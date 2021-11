Russische morele superioriteit door gematigd conservatisme?

Ondanks de inspanningen van kanselier Merkel zit Navalny nog steeds in gevangenis Prokov 2. Poetin zal hem pas vrijlaten wanneer Navalny’s beweging helemaal ontmanteld is en hijzelf politiek uitgeschakeld is. Een gebeurlijke vrijlating houdt ook in dat Navalny Rusland verlaat. Poetin zou zeker ook substantiële politieke tegemoetkomingen eisen. (Mislukte) poging tot humanisering Twee vrijgekomen gevangenen uit Prokov 2 beweren dat de bekende opposant er slecht behandeld wordt. De gevangenisbewaarders proberen medegevangenen tegen hem op te ruien. Ze verspreidden een video…

Ondanks de inspanningen van kanselier Merkel zit Navalny nog steeds in gevangenis Prokov 2. Poetin zal hem pas vrijlaten wanneer Navalny’s beweging helemaal ontmanteld is en hijzelf politiek uitgeschakeld is. Een gebeurlijke vrijlating houdt ook in dat Navalny Rusland verlaat. Poetin zou zeker ook substantiële politieke tegemoetkomingen eisen.

(Mislukte) poging tot humanisering

Twee vrijgekomen gevangenen uit Prokov 2 beweren dat de bekende opposant er slecht behandeld wordt. De gevangenisbewaarders proberen medegevangenen tegen hem op te ruien. Ze verspreidden een video waaruit zou blijken dat hij homofiel is. Dit kan dodelijk zijn in een strafkamp waar zware misdadigers en echte macho’s de sfeer bepalen. Het is evenwel een ongewild gevolg van de poging tot humanisering van het Russisch gevangeniswezen.

Lijfstraffen en het folteren van gevangenen zijn formeel verboden en sommige bewaarders of politiemannen die deze regels overtreden, zijn al gestraft. Maar omdat de Russische rechtspraak niet kan zonder door psychisch of fysiek geweld afgedwongen bekentenissen, laat men dat nu aan medegevangenen over. Aangespoord door hun bewaarders slaan en vernederen ze de hun aangewezen medegevangenen en maken hen op alle manieren het leven onmogelijk. Ze worden dan beloond met strafvermindering, beter voedsel of het toelaten van intiem bezoek van partners of soms prostituees. Een ex-gevangene die nu in Frankrijk politiek asiel vraagt, beschikt over door het gevangenispersoneel opgenomen video’s waarin gevangenen hun collega’s martelen op bevel van de autoriteiten.In dit soort gebruiken schuilt het gevaar voor Navalny.

420 politieke gevangenen

Net op dit ogenblik maakt de Russische mensenrechtenorganisatie ‘Memorial’ bekend dat er in Rusland momenteel 420 politieke gevangenen zijn. 80 daarvan zitten er om zuiver politieke redenen. De overige zijn ‘gevaarlijke’ godsdienstfanatici zoals islamisten, maar ook jehova’s. Nieuw is blogger Ruslan Bobiev, die 10 maanden moet zitten omdat hij het orthodoxe geloof heeft beledigd door een seksueel getinte video te maken met de Basilius-kathedraal in Moskou als achtergrond.

De dagelijkse nieuwsblog: Meduza, ‘een buitenlandse agent’, vraagt zich af waarom de Russen zich niet meer tegen politieke vervolgingen verzetten. Denis Volkov, directeur van het onafhankelijke opinie-onderzoeksbureau Levada (uiteraard eveneens een “buitenlands agent”), stelt dat slechts één op drie Russen politiek de moeite waard vinden om te volgen. Slechts 1 op 10 bekijkt het politieke gebeuren met een kritische blik en gebruikt online kanalen om zich te informeren. Over Navalny en andere politieke gevangenen spreken de Russen niet in het openbaar. Het is te gevaarlijk en ze vrezen een harde repressie. Jongeren die het regime verfoeien, wijken liever uit, zegt Sergej Bondarenko van Memorial. De psycholoog Andrej Aksuyk verklaart dit vanuit de Russische cultuur.De eeuwenoude angst voor het gezag. Verandering hierin brengen is vrijwel onmogelijk.

De toespraak van Poetin

Temidden van al deze gebeurtenissen houdt Poetin tijdens de jaarlijkse discussieclub in het kuuroord ‘Valdaj’ op 21 oktober een rede over: ‘De mondiale shock van de 21ste eeuw: mens, waarden en staat’. Zijn stelling is dat de Russische beschaving beter is dan de Westerse (zowel Amerika als Europa) die volop in verval is geraakt en daarom zal ten onder gaan, tenzij … de Westerlingen het voorbeeld van de Russen zouden volgen. Maar Poetin betwijfelt of ze daartoe in staat zijn. Het Russische model noemt hij ‘gezond conservatisme’.

Het Westen pretendeert op te komen voor gelijkheid maar het verschil tussen arm en rijk is er nog nooit zo groot geweest. Dit geldt niet alleen tussen personen maar ook tussen arme en rijke landen. Daaruit ontstaan diepe geschillen die oorlogen kunnen veroorzaken. Bovendien kampt het Westen met het gigantische probleem van ongecontroleerde migratiegolven.‘Het is duidelijk dat het ongebreidelde westerse kapitalisme versleten is’, aldus Poetin.

In het Westen wordt niet gediscrimineerd maar er zijn nog nooit zoveel klachten geweest als nu. Poetin beschrijft het woke-fenomeen zonder het bij naam te noemen en heeft het ook over de omgekeerde discriminatie van de blanke man. Net als de bolsjewisten van weleer denken ze in het Westen dat een nieuwe mens maakbaar is. Russen weten uit ervaring dat dit niet kan. Natuurlijk kennen de Russen ook geen enkele vorm van discriminatie op basis van kleur of geslacht!

Westerse decadentie tegenover Russisch gematigd conservatisme

Ronduit decadent noemt Poetin het feit dat het Westen het biologische onderscheid tussen mannen en vrouwen niet meer wil erkennen. Dat kinderen van jongs af aan geleerd worden dat een jongen een meisje kan worden en omgekeerd, is volgens hem een misdaad tegen de menselijkheid onder de vlag van: ‘vooruitgang’.

De Russen zijn gevormd door de ervaring van het tsarisme, communisme en de overwinning op nazi-Duitsland. Ze hebben een soort van collectieve immuniteit opgebouwd tegen iedere vorm van extremisme en politieke revoluties. Ze belijden een gematigd conservatisme en laten zich niet in verwarring brengen door buitenlandse voorbeelden of binnenlandse zeloten. ‘Dit conservatisme is een vorm van optimisme’, stelt Poetin. De Russen staan klaar om samen te werken aan nobele doelen. Ze hebben in tegenstelling tot westerse burgers het volste vertrouwen in de staat die hen zal beschermen en zal leiden. Alleen de staatsmacht kan Rusland voor alle mogelijke onheil behoeden. Alleen Poetin dus.