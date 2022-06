Schone schijn

Verhofstadt is terug, hij heet nu De Croo – alleen God zelf kan dat zo mooi regelen. Terug dus naar politieke akkoorden die dat eigenlijk niet zijn, maar de premier kan wel blijven zitten. En nog een andere gelijkenis: er wordt gul geld uitgegeven: geld dat er is en geld dat er niet is. Verhofstadt besliste in 2003 de atoomcentrales te sluiten, maar voorwaardelijk: als er iets tussenkwam, dan niet. Vandaag weten we dat er blijkbaar van alles is tussengekomen.…

Verhofstadt is terug, hij heet nu De Croo – alleen God zelf kan dat zo mooi regelen. Terug dus naar politieke akkoorden die dat eigenlijk niet zijn, maar de premier kan wel blijven zitten. En nog een andere gelijkenis: er wordt gul geld uitgegeven: geld dat er is en geld dat er niet is.

Verhofstadt besliste in 2003 de atoomcentrales te sluiten, maar voorwaardelijk: als er iets tussenkwam, dan niet. Vandaag weten we dat er blijkbaar van alles is tussengekomen. Alleen het tegendeel zou verbazingwekkend zijn geweest.

De Croo beslist dat het defensiebudget met vele miljarden zal worden opgetrokken, tenzij er iets tussenkomt. De mogelijkheden worden daarbij zelfs opgesomd: hoge klimaatkosten, de koopkracht van de mensen, ontwikkelingshulp ook. Maar als dat allemaal probleemloos verloopt, dan is er ook nog defensie.

Niets nieuws

De werkelijkheid is dat ons NAVO-engagement van 2014 wordt herhaald: in 2022 beloven we net als in 2014 dat we beslist ons best gaan doen. Dat is overigens niet onze, enigszins kwaadwillige interpretatie. Het is wat Ecolo letterlijk laat weten na dat zogeheten historische politieke akkoord: maak u geen zorgen, er is niets nieuws onder de zon.

De werkelijkheid is ook dat in ruil voor dat cadeau – De Croo zal niet afgaan op de NAVO-top van Madrid – er wel harde afspraken zijn over bijkomende koopkrachtbescherming, en over de verhoging van onze uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. Miljardeneisen van respectievelijk PS en Vooruit.

Voeg daarbij de zogeheten arbeidsdeal, over de hervorming van de arbeidsmarkt. Stond vorig weekeinde trouwens ook in de krant: op bladzijde acht. Een typerend Vivaldi-akkoord: het was er al, negen maanden geleden, maar nu is het ook ter wereld gekomen. Grondige hervormingen die leiden naar meer jobs zaten daar in de eerste versie niet in; nu nog minder. Egbert Lachaert wou veel meer, heeft PS en Ecolo opgeroepen om, et cetera, maar helaas.

Marchands de tapis

Lachaert had vorige week ook aangekondigd dat de premier niet langer allerlei dossiers aan elkaar zou koppelen. Een wat hem betreft verfoeilijke gewoonte, en hij heeft daar onmiskenbaar een punt. Dat heeft bij het tot stand komen van de Vivaldi-regering geleid tot de beslissing om de kerncentrales te sluiten in ruil voor de niet-versoepeling van de abortuswetgeving. Maar de marchands de tapis kunnen het kennelijk niet laten.

Al gaan die atoomcentrales uiteindelijk toch niet dicht. Of misschien toch wel. Is er iemand die het nog weet? We zijn daarover aan het onderhandelen met Engie. Zegt men. De voorzitter van de MR merkte vorige zondag terloops op dat er al drie weken geen onderhandelingen meer zijn. En het is toch ietwat dringend.

