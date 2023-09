‘Schismatieken en ketters’ worden broeders en zusters in Rome

De Sint-Pietersbasiliek in Rome, de ‘huiskerk’ van de paus is een symbool van de Rooms-Katholieke kerk. De aflatenhandel die haar moest financieren, was een reden voor Maarten Luther om zijn kritiek te bundelen. Maar ook elders in de wereld staat de Sint-Pieters symbool voor de paus en katholieken. Maar dit weekend verandert dat met ‘Together -samenkomst van Gods volk’.

Zaterdag 30 oktober 2023 komen jongeren – en ouderen- uit de hele wereld samen op het Sint-Pietersplein om een avondwake te houden bij het begin van de synode die woensdag start. Diezelfde wake wordt ook in verschillende steden wereldwijd georganiseerd.

Ketters

Het bijzondere is dat niet enkel Katholieken verzamelen aan de Sint-Pieter. Ook Protestanten, Orthodoxen, Oosterse-christenen, Evangelische christenen zullen er bidden, samen met de paus en voorgangers van hun kerk. Een oecumenische gebedswake bij het symbool van de paus in Rome, dat zou tot enkele decennia geleden ondenkbaar geweest zijn. Voor het tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) werden andere christelijke kerken gezien als ‘ketters en schismatieken’, nu zijn het broeders en zusters in Christus.

Sterker nog. Op het plein waar de paus al eeuwen het ‘Urbi et orbi’ uitspreekt, de zegen voor stad en wereld, zullen de voorgangers uit de verschillende christelijke kerken samen de deelnemers zegenen aan het einde van de gebedswake.

De wake zelf is in handen van de gemeenschap van Taizé. Dat is een oecumenische gemeenschap opgericht in 1940 in het bourgondische dorpje Taizé. Ze richten zich daar vooral op jongeren. De gemeenschap, is bekend voor de liederen die ze in hun gebedsvieringen zingen.

Traditie

Voor ‘Together – Samenkomst van Gods Volk’ componeerden ze speciaal het lied Adsumus Sancte Spiritus (Wij staan voor U, Heilige Geest. De volledige tekst van het lied en de solopartijen vormen een gebed dat wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (ca. 560-636). Van oudsher wordt het gebruikt bij concilies, synodes en andere kerkelijke bijeenkomsten. Ook elke zitting van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) begon met dit gebed.

Of hoe traditie en vernieuwing hand in hand gaan.