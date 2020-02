De kinderen van Poetin: opvolging in de maak?

Het systeem-Poetin steunt al sinds jaar en dag op de vriendenkring rond de stichting ‘Ozero’ (‘het meer’). De stichting beheert grondstukken aan het meer Komsomolskoe ten noorden van Sint-Petersburg. Oprichters zijn naast Vladimir Poetin onder andere Joeri Kovaltsjoek, bekend als de persoonlijke bankier van Poetin, Nikolaj Shamalov, de tandarts die fortuin maakte als vertegenwoordiger van Siemens Medical Solutions en Vladimir Jakoenin, voormalig directeur van de Russische spoorwegen. Ondersteund door deze vriendenkring treden steeds vaker leden van een jongere generatie naar…

Het systeem-Poetin steunt al sinds jaar en dag op de vriendenkring rond de stichting ‘Ozero’ (‘het meer’). De stichting beheert grondstukken aan het meer Komsomolskoe ten noorden van Sint-Petersburg. Oprichters zijn naast Vladimir Poetin onder andere Joeri Kovaltsjoek, bekend als de persoonlijke bankier van Poetin, Nikolaj Shamalov, de tandarts die fortuin maakte als vertegenwoordiger van Siemens Medical Solutions en Vladimir Jakoenin, voormalig directeur van de Russische spoorwegen.

Ondersteund door deze vriendenkring treden steeds vaker leden van een jongere generatie naar voren. In dit verband vallen ook gewild en ongewild de namen van Poetins dochters Maria (geboren in Sint-Petersburg op 28 april 1985) en Katerina (geboren in Dresden op 31 augustus 1986).

Geërgerde Poetin op persconferentie

Tijdens de jaarlijkse persconferentie in december 2019 stelde de Rusland-correspondente van de BBC de volgende vraag aan de president:

‘Vier jaar geleden toen mijn collega’s u vroegen naar uw jongste dochter Katerina Tikhonova, zei u dat uw kinderen niet in de handel zitten, niet aan politiek doen en zich überhaupt nergens in mengen. Sindsdien is de situatie echter, voorzichtig gezegd, een ietwat gewijzigd. Het bedrijf Innopraktika, waarvan Katerina Tikhonova directeur en oprichter is, maakte vorig jaar in haar hoedanigheid als onderneming binnen de Moskouse Staatsuniversiteit, een winst van een halve miljard roebel. Het bedrijf Nomeko, waarvan uw oudste dochter Maria Vorontsova een groot aandeel beheert gaat met geld van het bedrijf Sogaz een van de grootste medische centra in de regio Leningrad bouwen.’

‘Deze twee vrouwen worden ondersteund door uw oude vrienden, hooggeplaatste ambtenaren van staatsbedrijven. We hebben gemerkt dat deze twee vrouwen steeds vaker in televisieprogramma’s te zien zijn. Iedereen kent ze en weet hoe ze eruitzien. Dat is een nogal vreemd openbaar geheim. Mijn vraag is: Wanneer erkent u officieel dat het hierbij om uw kinderen gaat? Wanneer worden uw banden met hen bekend gemaakt aan het grote publiek, zoals dit ook met kinderen van andere wereldleiders het geval is?’

Hierop antwoordde Poetin ontwijkend en zeer geërgerd: ‘U heeft het over handelsbelangen, daarbij noemde u een vrouw en toen een andere vrouw… Gaat u eerst nog maar een beetje verder wroeten, dan zult u begrijpen wat dat voor bedrijven het zijn, wie de eigenaar is en wie hier wie helpt…’

De endocrinoloog: Maria Vorontsova-Faasen

Maria Vorontsova-Faassen wordt op de site van de Moskouse universiteit vermeld als specialiste voor endocrinologie. Ze kwam afgelopen zomer in de schijnwerpers te staan als aandeelhouder van het in januari 2019 opgerichte bedrijf Nomeko. Dit bedrijf fungeert als eigenaar van medisch centrum MMK met plaats voor 20.000 patiënten in de Leningrad-regio.

Het centrum zou volgens informatie op de site van Nomeko eind 2021 klaar moeten zijn en tot de top 3 van modernste en best uitgeruste klinieken wereldwijd gaan behoren. Investeerder is de verzekeringsmaatschappij Sogaz, grotendeels eigendom van Poetins persoonlijke bankier en Ozero-oprichter Joeri Kovaltsjoek.

