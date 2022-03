Schaffen wir das?

In deze vrije tribune waarschuwt Theo Francken voor mogelijke problemen bij de opvang van de enorme stroom vluchtelingen die op gang is gekomen uit Oekraïne.

Met oorlog komen vluchtelingen. Meer dan 400.000 Oekraïense vrouwen en kinderen zijn hun land al ontvlucht. En de oorlog is nog maar pas begonnen. Een militaire colonne van maar liefst 60 kilometer met tanks, pantservoertuigen en zware artillerie rukt momenteel op naar Kiev. De slag om Kiev moet nog beginnen.

Er waait een enorme golf van solidariteit over de EU. Veel mensen willen helpen. Hulpmiddelen sturen. Sommigen willen zelfs Oekraïense gezinnen opvangen.

Opvang in eigen huis

Op zich erg nobel, maar opgelet. Het opvangen van mensen in eigen huis is niet makkelijk. Oorlogsvluchtelingen worden al jaren opgevangen in opvangcentra, daar worden ze gescreend en begeleid. Velen hebben oorlogstrauma’s opgelopen. Een degelijke psychologische begeleiding is noodzakelijk. Hoe lang zal de opvang duren? En wie staat in voor de kosten?

Mahdi’s meesterzet

Staatssecretaris Mahdi zit met een groot probleem. De asielopvang zit propvol. Hij is de laatste zes maanden al meer dan honderd keer veroordeeld voor het niet geven van opvang. Dwangsommen zijn zijn deel. Mensen slapen op straat. Duizenden nieuwe vluchtelingen kunnen er simpelweg niet bij.

Afgelopen weekend nam hij dan ook het voortouw om iets te doen wat nooit eerder gebeurde: het activeren van een richtlijn die Oekraïense oorlogsvluchtelingen direct tijdelijke verblijfspapieren geeft. Dit betekent dat ze direct naar het OCMW kunnen stappen voor maatschappelijke dienstverleningen en allerhande steunmechanismen. Dit betekent ook dat ze niet naar de asielopvang moeten maar dat deze vluchtelingen zelfstandig moeten gaan wonen of bij mensen thuis. Dat komt Mahdi natuurlijk heel goed uit.

Maar…

Ik zie hier heel wat risico’s. Naast Oekraïners zullen ook anderen (Wit-Russen, Russen, Tsjetsjenen…) directe toegang tot het Belgische OCMW proberen krijgen. De eerste mensensmokkelaars zouden al zijn opgedoken aan de Pools-Oekraïense grens. Laten we maar niet naïef zijn. Een zeer grondige screening op afkomst en documenten zal nodig zijn. En opnieuw moeten we hyperalert zijn voor mensen met slechte bedoelingen.

Daarnaast heeft, langs de ontvangende kant, lang niet iedereen goede bedoelingen bij het opvangen van vluchtelingen thuis. ik zou ze n geen eten willen geven, het aantal Belgen dat het opvangen van een Oekraïense vrouw in eigen huis om allerhande redenen wel ziet zitten.

Werkvolk?

Werkgevers smeken om werkkrachten. Weet wel dat er geen mannen tussen deze groepen vluchtelingen zitten want Oekraïense mannen moeten verplicht in Oekraïne blijven. weet ook dat de vrouwen geen Nederlands spreken en eerst een inburgeringscursus zullen krijgen. Kortom, dit is geen wonderoplossing voor onze knelpuntberoepen.

Hals over kop

Net zoals bij de beslissing om Oekraïne lid te maken van de EU en jachtvliegtuigen te sturen, heb ik nu de indruk dat er teveel hals over kop beslist wordt. ‘Haast en spoed is zelden goed‘, zei mijn vader altijd. Ik pleit ervoor om de zaken grondig te bekijken en bespreken of dit wordt een ramp.

Stop de asielfraude

Tot slot, dit is de ideale moment om eindelijk verstrengde wetgeving aan te nemen op de asielfraude te beteugelen. We openen ons hart voor echte oorlogsvluchtelingen, maar sluiten onze armen eindelijk voor de tienduizenden asielfraudeurs en malafide smokkelaars. Mensen die misbruik maken van onze gastvrijheid zijn al veel te lang welkom in ons land. De paarsgroene meerderheid en staatssecretaris Mahdi zwijgen hierover echter in alle talen.

Morgen om 14u komt de Kamercommissie Binnenlandse Zaken op oa onze vraag samen. Ik houd jullie op de hoogte.