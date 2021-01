Schapen verscheuren de wolven van Wall Street

Niets zo interessant de afgelopen dagen als de beurzen volgen. Al decennia is het een volkswijsheid dat de beurs er niet is voor de kleine man. Die heeft toch altijd het nakijken. Professionele beleggers hebben betere informatie dan de kleine belegger, om mee te beginnen. De grote jongens hebben toegang tot dure handelssystemen waarmee men op enkele nanoseconden kan handelen. En vaak heeft het grote geld ook een directe lijn met het management, waardoor ze als eerste de belangrijkste evoluties…

Niets zo interessant de afgelopen dagen als de beurzen volgen. Al decennia is het een volkswijsheid dat de beurs er niet is voor de kleine man. Die heeft toch altijd het nakijken.

Professionele beleggers hebben betere informatie dan de kleine belegger, om mee te beginnen. De grote jongens hebben toegang tot dure handelssystemen waarmee men op enkele nanoseconden kan handelen. En vaak heeft het grote geld ook een directe lijn met het management, waardoor ze als eerste de belangrijkste evoluties kennen.

En de kleine belegger? Die gaat in kudde de beurs op en probeert de grote jongens achterna te hollen. Dan nemen een paar roekeloze schapen onnodige risico’s en worden ze vakkundig afgeslacht door de wolven van Wall Street.

Kleine belegger maakt vuist tegen grote geld

Maar wat als je als kudde bijeen blijft? Wat als de ‘schapen’ zich verenigen tegen de grote boze wolf? Dat is wat er de voorbije weken gebeurde op Wall Street, en hoe! Tienduizenden beleggers verenigden zich op het beleggingsforum Wall Street Bets. Ze kochten massaal het aandeel GameStop. Dat bedrijf is vooral bekend voor de verkoop van games, in goeie ouderwetse bakstenen winkels. Een business zonder toekomst: games worden meer en meer online verkocht, via platformen als Steam. Of ze worden rechtreeks gedownload op spelconsoles als Xbox en Playstation. In de nieuwste Playstation 5 zit zelfs geen optie meer om games op disc te gebruiken. De trend is duidelijk.

Dus dachten hedgefondsen op Wall Street: kunnen we geen geld verdienen door in te spelen op een daling van het aandeel van GameStop? En ja, dat kan: door te ‘shorten’. Op die manier kunnen de grote beursspelers grof geld verdienen aan koersdalingen.

‘Shorten’?

Hoe werkt dat dan, ‘shorten’? Laten we een fictief personage nemen als voorbeeld. Laten we hem Carl Krabbe noemen. Carl heeft sinds de recente — ook fictieve — beursnotering van Doorbraak voor €10 000 aandelen van Doorbraak verworven. De evenzeer fictieve Joske D’Haese, een sterke gelover in de vrije markt en het liberale gedachtegoed, komt hier al snel achter. ‘Doorbraak’ zegt Joske, ‘dat is dikke brol waar nu eens niemand op zit te wachten.’ En met die gedachte rijdt hij met zijn BMW richting Knokke, op bezoek bij zijn goede vriend en private banker Mauricke Lippens.

‘Joske, weet je wat? Dat wordt toch nooit wat met Doorbraak inderdaad. Laat ons dat gewoon shorten‘, suggereert de bankier, met zijn sigaar van het merk ‘Black Dragon’ in de mond.

Mauricke kijkt meteen voor zijn vriend op het computerscherm en ziet dat hij de aandelen van Doorbraak perfect kan lenen, tegen een rente van 3%. Wat Carl Krabbe en veel nietsvermoedende beleggers immers niet weten, is dat bij sommige aandelenhandelaars je aandelen uitgeleend worden wanneer je er een account maakt. Leuk voor de broker, want zo kan hij een extra centje verdienen door jouw eigendom uit te lenen.

‘Eureka!’ zegt Mauricke, die meteen voor €10 000 aandelen leent. Al even snel verkoopt hij ze weer op de beurs, aan €10 000. Daar heeft hij maar een paar seconden voor nodig.

‘Hier Joske, hier heb je je €10 000 al terug. Nu moet je enkel nog een paar maanden wachten tot die aandelen van Doorbraak waardeloos worden en dan koop je ze terug voor €50, dat lijkt me een eerlijke prijs’, zegt Mauricke. Joske loopt blij naar buiten, €10 000 in de hand.

Wat Joske echter niet weet, is dat Mauricke zo overtuigd is van de belegging van Joske dat hij al zijn vrienden belt. ‘Ik heb een parel van een deal voor jullie’, zegt Mauricke Lippens. ‘Short die Doorbraak, het is brol. Niemand leest het en nooit dat die mannen ooit aan inkomsten zullen geraken. Zeg het voort.’ En zo geschiedde, waardoor de helft van de aandelen van Doorbraak werden geshort.

