Schutskring en belastingen domineren 1 mei in het zuiden

Zeker, op 1 mei durft Wallonië al eens oproepen tot strijd en worden de grote woorden niet geschuwd. Op het feest van de arbeid dit jaar weerklonk bezuiden de taalgrens echter walging. De PS is Georges-Louis Bouchez hartsgrondig beu en mist de oude generatie van de MR. ‘Met hen kon je tenminste nog compromissen sluiten,’ zo verwoordde PS-voorzitter Paul Magnette het.

Magnette hield zijn toespraak in zijn thuisstad Charleroi. Vele nieuwe economische recepten waren er niet. De Franstalige socialisten hebben hun zinnen gezet op een ‘rijkentaks’ – copyright PVDA, want ‘acht op de tien Belgen zijn voorstander van vermogen belasten.’ Voor wie geldt die rijkentaks dan? ‘Voor de 1 procent rijksten.’ Vanaf welk vermogensniveau die taks dan wel zou gelden, blijft dus koffiedik kijken. ‘Maar daardoor kunnen we lonen van de helft van de werknemers met 100 euro opkrikken,’ zei Magnette. ‘Ik droom van een regering zonder liberalen.’

1 mei in het blauw

In Herstal, voorstad van Luik, hield MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez ook een toespraak, in een voormalige fabriek. Traditioneel ontbreekt het de stormram uit Bergen niet aan branie, en de MR-voorzitter deed er op het feest van de arbeid nog een schepje bovenop. Samengevat: werken moet beloond worden, inkomen moet op dezelfde manier belast worden. ‘Wie in België 20.000 euro verdient, wordt daar voor 1876 euro op belast, maar voor 0 euro wanneer hij die 20.000 euro verdient door niet te werken. Elke euro moet op dezelfde manier worden belast voor ons, met net een voordeel voor wie mee bouwt aan dit land door te werken,’ zo wist Bouchez. ‘Wij hebben ook een duidelijk voorstel: de belastingvrije som moet worden opgetrokken van 9.000 euro naar 12.000 euro. Alleen zo krijgen mensen zin om te werken.’

‘Wij spreken niet over extra belastingen, meer belastingen en nog eens belastingen. België moet gewoonweg belastingen verlagen. Sommigen in dit land willen de belastingen nog verhogen. Beseffen zij in welk land we leven? Belgen betalen nu al 50% belastingen op 41.000 verdiende euro’s. In Frankrijk gebruikt men die belastingsschaal vanaf 170.000 euro, en in Duitsland vanaf 270.000 euro. Slogans zijn dus zinloos: de rijken belasten is in feite de middenklasse belasten, een middenklasse die door jarenlang te werk of te investeren in onroerend goed iets opzij kon zetten. Alle landen met hoge belastingtarieven produceren economisch het slechtst,’ aldus Bouchez.

Mediadebat

Maar de echte 1-mei-toespraak waar de pers op zat te wachten, vond pas een dag later plaats. In de aula van de Université Saint-Louis-Bruxelles. Daar was er nog meer animositeit. Die animositeit draaide in feite niet rond belastingen maar rond de demarche van Bouchez om op de VRT in debat te gaan met Vlaams-Belang-voorzitter Tom Van Grieken. In Franstalig België hecht men nog aan de politieke en journalistieke schutskring rond die partij, die Bouchez dus doorbroken heeft. Op die manier zou de MR-voorzitter de ideeën van ‘extreemrechts legitimeren.’

‘We kunnen thuis blijven en onze handen schoon houden. Maar als in 2024 het Belang aan de macht komt in Vlaanderen en de PTB aan de poorten van de macht in Wallonië staat, dan kunnen we niet blijven jammeren dat de toekomst van het land in gevaar is door in debat te gaan. We kunnen linkse en rechtse populisten en extremisten alleen aanpakken door aan te tonen dat hun programma’s niet werken,’ zo zei Bouchez in Brussel. Magnette herhaalde keer op keer dat er geen sprake van is om te praten met het VB, want dat de impact van hun discours zo wordt geminimaliseerd. Op het einde van het debat moest de moderator beide partijvoorzitters eraan herinneren dat ze nog altijd samen in een federale regering zitten.

Met het eenmalig doorbreken van de politieke schutskring heeft Bouchez de overige Franstalige partijen vooral gedwongen om positie in te nemen over de PVDA-PTB. Die unitaire partij dreigt in 2024 de MR van de macht te verdrijven en is Bouchez’ grootste vijand. Het onvermogen of de onwil van Ecolo, PS en Les Engagés om eenzelfde schutskring rond de PVDA aan te leggen, bewijst Bouchez’ punt: links is een systemisch gevaar voor een liberaal (Franstalig) België. Zeker wanneer links wordt opgejaagd door radicaal links, en men dat toestaat in Franstalig België. Ja, zo zelfs de facto niet uitsluit dat er ooit geregeerd kan worden met de PVDA.