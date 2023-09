Schaakbond weigert transvrouwen op vrouwentornooien, maatregel stuit op verzet

Hebben transgenders een plek in sportcompetities voor vrouwen? Het is een onderwerp dat de laatste maanden nooit ver weg is. Inmiddels hebben verschillende sporten een al dan niet voorlopige maatregel getroffen om dat tegen te gaan. Het is opvallend dat ook in het schaken de internationale federatie FIDE besloot geen transvrouwen toe te laten in vrouwentornooien. Dat een denksport zich hieraan waagt, zou een stroomversnelling moeten zijn voor nog meer bescherming voor vrouwen, maar zo lijkt het niet uit te…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Hebben transgenders een plek in sportcompetities voor vrouwen? Het is een onderwerp dat de laatste maanden nooit ver weg is. Inmiddels hebben verschillende sporten een al dan niet voorlopige maatregel getroffen om dat tegen te gaan. Het is opvallend dat ook in het schaken de internationale federatie FIDE besloot geen transvrouwen toe te laten in vrouwentornooien. Dat een denksport zich hieraan waagt, zou een stroomversnelling moeten zijn voor nog meer bescherming voor vrouwen, maar zo lijkt het niet uit te draaien.

Het probleem is dat het verschil met andere sporten te groot is en dat de motivering van de beslissing te wensen overlaat. De Belgische schaakbond KBSB distantieert zich na overleg van het standpunt van de FIDE. In de nieuw aangekondigde regelgeving staat het niet expliciet, maar tussen de lijnen leest de KBSB dat er vanuit gegaan wordt dat de intellectuele capaciteiten van vrouwen minder hoog zouden liggen dan bij mannen. Dat veroorzaakt verontwaardiging bij de schaaksters, die geen behoefte hadden aan het inslaan van deze weg.

Mannen domineren rangschikking

Al is het toch zo dat de rangschikking in de schaaksport aan de top gedomineerd wordt door mannen? ‘Dat is natuurlijk de realiteit. Als tien mannen uit de top-100 een transitie ondergaan, kan het tussen hen gaan in de aparte vrouwentornooien. Dan komen de huidige vrouwen niet meer aan bod’, erkent Geert Bailleul, voorzitter van de KBSB, dat zelf alleen nog gemengde tornooien organiseert.

Het zou alleszins helpen moest de internationale schaakbond er de nadruk op leggen dat het die potentiële oneerlijke concurrentie tegen wil gaan. Ook dat doet het niet precies. ‘Op zich zal die redenering er achter zitten, maar het is een kanon op een mug richten’, vindt Wiebke Barbier, in ons land vertegenwoordigster van de speelsters. ‘Ik heb geen weet van problemen met transgenders op toernooien.’

Fraude

Wat niet wil zeggen dat er nooit een poging ondernomen wordt om de boel te belazeren. ‘Er is één geval geweest waarbij een man zich heeft voorgedaan als vrouw, maar dat is fraude. Dan moet de regelgeving zijn dat je personen met frauduleuze intenties gaat sanctioneren. Nu is het de omgekeerde redenering: dat iedereen van geslacht mag veranderen, maar je vooraf al op zoek gaat naar fraude.’

In het schaken is het niet de gewoonte om een identificatiebewijs voor te leggen. Het ligt moeilijk om dat nu van één groep wel te vragen. Barbier begrijpt dat de discussie gevoerd moet worden over de problematiek bij fysieke sporten, zonder daarover een standpunt in te nemen. ‘Daar zit je met het fysieke aspect. In een denksport is er geen fysiek verschil. Zo’n maatregel spreekt dat tegen.’

Verschil met fysieke sporten

Ook Bailleul is er zich als afgevaardigde bij het BOIC van bewust hoe de kwestie leeft. ‘Het gros van de sporttakken – zo’n 95 procent – bij het BOIC zijn fysieke sporten, met een zeer groot verschil in fysieke capaciteiten tussen mannen en vrouwen. Daar kan je niet naast kijken. Als een loper op de 800 meter transvrouw wordt en die persoon doet mee aan de 800 meter voor vrouwen, is dat een vervalsing van de competitie. Omdat de fysieke impact daar heel groot is. Dat kan voor de anderen overkomen als een belediging.’