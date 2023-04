Schorsing leraren sportschool Hasselt kan gevaarlijk precedent worden

Acht sportleerkrachten zijn door de Sportschool in Hasselt geschorst wegens racistische, homofobe en discriminerende uitlatingen in een privé WhatsApp-groep. Volgens advocaat Jessie Baerts gaat het om een heksenjacht. 'Het zijn berichten in een gesloten groep waarvan je mag verwachten dat de privacy gerespecteerd wordt. Het is nooit de bedoeling geweest dat deze berichten publiek zouden worden.’ Op 9 mei komt de zaak voor de raad van bestuur. Die moet beslissen om te sponeren ofwel de leerkrachten een blaam te geven…

Acht sportleerkrachten zijn door de Sportschool in Hasselt geschorst wegens racistische, homofobe en discriminerende uitlatingen in een privé WhatsApp-groep. Volgens advocaat Jessie Baerts gaat het om een heksenjacht. ‘Het zijn berichten in een gesloten groep waarvan je mag verwachten dat de privacy gerespecteerd wordt. Het is nooit de bedoeling geweest dat deze berichten publiek zouden worden.’

Op 9 mei komt de zaak voor de raad van bestuur. Die moet beslissen om te sponeren ofwel de leerkrachten een blaam te geven of te schorsen of ontslaan. Ze worden verdedigd door de advocaten Frederic Debuyst en Jessie Baerts.

Baerts: ‘We verdedigen de aangeklaagde leerkrachten van de Sportschool in Hasselt. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de berichten waar alle media over schrijven, voornamelijk ook op de sociale media, uit een besloten kring komen. Het zijn berichten uit een gesloten WhatsApp groep onder vrienden. Zij hebben nooit de intentie gehad om die berichten openbaar te maken. Nooit de intentie gehad om mensen te kwetsen of om aan te zetten tot haat of discriminatie. Die berichten worden ten onrechte uitgesmeerd en volledig uit de context getrokken.’

Kan iedereen overkomen

Is de vrije meningsuiting hier in gevaar?

‘Zeker en vast, ja. Maar onze cliënten hadden ook een redelijke privacy-verwachting. Als men in een gesloten groep al niet meer mag zeggen wat men denkt of voelt, naar welke maatschappij evolueren we dan? Wat is de volgende stap? Afluisterapparatuur in de leraarskamer? Moet alles wat binnen de school gezegd wordt voortaan opgenomen worden? Dat is een maatschappij waar ik zeker niet naar wil evolueren. Het merendeel van de mensen is daar meer door geschaad dan bij gebaat. Het is een heel gevaarlijk precedent.’

Stel dat jullie deze zaak verliezen, denk je dat het dan een heksenjacht gaat worden?

‘Ik denk dat die heksenjacht al volop bezig is. En als dit een precedent wordt, ben ik bang dat de gevolgen niet meer terug te schroeven zijn. Dan evolueren we naar een heel gevaarlijke situatie. Iedereen moet er zich bewust van zijn dat het dan op iedereen van toepassing is.’

In het Belang Van Limburg liet de tegenpartij weten dat er nog meer op komst is.

‘Daar ben ik niet van op de hoogte. Maar uiteraard, alles wordt op dit moment op een hoop gegooid dit gaat over berichten die volledig uit de context getrokken zijn en die heel selectief gekozen zijn. Wij zijn van oordeel dat er absoluut geen verkeerde intenties, bedoelingen of een of andere discriminatoire boodschap of haat dragende boodschap achter zit.’

Opsporingsonderzoek

Waarom komt dit nu naar buiten?

‘Ik denk dat er sprake is van een soort misplaatste alertheid in dit geval. En ik zeg nogmaals, wat er in gesloten WhatsApp-kringen verschijnt, is privé. Iedereen zit wel in een groepje waar grapjes worden gedeeld, waar afbeeldingen of memes worden doorgestuurd. Dat gebeurt altijd binnen ene bepaalde context. Hier wordt het duidelijk uit die context getrokken, en wordt het uit die redelijke privacy-verwachting getrokken. Wel dan denk ik dat je van een heksenjacht mag spreken. Onze focus ligt op de verdediging van onze cliënten. Er worden heel veel dingen geschreven die onwaar zijn. Wij weten hoe de vork in de steel zit en wij zullen zeker nodig doen om onze cliënten zo goed als mogelijk te verdedigen tijdens de raad van bestuur van een schoolgroep.’

Ondertussen is het parket een onderzoek gestart. Is dat een extra gevaar voor de mensen die u verdedigt?

‘Het lijkt me dat het parket in dergelijke polemiek niet anders kan dan een opsporingsonderzoek opstarten. Zeker nu het zo breed in de media is uitgesmeerd. Maar uit het onderzoek zal volgens mij blijken dat er geen vervolging aan de orde is. Voor mij is het duidelijk dat er geen misdrijven zijn gebeurd.’

Jullie pleiten op 9 mei bij de Raad van Bestuur?

‘Wij willen er onze cliënten op de beste manier kunnen verdedigen. Wij zullen zeker vragen om die mensen opnieuw in hun functie te plaatsen.’