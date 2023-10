Sarah Melis, of het gevaar van een niet-mainstream mening hebben

Het is al geruime rijd stil rond Sarah Melis (23). In november 2021 belandde ze in het oog van de storm als mede-organisator van een betoging tegen het covid- en vaccinatiebeleid. Ze kreeg zo'n 35.000 man op de been voor een manifestatie die vrij rumoerig verliep. De media maakten nadien haar proces. Ze zou een allegaartje van malcontenten en geschifte complotdenkers gemobiliseerd hebben. Er werden haar banden met extreemrechts toegedicht, met name Schild&Vrienden, die effectief voor enige logistieke steun hebben…

Het is al geruime rijd stil rond Sarah Melis (23). In november 2021 belandde ze in het oog van de storm als mede-organisator van een betoging tegen het covid- en vaccinatiebeleid. Ze kreeg zo’n 35.000 man op de been voor een manifestatie die vrij rumoerig verliep. De media maakten nadien haar proces. Ze zou een allegaartje van malcontenten en geschifte complotdenkers gemobiliseerd hebben. Er werden haar banden met extreemrechts toegedicht, met name Schild&Vrienden, die effectief voor enige logistieke steun hebben gezorgd. Vorig jaar in januari verscheen al een interview met haar op Doorbraak. Recent liep ik haar opnieuw tegen het lijf naar aanleiding van een boekvoorstelling.

Uitsluiting

Met rozen lijkt haar pad sindsdien niet bezaaid. Melis werd weggepest uit de KUL, waar ze sociologie studeerde. Veel heeft te maken met een optreden in het Canvasprogramma De Afspraak, daags na de betoging: achteraf bekeken had ze daar misschien toch beter voor bedankt.

In dat optreden gaf ze een wat onzekere indruk, en raakte tot twee keer toe in de problemen omdat ze zelf niet goed leek te weten wat er in het persbericht van de organisatoren stond. Maar uit het gesprek dat ik met Melis had blijkt ook dat ze daar op de VRT ontvangen werd als een verdacht sujet, en dat Phara de Aguirre vast besloten leek om haar ‘te pakken’. Dat fenomeen kennen we. Het is de reden waarom ik wel twee keer zal nadenken voor ik op zo’n VRT-uitnodiging inga. Een ijzersterke mediatraining moet je verteerd hebben om daar als ‘fout’ individu naar de slachtbank geleid te worden.

Gelukkig zat ene Rik Torfs daar ook aan tafel, die het voor haar opnam en heel het covidgebeuren in een breder kader plaatste: de consensus rond het virologenverhaal en het gebrek aan debat daarover, de sluipende mediacensuur, de dreiging van de opdoemende controlestaat. Maar de uitzending had haar effect niet gemist, en de gevolgen waren, naar ze me vertelde, niet min. Ze werd op straat aangesproken en uitgescholden voor neo-nazi. Erger nog is dat ze haar studies aan de KUL diende op te geven wegens een totale boycot van docenten die haar zelfs geen studiepunten meer wilden toekennen. In onze tolerante, superdiverse samenleving kom je doorgaans niet in de gevangenis omwille van een mening. Je wordt gestigmatiseerd en met zachte hand in de marge gedreven. Men ontneemt je toekomstperspectieven, sociale netwerken, mediaruimte.

Gedachtenpolitie

Dit cancelverhaal staat niet los van wat zich momenteel aan onze universiteiten afspeelt, waar in theorie de grootste aanhangers van de vrije meningsuiting en het vrij onderzoek zouden moeten te vinden zijn.

We herinneren ons het incident van juni 2022, toen twee vrouwelijke docenten aan de UAntwerpen off the record een gesprek begonnen over de taalproblematiek bij studenten met allochtone roots. In een Terzake-interview van 16/6/2022 nam rector Herman Van Goethem het niét op voor het vrije debat maar trok hij de onvervalste woke-kaart, onder het motto: ‘we moeten aan onszelf blijven werken’. Versta: we moeten onze eigen gedachtenpolitie worden, dan is er geen censuur meer nodig. Dàt, en de camera’s die alles registreerden, doen ons begrijpen waar de bezorgdheid van mensen als Sarah Melis om draait.

Noteer dat in de slipstream van dit incident de vereniging Hypatia het licht zag, die zich richt tegen de cancelcultuur aan de universiteiten. Zeg niet te gauw, ‘t is weer een vrouw: docente Astrid Elbers nam hier het initiatief. Iets zegt me dat Elbers en Melis eens samen op koffieklets moeten gaan. Het zijn jonge vrouwen die de moed opbrengen om hun nek uit te steken en hun status in de weegschaal leggen. Het contrast met de intellectuele lafheid van figuren als Van Goethem is groot.

Valse vlag

De via het onderwijs gepromote woke-beweging is naar schijn een protestbeweging, maar organiseert in realiteit vooral de consensus en het conformisme onder de jeugd. Deze valse vlag zorgt voor veel verwarring. De millenials, de jongeren die zoals Sarah Melis rond 2000 geboren zijn en nu studeren, komen in het straatje terecht van het zogenaamde anti-kolonialisme, het anti-racisme én de LGBTQ+ rage, en absorberen kritiekloos deze ideologie tot intellectueel paradigma en uiteindelijk zelfs dogma. De onderwijsinstituten en docenten leveren daaraan een actieve bijdrage. Ondertussen verschraalt het kritisch instinct, wordt vrijheid een abstract begrip, iets dat niet meer geclaimd en beleefd wordt, en neemt het kuddegedrag toe.

Laat ik Sarah Melis nog even citeren, over haar ervaringen als middelbare scholier, om u een idee te geven wat er aan de hand is in het onderwijs:

‘De woke-ideologie wordt er van bovenuit ingeramd. Ik herinner me nog goed hoe in het middelbaar onze leerkracht aardrijkskunde vrijwel elke les benadrukte dat wij ‘de laatste generatie’ zijn die hier op aarde zullen rondlopen, en dat onze kinderen verschroeid en volledig opgeslokt zullen worden door de zon. Vaker wel dan niet begon de les met een preek vol beschuldigende blikken en een paar leerlingen met tranen in de ogen, gevolgd door een documentaire van Al Gore. Depressief en nihilistisch liepen we het klaslokaal uit.’

Angst is een enorme trigger om mensen gedwee te maken. Het is ook de manier waarop religieuze doctrines werken. Het is aan te raden, voor uw gemak de dogma’s accepteren én het systeem niét in vraag stellen. De mainstream is het pad van de domheid, en alleen weerbare, sterke individuen kunnen vandaag het verschil maken. Laten we hen steunen en hen dat platform geven dat ze zo nodig hebben. We hoeven het zelfs niet eens te zijn, maar in de geest van Voltaire respect te hebben voor elk kritisch geluid.