Sarah Schlitz ziet ‘radicalisering rond genderkwesties’ (en dat is een extreemrechts complot)

Voormalig Ecolo-staatssecretaris voor Gelijke Kansen Sarah Schlitz wil het boegbeeld van haar partij in de provincie Luik worden. In een groot interview in Le Soir blikt zij terug op haar ontslag. Spijt? ‘De aanvallen tegen mij waren aanvallen op de Vivaldiregering en op de gelijkheid.’

Schlitz (36) nam ontslag nadat oppositiepartij N-VA en de Franstalige krant La Dernière Heure in april konden aantonen dat Schlitz haar persoonlijke communicatielogo had geplaatst op projecten die zij als staatssecretaris had gefinancierd, in plaats van het officiële logo van haar departement. Bijvoorbeeld in de Dossinkazerne. Eerst ontkende zij dat het met haar medeweten was gebeurd. Later bleek alsnog dat ze wel degelijk op de hoogte hiervan was.

Geconfronteerd met oppositiewerk van de N-VA over deze kwestie, beschuldigde een communicatiemedewerker van Schlitz de N-VA op sociale media vervolgens van nazistische praktijken. Schlitz vond er niet beter op om dat bericht in het heetst van de strijd ook zelf online te delen. Uiteindelijk zette dit haar verder onder druk om ontslag in te dienen. Dat deed ze ook, vooraleer het in het parlement tot een stemming kwam.

Martin Luther King

De jonge Luikse ecologiste gaf bij haar afscheid aan een fout te hebben gemaakt. Toch kon uit de politieke communicatie van Ecolo-partijvoorzitter Jean-Marc Nollet toen niet blijken dat ze dat bij Ecolo ook echt een fout vonden.

Nollet is nooit inhoudelijk op de nazivergelijking ingegaan. Maar hij verdedigde zijn en Schlitz’ politieke ideologie na haar ontslag zonder verder enige kanttekening. ‘Woke’, zo zei hij, ‘is gelijk aan de strijd van de Amerikaanse burgerrechtenactivist Martin Luther King’. Om vervolgens een redenering op te bouwen die erop neerkwam dat Schlitz’ tegenstanders uiteindelijk niet om konden met haar wetgevend werk tegen vrouwenmoord (‘feminicide’).

Strijd niet gestreden

In een interview met Le Soir van afgelopen weekend zet Schlitz die lijn verder. Spijt? Gevraagd naar wat zij anders zou hebben aangepakt, zegt ze dat ze voorzichtiger had moeten zijn in haar communicatie. En dat haar strijd nog niet gestreden is. In haar eigen woorden:

‘Een van de lessen die ik heb geleerd, is dat we meer draagvlak moeten creëren rond gelijke kansen en mensen moeten bereiken die niet per se direct betrokken zijn, zodat ze begrijpen dat gelijke kansen een kwestie van samenleven is. Ik heb misschien het vermogen van sommigen onderschat om tegen deze zekerheid in te gaan’, sneert Schlitz over haar tegenstanders.

‘Gelijke kansen is een onderwerp waarover verdeeldheid bestaat in de samenleving. Verdeeldheid die wordt aangewakkerd door bepaalde politieke krachten. De aanvallen van de N-VA waren bedoeld om te voorkomen dat ik mijn strijd als staatssecretaris zou kunnen verderzetten.’

Sociologie

‘Ik zie een radicalisering rond genderkwesties’, zo gaat Schlitz verder. ‘De keuze van Vivaldi om een ​​regering te vormen met ambitie op het vlak van gelijke kansen berustte op consensus. En dus waren deze aanvallen tegen mij aanvallen op de Vivaldiregering en op de gelijkheid.’

Wanneer geconfronteerd met de vraag of zij ontslag moest nemen omdat ze een vrouw was, ontkent Schlitz in het interview eerst met een droge ‘Non.’ Maar vervolgens klinkt het:

‘Dat is een complexe vraag. Dat zijn vaak vragen die aan vrouwen in de politiek worden gesteld en die hen voor een dilemma plaatsen. Ofwel geef je toe dat je zwak bent en je zegt daarmee dat je niet dezelfde capaciteiten hebt als een man. Ofwel geef je dat niet toe, maar dan erken je geweld tegen vrouwen in de politiek niet — aanvallen over het feit dat we minder competent, minder beschikbaar, naïever zijn… Dat niet erkennen is een klap in het gezicht van alle vrouwen. Natuurlijk is er specifiek geweld tegen vrouwen in de politiek. Er zijn sociologische studies die dat hebben aangetoond.’