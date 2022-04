Sant Jordi, de roos en het boek: een emotioneel festival

Het vieren van 'Sant Jordi' begon in de late Middeleeuwen onder invloed van de kruistochten. In Catalonië, met in 1201 Peter de Katholiek als koning, begon een lange traditie van de Catalaanse graven om de ordes en broederschappen te beschermen. Het voorstel om van deze datum een verplicht feest te maken werd in 1436 geformuleerd in de Cortes de la Generalitat, maar trad pas in werking in 1456. Vandaag is het een belangrijke feestdag in Catalonië. Rozen De traditie om…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Het vieren van ‘Sant Jordi‘ begon in de late Middeleeuwen onder invloed van de kruistochten. In Catalonië, met in 1201 Peter de Katholiek als koning, begon een lange traditie van de Catalaanse graven om de ordes en broederschappen te beschermen.

Het voorstel om van deze datum een verplicht feest te maken werd in 1436 geformuleerd in de Cortes de la Generalitat, maar trad pas in werking in 1456. Vandaag is het een belangrijke feestdag in Catalonië.

Rozen

De traditie om rozen te geven tijdens Sant Jordi heeft ook een verklaring met een oorsprong ver in de geschiedenis. Sinds de 15e eeuw is Sant Jordi in Catalonië de dag van de geliefden en op en rond de binnenplaats van het Palau de la Generalitat wordt een rozenfeest gehouden. Dat noemt men ook wel het ‘feest van de geliefden’.

Het schijnt dat al vanaf de 17e eeuw rozen werden gegeven aan dames, die evenementen bijwoonden georganiseerd door de Generalitat. De definitieve doorbraak van het geven van een ‘roos zo rood als bloed’ kwam met de Mancomunitat de Catalunya in 1914, toen de jaarmarkt opnieuw werd ingesteld in het Palau de la Generalitat en dit gebaar actief werd gepromoot.

Vandaag de dag is het geven van rozen als geschenk niet langer voorbehouden aan geliefden. De roos is een symbool van genegenheid en vriendschap geworden. Er is niemand in Catalonië die niet elke Sant Jordi’s Dag een roos ontvangt.

Volgens de legende was Sant Jordi, beschermheilige van Catalonië, degene die een draak doodde die in Montblanc leefde en de hele bevolking terroriseerde om zo de dochter van de koning van de dood te redden.

De traditie wil dat op de plaats waar de draak zijn bloed vergoot een prachtige rozenstruik met rode rozen werd geboren. Vanaf de 18e eeuw werd het feest van Sant Jordi populair als een Catalaans feest en het is vandaag zowel een groot volksfeest als cultureel feest.

Hoogtepunt in Barcelona

Op 23 april organsieren de 948 steden en dorpen van Catalonië het grote feest dat zijn hoogtepunt bereikt in Barcelona. Daar gaan duizenden mensen op een feestelijke en levendige manier de straat op uit passie voor cultuur en liefde.

Om te begrijpen wat Sant Jordi voor de Catalanen betekent, moet je het op straat meemaken. Het kan immers niet in woorden worden verteld. Lezers kunnen bij verschillende ‘uitgeversstands’ hun favoriete schrijvers benaderen, die boeken signeren en aan hun opdragen. Schrijvers wisselen de hele dag door graag van gedachten met hun lezers, die dicht bij hen staan.

De Catalaanse uitgeverijsector beleeft momenteel een bloeiperiode met veel nieuwe publicaties. Ze organiseert daarnaast een groot aantal activiteiten rond deze dag. Denk aan presentaties, colloquia, concerten, enzovoort. Sant Jordi zal in heel Catalonië aanwezig zijn, in alle steden en gemeenten. Maar het is de hoofdstad Barcelona, waar men de meeste aandacht voor zal hebben omdat een recordverkoop wordt verwacht. Ook de Catalaanse literatuur beleeft een groots moment en beschikt bovendien over getalenteerde jonge schrijvers die haar tot leven brengen en de verkoopcijfers doen stijgen.

Literaire nieuwigheden

Omwille van de massale opkomst zal het centrum van Barcelona een grote voetgangerszone worden, waar de nieuwste literaire nieuwigheden te vinden zijn en waar beroemde auteurs boeken signeren. Er zullen 300 boekenkraampjes zijn, meer dan de 240 die er waren in de editie van 2019 vóór de pandemie. Een ruimte van meer dan 140.000 vierkante meter in het hart van het stadscentrum gewijd aan de viering van boeken en literatuur.

Zoals gebruikelijk, zullen er open deuren zijn voor Sant Jordi in Barcelona. Dit betekent dat belangrijke gebouwen en ruimtes in de stad open zullen zijn voor het publiek zodat mensen ze kunnen bezoeken.

Het is moeilijk te voorspellen welke Catalaanse auteur de bestseller zal worden, maar we kunnen wel enkele toppers noemen: Empar Moliner, Irene Solà, Agnès Marqués, Mercè Ibarz, Eva Baltasar, Alfred Bosch, Oriol Mitjà, Manel Elias, Toni Cruanyes, Sergi Belbel en Juan Luis Luis.

Zoals in alle edities zullen enkele van de meest vooraanstaande auteurs van de literaire wereld Sant Jordi in Barcelona meemaken. Dit jaar zullen er zijn: Blanca Luz Vidal, Agustín Fernández Mallo, Maksim Ósipov, Eva Baltasar, Laura Gost, Marta Carnicero, David Trueba, Juan Tallón, Orhan Pamuk, Santiago Auserón, Pedro Olalla, Jo Nesbø en Núria Bendicho.

De Catalanen vieren Sint-Jorisdag, hun beschermheilige, met de woorden: ‘Ja tegen cultuur en ja tegen het leven’.