben laten zien in Doornik. Het ‘powerkoppel’ Delannois-Dedonder trekt tegenwoordig alle macht en aandacht naar zich toe.

‘Daarover ga ik me niet uitspreken’, zo zegt de andere bron afgemeten, wanneer gevraagd naar de intriges in de Henegouwse PS.

Marcourt en Co

Rudy Demotte wenst zelf niet te reageren bij Doorbraak. Hij zegt enkel dit: ‘Ik voel me een vreemde in de politiek zoals we die nu kennen. Daarom wil ik geen interviews meer geven over dit onderwerp.’

Demottes evenknie in het Waals parlement, Jean-Claude Marcourt (PS), moest begin deze week ontslag nemen als voorzitter nadat aan het licht was gekomen dat hij en zijn griffier vorig jaar op snoepreis naar Dubai waren geweest. Die griffier van het Waals parlement, Frédéric Janssens, ligt al langer onder vuur wegens een vermeend slecht beheer van de parlementsfinanciën. De man zou er ook een erg tirannieke stijl van werken op nahouden, met vele klachten tot gevolg.

Marcourt kon als politiek verantwoordelijke de zaak niet meer blijven toedekken nadat de RTBF begin deze maand een kritische reportage maakte over de affaire-Janssens. Ook begin deze week kwam dan het nieuws dat Marc Tarabella, Belgisch PS-Europarlementslid en burgemeester van het Luikse Anthisnes, vernoemd werd in de vermeende corruptiezaak in het Europees parlement. Enkele leden van het Europees parlement – waaronder de vicevoorzitter – zouden geld hebben gekregen van golfstaat Qatar om Europees beleid te beïnvloeden. Tarabella houdt echter vol dat hij onschuldig is.