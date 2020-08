Russische oppositieleider vergiftigd?

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vanmorgen opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis BSMP 1 in de stad Omsk. Hij werd onwel tijdens de vlucht van Tomsk naar Moskou, waarna de piloot een gedwongen tussenlanding moest maken in Omsk. Vanuit het ziekenhuis werd bevestigd dat de oprichter van het Fonds tegen Corruptie (FBK) stationair is opgenomen en in coma ligt.

Een medereiziger uit Tomsk publiceerde een video uit het vliegtuig. ‘Hij ging eerst naar het toilet en kwam toen niet terug. Hij werd gereanimeerd en schreeuwde het uit van de pijn. Er werd niet verteld wat er met hem aan de hand is. Wij zijn nu in Omsk. De ambulance staat er al,’ aldus de medereiziger.

Kira Jarmysh, persvoorlichter van het FBK die met hem meereisde schreef op Twitter: ‘Aleksej ligt nog steeds aan het beademingsapparaat. Hij ligt in coma en zijn toestand is ernstig. Er is nog geen uitslag van de analyses beschikbaar. Wij nemen aan dat er iets door zijn thee is gemengd, aangezien thee het enige is dat hij vandaag had genuttigd.’ Ook zei ze dat de gang vol staat met politieagenten. De artsen die eerder bereid waren haar van informatie te voorzien, werden plotseling terughoudend en leken te ‘wachten op instructies van bovenaf’. Het Vienna Coffee House waar Aleksej Navalny zijn thee had gedronken is inmiddels tot nader order gesloten.

De plaatsvervangende leidinggevende arts Anatolij Kalinintsjenko gaf commentaar over een mogelijke vergiftiging: ‘In de loop van de dag kunnen we een diagnose stellen. Op het moment passen we een symptomatische behandeling toe. Er wordt alles gedaan dat op het moment noodzakelijk is. We hebben geen zekerheid dat het hier daadwerkelijk om een vergiftiging gaat. Een vergiftiging geldt als een van de mogelijke oorzaken. Er kunnen echter vele omstandigheden zijn die tot de huidige ernstige toestand leidden.’

Gedurende de afgelopen weken had Navalny uitvoerig bericht over de aanstaande gemeenteraads-, regionale en gouverneursverkiezingen in Rusland waarvoor hij een speciaal programma had ontwikkeld, het zogenaamde vote smart systeem. Hierbij wordt voor elke stad en regio een onafhankelijke oppositiekandidaat vastgelegd die de meeste kans op succes heeft. Ook worden vrijwilligers opgeroepen zich als onafhankelijke waarnemers te laten registreren.

Het Russische persbureau TASS liet inmiddels via Twitter weten dat er volgens de politie geen reden bestaat om aan te nemen dat Aleksej Navalny is vergiftigd.