Bij onderhandelingen weegt nooit elke partij even zwaar. Maar het feit dat een partij aan tafel zit, betekent wel dat ze nodig is. Anders zat ze er niet. Hoe slim is het dan dat a tijdens de onderhandelingen alom laat weten dat b hoe dan ook fors zal moeten bloeden? Hoe slim is het dus dat Tinne Van der Straeten laat weten dat ze de overwinsten van Engie fors gaat belasten? Of is er sprake van een strategie waarbij die centrales tenslotte toch maar worden stilgelegd, omdat aan de gang houden niet lukt?

Nog erger? Degenen die u moeten waarschuwen of minstens moeten wijzen op dit soort schoneschijn-manoeuvres laten massaal verstek gaan. De keizer heeft geen kleren aan, maar ze doen alsof ze dat niet zien. Of mogelijk is het nog erger en doen ze niet alsof, maar zien ze het werkelijk niet.

Nationale Bank

Van der Straeten vraagt de Nationale Bank advies over die extra belasting. De Bank antwoordt dat ze dat niet kan beoordelen en bovendien geen zin heeft zich te bemoeien met politieke discussies. Maar ze doet dat in veel te veel woorden, waardoor Van der Straeten wel één of twee zinnen vindt die haar min of meer goed uitkomen. En van die zinnen maakt ze een jubelbericht dat ze prompt doorzendt naar bevriende journalisten.

Gevolg? In De Standaard konden we vorige week donderdag dit lezen: ‘Nationale Bank schaart zich achter taks op overwinsten energieproducenten.’ Dat wordt niet gecheckt, wel gekopieerd. Het Nieuwsblad: ‘Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) krijgt steun van de Nationale Bank (NBB) in haar strijd om de overwinsten van energieproducenten af te romen.’ Belga: ‘De Nationale Bank is voorstander van een permanent systeem om de overwinsten van elektriciteitsproducenten af te romen.’ HLN: ‘De Nationale Bank is voor een permanent systeem om de overwinsten van elektriciteitsproducenten af te romen.’

En die hele donderdagochtend verspreidt ook onze Vlaamse openbare omroep via al zijn kanalen dat heugelijke nieuws. Meer zelfs. Op Radio 1 wordt de hele zaak zelfs al geformaliseerd: Van der Straeten ‘krijgt van de Nationale Bank toestemming om een crisisbelasting te heffen op overwinsten in de energiesector’.

Nepnieuws

Alleen De Tijd en Wetstraat-kenner Wouter Verschelden nemen de moeite na te gaan wat de Nationale Bank echt schrijft. ‘Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) zet door met het plan overwinsten te belasten, ook al is de Nationale Bank er een koele minnaar van,’ schrijft De Tijd. En Verschelden heeft ook gecheckt bij een andere regeringsbron: ‘In de begeleidende brief staat toch een heel andere uitleg, zo is te horen. Want daarin stelt de Nationale Bank dat ze “niet bevoegd en niet deskundig is” om een precieze aanbeveling te doen.’

Merkwaardig: op de site van vrtnws is er een afdeling Desinformatie. Met daarin uitgebreide berichten over de Russen en Oekraïne, over de Verenigde Staten en Trump, over barbiepoppen, over Johnny Depp ook. Zeer interessant allemaal. Niets over het nepnieuws van eigen makelij.

Hoewel… Drie lange dagen na de feiten verschijnt er ook op de openbare nieuwssite een lang stuk van de goede, oude Luc Pauwels waaruit blijkt dat hij de NBB wel heeft gelezen, en dat, anders dan eerst gezegd, van steun voor Van der Straetens plan geen sprake is, laat staan dat de Bank toestemming geeft.

Schone Schijn-vertoningen zijn menselijk en herkenbaar, voor iedereen en dus ook voor politici. (Daarom was Hyacinth Bucket uit Keeping Up Appearances zo grappig.) Het wordt alleen gevaarlijk als politici zo sterk op Hyancinth beginnen te lijken, dat ze de schijn ophouden zonder het zelf door te hebben. Zoals Verhofstadt dus. De werkelijkheid kan immers worden ontkend, genegeerd, vervalst. Helaas voor Hyancinth trekt de werkelijkheid zelf zich daar niets van aan.