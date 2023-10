Segregatie en polarisatie op de schoolbanken

Uit onderzoek van de nieuwssite Apache blijkt duidelijk dat het onderwijs steeds meer een broedplaats van radicalisering, polarisering en integrisme wordt. De school wordt steeds meer een kweekvijver van ‘bekeringsijverig salafistisch gedachtengoed’ en leerlingen en leerkrachten die er zich tegen afzetten. De lespakketten tegen ‘extreemrechts’ zijn niet meer te tellen, maar het probleem van het toenemend islamisme in het onderwijs, daar wordt met een wijde boog omheen gefietst. Zo kwam onlangs aan het licht dat aan de VUB steeds meer…

Uit onderzoek van de nieuwssite Apache blijkt duidelijk dat het onderwijs steeds meer een broedplaats van radicalisering, polarisering en integrisme wordt. De school wordt steeds meer een kweekvijver van ‘bekeringsijverig salafistisch gedachtengoed’ en leerlingen en leerkrachten die er zich tegen afzetten. De lespakketten tegen ‘extreemrechts’ zijn niet meer te tellen, maar het probleem van het toenemend islamisme in het onderwijs, daar wordt met een wijde boog omheen gefietst.

Zo kwam onlangs aan het licht dat aan de VUB steeds meer islamitische studenten gebruik maken van clandestiene gebedsruimtes. Op de Université Libre de Bruxelles (ULB) wordt al jaren een islamitische gebedsruimte gedoogd. Islamitische studenten ronselen openlijk en zonder schroom zieltjes. Voor sommige potentiële moslimstudenten is het ook de reden om aan de ULB te studeren. Rector Annemie Schaus van de ULB was al een hele tijd van die ontwikkelingen op de hoogte, maar greep niet in.

Toenemend islamradicalisme

Het ruggengraatloze optreden tegen iedere vorm van islamisme in het onderwijs steekt schril af tegen de vastberadenheid waarmee lespakketten en workshops over discriminatie, onverdraagzaamheid en racisme worden aangeleverd. Om het toenemend islamradicalisme in het onderwijs te keren, worden amper drie inspecteurs ingezet voor achthonderd islamleerkrachten, waardoor ze signalen van toenemend integrisme te laat of helemaal niet opvangen.

Uit het onderzoek van Apache blijkt duidelijk dat moslimleerlingen en -leerkrachten het meer en meer moeilijk hebben met de verlichtingswaarden. Ze staan niet alleen voor een strengere naleving van de islam, ook het gezag van vrouwelijke leerkrachten en schoolregels worden vaker in twijfel getrokken. Bepaalde lessenpakketten over het ontstaan van het heelal en de evolutietheorie verwerpen ze. De scheiding tussen de jongens en de meisjes wordt in de klas en op de speelplaats weer zichtbaarder. En traditionele islamitische kledij wordt meer getolereerd.

Meisjes weigeren om hun hoofddoek af te doen. ‘Ongelovigen’ worden aan de kant geschoven, gepest en in sommige gevallen wordt zelf geweld niet geschuwd. Ook leerkrachten die zich tegen deze onrustwekkende tendens keren, krijgen het hard te verduren en worden beschuldigd van racisme. Uit heel wat getuigenissen blijkt dat de islamleerkrachten vaak een dubieuze rol spelen en de ‘hyperpolarisatie’ aanwakkeren.

Extreemrechts en racisme

Uiteraard komen er tegenreacties vanuit de niet-moslimleerlingen, -leerkrachten en -ouders, die dan weggezet worden als extreemrechts of racistisch. En om dat tegen te gaan, organiseren heel wat scholen uitstappen naar de Dossin Kazerne, het museum over Holocaust en mensenrechten. De leerlingen worden er geconfronteerd met de nazigruwelen, die het gevolg zijn van een ontspoord extreemrechtse gedachtengoed.

Het onderzoek stelt ook een alliantie vast tussen ‘fundamentalistische moslims en andere strenggelovigen, extreemrechts en complotdenkers’. De protestgolf – met brandstichtingen – in Franstalig België tegen Evras (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle) getuigden daarvan.

Het onderwijs probeert nu in te zetten op ‘actief burgerschap’ in een poging om iets te doen. Ze bereiden leerlingen voor op een open, gelijkwaardige, respectvolle rol in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat geradicaliseerde leerlingen – die menen de koran aan hun kant te hebben – daar weinig boodschap aan hebben. Duidelijk is dat het onderwijs als integratiemachine aan het sputteren is.

De hyperdiversiteit in het onderwijs lijkt helemaal niet tot een smeltkroes te leiden, maar tot stijgende spanningen en ongelijkheid. Bovendien worden de problemen in het onderwijs nog erger door massamigratie, budgettaire ontsporingen en weinig efficiënte instellingen. Het zou wel eens kunnen dat we pas aan het begin staan van een crisis, zoals dit door Hind Fraihi in Apache is beschreven.