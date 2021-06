School moet oase van rust en kennis zijn

‘Ik mis Grieks’ was de titel van het mailtje dat ik onlangs zag binnenkomen via de digitale leeromgeving op onze school. De afzender was een leerling in het laatste jaar, richting wetenschappen-wiskunde. De jongeman had tot en met het vierde Grieks-Latijn gevolgd maar besloot dan om de overstap naar wetenschappen te maken. Met lichte frons en de ironieradar op hoogste stand klikte ik op ‘openen’. In tijden waarin functionaliteit en direct aantoonbaar nut hoogtij vieren, kijkt niet iedereen even ruimdenkend…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

‘Ik mis Grieks’ was de titel van het mailtje dat ik onlangs zag binnenkomen via de digitale leeromgeving op onze school. De afzender was een leerling in het laatste jaar, richting wetenschappen-wiskunde. De jongeman had tot en met het vierde Grieks-Latijn gevolgd maar besloot dan om de overstap naar wetenschappen te maken. Met lichte frons en de ironieradar op hoogste stand klikte ik op ‘openen’. In tijden waarin functionaliteit en direct aantoonbaar nut hoogtij vieren, kijkt niet iedereen even ruimdenkend naar een morsdode en moeilijke taal als oud-Grieks. Tenzij als hofleverancier van wiskundige symbolen natuurlijk.

Geen afrekening

Maar neen, het mailtje bleek geen afrekening te zijn met klassieke spoken uit het verleden. Integendeel. Mijn oud-leerling blikte zonder enige spijt terug op zijn jaren in de derde graad. ‘Laat dat duidelijk zijn, meneer.’ De keuze die hij na het vierde gemaakt had, onderschreef hij dan ook volledig. Ingenieursstudies vragen nu eenmaal een gedegen wiskundige voorkennis, graag versterkt met de positief-exacte benadering van de werkelijkheid waarop wetenschapsvakken de klemtoon leggen.

Hoe relatief dat ook moge zijn. Ik ken burgerlijk ingenieurs, architecten en artsen die hun diploma ooit met vlag en wimpel behaald hebben vanuit de Grieks-Latijnse. Toch is het een feit dat een vooropleiding zonder zware wiskundige en/of wetenschappelijke component almaar vaker als een zwakte wordt gezien.

De humus van onze beschaving

Onterecht. Slaagkansen in het hoger onderwijs zijn al jaar en dag het hoogst voor leerlingen die een richting volgden met Latijn, Grieks of een combinatie van die twee. Waarop vaak de vraag van de kip en het ei gesteld wordt: maakt de richting leerlingen sterk of is het net omgekeerd? De vraag stellen is ze beantwoorden, want de waarheid ligt in het midden. Vakken die niet pretenderen de directe waarheid in pacht te hebben maar inzetten op algemene mensvorming – ‘Bildung’, zoals onze oosterburen zo mooi zeggen, vormen de humus waarin onze beschaving wortelt.

Niet alles hoeft vanzelf te gaan

Een school moet een tempel zijn van studie, kennis en ervaring. Badend in het licht van de rede maar evengoed met donkere en voor jonge mensen schijnbaar onbereikbare kamers. Niet alles hoeft namelijk vanzelf te gaan. Niet elke maatschappelijke hype moet toegelaten worden binnen de schoolmuren. Niet elke leerling kan uitblinken in alles. Net zomin als iedere volwassene voor elke job in aanmerking komt.

Een goede zaak dus dat scholen temporiseren wanneer het over hypercorrect taalgebruik en oppervlakkige maatschappelijke discussies gaat. Hoofddoek? Al jaar en dag geen issue meer in de klas. Net zomin als jongens die graag een rokje willen dragen binnenkort nog een heet hangijzer zullen zijn. Waait wel weer over, net zoals de politieke profileringsdrang rond dit onbenullige thema.

De jongeman van het mailtje zit intussen voor mij en vertelt honderduit over zijn toekomstplannen. Het afscheid van zijn oude school kan niet vlug genoeg komen. Wie klaar is voor de grote sprong, wil nogal eens snel van ogenschijnlijk overbodige ballast af. Jeugdig enthousiasme dus, met een duidelijke boodschap. Bedankt voor de ogenschijnlijk nutteloze lessen. Want ze waren de meest waardevolle van allemaal.