De Nederlander: Jorrit Faassen

Reporters / PPE

Maria’s partner Jorrit Faassen is door zijn Nederlandse afkomst een buitenbeentje binnen de Poetin-clan. Hij werd in 1980 in Leiderdorp geboren en zou bouwkunde aan de Haagse Hogeschool hebben gestudeerd. Na in 2006 naar Rusland te zijn gekomen maakte hij carrière als Directeur Business Development bij de Gazprombank. In 2010 werd hij plaatsvervangend hoofd van de raad van bestuur van het accountancy bedrijf MEF-audit in Moskou. MEF-audit is onder andere consultant voor de Gazprombank.

De naam Faassen kwam in 2010 ongewild in het nieuws toen hij was klemgereden in Moskou. Volgens de officiële versie zou de bankier Matvej Oerin die met een cortège van zeven lijfwachten onderweg was geen voorrang hebben verleend. De BMW van Faassen werd bewerkt met honkbalknuppels en hijzelf liep hoofdletsel op.

Of Faassen zijn schoonvader destijds had ingelicht over het voorval is niet bekend, maar een dag later werden Oerin en zijn lijfwachten gearresteerd. In eerste instantie werden ze veroordeeld tot gevangenisstraffen van 2 tot 4,5 jaar. De Russische Centrale Bank trok bovendien de licentie in van alle vijf banken die door Oerin werden bestuurd. Na enkele tussentijdse strafverhogingen kwam de gewelddadige wegpiraat uiteindelijk in 2018 compleet berooid (maar wellicht met betere manieren) op vrije voeten.

Interessant is nog dat van 2009 tot 2014 de familie van tijd tot tijd een penthouse van 700 m² in het Zuid-Hollandse Voorschoten bewoonde. Na het neerstorten van de MH17 in Oekraïne en uitgebreide aandacht in de media verliet het paar Nederland en werd het appartement te koop aangeboden.

De innovator: Katerina Tikhonova

Katerina Tikhonova kwam na meerdere uitzendingen over haar optreden als danseres van acrobatische rock-’n-roll eind 2018 voor het eerst met een economisch onderwerp in het Russische nieuws. Ze werd vicedirecteur van het onderzoekscentrum Innopraktika dat, volgens het bericht, met hightech oplossingen internationaal opzien zou baren.

Met onder andere Vladimir Jakoenin en Igor Sechin, directeur van Rosneft, in de raad van bestuur verdubbelde het privébedrijf in 2018 zijn omzet officieel tot omgerekend 7,2 miljoen euro. Deze omzet is gebaseerd op opdrachten van allerhande staatsbedrijven die aan de universiteit worden uitgevoerd via Innopraktika.

De ex: Kirill Shamalov

In februari 2013 trouwde Katerina Tikhonova met Kirill Shamalov, zoon van de tandarts met handelsgeest Nikolaj Shamalov. Binnen 18 maanden na zijn huwelijk verwierf Kirill Shamalov voor een geschatte 2,85 miljard dollar (waarde gebaseerd op recente deals) aandelen van het petrochemiebedrijf SIBUR. Volgens analisten van de Raiffeisenbank was Kirill Shamаlov eind 2017 de jongste miljardair van Rusland.

In 2018 zouden hij en Katerina zich hebben laten scheiden. Bloomberg schrijft dat hij hierbij 50% van zijn bezittingen zou hebben moeten afstaan. Tegenwoordig heeft Shamalov een vergelijkswijze bescheiden positie als President van Ladoga Management, een dochteronderneming van SIBUR.

De jongste telg (?)

Reporters / Imago Sport

Volgens RSI News zou de voormalig Olympisch, wereld- en Europees kampioene in de ritmische gymnastiek Alina Kabajeva in maart 2015 in een privégeboortekliniek in het Zwitserse Sorengo een kind ter wereld hebben gebracht. President Poetin zou tijdens en na de bevalling niet van haar zijde zijn geweken.

Ondanks het feit dat persvoorlichter Peskov ontkende dat de president een baby had gebaard, is het niet uit te sluiten dat we in de nabije toekomst nog het een en ander zullen horen van deze mogelijk jongste telg uit het systeem-Poetin.

Om te spreken met de woorden van blogger en corruptiebestrijder Alexei Navalny: ‘Vandaag de dag is het in Rusland absoluut normaal dat directiecomité’s van staatsbanken geleid worden door de kinderen van beambten van de veiligheidsdiensten, die bij hun aanstelling zelfs geen 30 jaar oud zijn. Het is meer dan erfopvolging. De kinderen krijgen niet alleen automatisch de post van hun ouders. Ze mogen elk baantje uitkiezen dat ze leuk vinden.’