De jager wordt prooi

De beweging die Mauricke veroorzaakt heeft, heeft effect. Doordat iedereen Doorbraakaandelen verkoopt en niemand ze wil kopen, daalt het aandeel inderdaad in prijs. Maar dan zet Carl Krabbe zijn fluogele bril eens goed op de neus en gaat hij op zoek naar de oorzaak van de koersdaling. Na een kleine zoektocht ziet de belezen man een bericht op de site van de Belgische financiële waakhond FSMA dat 50% van de aandelen geshort zijn. Informatie die voor iedereen beschikbaar is, als je maar eraan denkt om het op te zoeken.

En hij krijgt een geweldig idee. ‘Weet je wat,’ zegt Carl, ‘we gaan die kapitalisten eens een goede loer draaien. Als ik al mijn vrienden bel en we steken allemaal een paar honderd euro in aandelen van Doorbraak, dan stijgt de prijs van de aandelen en maken die mannen verlies. Meer zelfs, als we allemaal afspreken om bijna alle aandelen te kopen en niet te verkopen, dan kunnen die shorters geen aandelen meer kopen en moeten ze wel van ons kopen. En dan zal het tegen mijn prijs zijn,’ lacht Carl Krabbe, even groen als de briefjes van honderd euro die in zijn ogen fonkelen.

Een lang verhaal kort? Carl en zijn vrienden kopen massaal aandelen van Doorbraak in en de koers gaat al snel hoger. Eerst 10%. En dan 20%. 30%… 40%… En ineens, uit het niets, verdubbelt de koers!

Verlies slikken

Joske krijgt al snel een telefoon van Mauricke: ‘Joske, je geld is weg!’

‘Hoe?’ zegt Joske die verbouwereerd naar zijn computerscherm kijkt. ‘Ja, en je blijft geld verliezen as we speak. Ik kan echter je positie niet afsluiten want er zijn geen aandelen te koop’, zegt Mauricke, terwijl hij zijn Black Dragonsigaar uitdooft op het klantendossier van Joske. ‘Het ziet er niet goed uit, copain.’

Joske is ten einde raad en belt in wanhoop naar Carl omdat hij weet dat Carl nog aandelen van Doorbraak heeft. ‘Je moet me helpen, Carl! Ik heb aandelen Doorbraak nodig en wel nu!’ zegt Joske met een piepende stem.

En Carl? Die lacht en roept iets door de telefoon over op de knieën gaan en doorslikken. Joske kan de dag nadien dan toch zijn positie afsluiten, doordat iemand toch aandelen Doorbraak wil verkopen. Maar wel tegen tien keer de prijs waar Joske tegen leende, waardoor hij een verlies heeft van €100 000. De dag nadien koopt Joske een partijkaart van de PVDA en gooit hij zijn economieboeken met als titel De vrije markteconomie meteen in de vuilbak. ‘Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat we de boel nationaliseren en alles van die rotlui afnemen’, roept hij nog voordat hij de Lemonnierlaan 171 in Brussel briesend binnen loopt.

Shorters verliezen miljarden

Beleggen wordt vaak moeilijk voorgesteld. Maar als u bovenstaand verhaal snapt, weet u bij deze wat het fenomeen shorten inhoudt.

Een veel grotere versie van bovenstaande gebeurde deze week op Wall Street. Beleggers verenigden zich en kochten met voorbedachte rade aandelen van het met schulden beladen GameStop. En aangezien meer dan 100 procent van de aandelen geshort waren, zorgde dit ervoor dat de prijzen sterk opliepen. Dus konden shorters niet anders dan de aandelen terugkopen van de kudde kleine beleggers. Het aandeel, dat nog maar een paar maanden geleden op $4 noteerde, noteert wanneer ik dit schrijf $345 en is daarmee 24 miljard waard.

Meer volume in het aandeel GameStop gisteren dan in welk ander Amerikaans aandeel dan ook. We spreken over een handelsvolume van 20 miljard dollar op 1 dag in een aandeel dat een maand geleden in zijn totaal nog geen 150 miljoen dollar waard was. Interessante tijden op de beurs. https://t.co/BBa28hJNbE — Stefan Willems (Onafhankelijk beursanalist) (@FinanceFilosoof) January 27, 2021

En de shorters? Die lijden verliezen die oplopen in de miljarden dollars. Een van de grote jongens — Mervin Capital — moest ondertussen al gered worden door andere hedgefondsen via een bail-out van $2,75 miljard. En ook andere partijen hebben op hun shorts massale verliezen geleden en lijden nog steeds as we speak.

En de schapen die de wolven van Wall Street verscheurden? Die lachen in hun vuistje. Waarbij vooral een jongeman met het YouTube account Roaring Kitty opvalt. Die investeerde $50 000 in GameStop-opties en -aandelen, waardoor zijn investering op papier nu meer dan $20 miljoen waard is.

Die financiële markten… Ze zullen me nooit vervelen.