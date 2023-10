Segregatie versus integratie: sociaal-culturele sector versus Jambon

De Federatie Sociaal-Cultureel Werk en Amateurkunsten verzoekt het Grondwettelijk Hof om het decreet dat subsidies zal weigeren aan verenigingen die integratie tegenwerken, te vernietigen. Dat decreet van minister-president Jan Jambon (N-VA) zou vooral allochtone organisaties treffen. Steen des aanstoots is artikel 14. ‘De organisatie neemt een brugfunctie op in de samenleving. Organisaties die segregerend werken door louter terug te plooien op etnisch-culturele afkomst, komen niet in aanmerking voor subsidie’. Dat is overigens de uitvoering van wat ook in het Vlaams…

De Federatie Sociaal-Cultureel Werk en Amateurkunsten verzoekt het Grondwettelijk Hof om het decreet dat subsidies zal weigeren aan verenigingen die integratie tegenwerken, te vernietigen. Dat decreet van minister-president Jan Jambon (N-VA) zou vooral allochtone organisaties treffen. Steen des aanstoots is artikel 14. ‘De organisatie neemt een brugfunctie op in de samenleving. Organisaties die segregerend werken door louter terug te plooien op etnisch-culturele afkomst, komen niet in aanmerking voor subsidie’.

Dat is overigens de uitvoering van wat ook in het Vlaams regeerakkoord van 2019 staat. Het decreet over de sociaal-culturele volwassenenwerking, zei men toen, moet bijdragen aan een duurzame, inclusieve, niet-gesegregeerde, solidaire en democratische samenleving. Misschien is het belangrijk eerst uit te leggen wat dat sociaal-cultureel volwassenenwerk juist is. Het gaat hier niet alleen om amateurkunsten maar ook om alle mogelijke verenigingen, vormingscentra, lokale dienstencentra voor ouderen, doelgroepenwerking en meer.

130 organisaties

In Vlaanderen zijn maar liefst 130 organisaties erkend. Voor 2022 en 2023 ontvangen die 156 miljoen euro. Daaronder Amnesty International, Pax Christi, Bond zonder Naam, BeVegan, Cavaria, Davidsfonds, Ferm, de Gezinsbond, Hand in Hand tegen Racisme, Hart boven Hard, Kif Kif, Natuurpunt Natuuracademie, OKRA, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, de Vlaamse Volksbeweging, Vrede.be enzovoort. Een divers gezelschap.

Hoeveel organisaties zouden getroffen worden door het nieuwe anti-segregatie-criterium? Wellicht bitter weinig. Initiatieven zoals Bindus van de Turkse gemeenschap, Merhaba (LGBTQ-lobbygroep voor personen met migratieachtergrond), Sankaa (een Schaarbeekse vzw voor de Afrikaanse gemeenschap) zullen voortaan dus enkel geld krijgen als ze verbindend en inclusief werken. De nieuwe aanpak is gebaseerd op de simpele stelling dat wie van de samenleving subsidies krijgt zich ook moet inzetten om erbij te horen: integratie versus segregatie. En dus geen subsidie voor wie aan gettovorming doet.

Activistische sector

Maakt het verzoekschrift van de Federatie Sociaal-Cultureel Werk en Amateurkunsten kans? Hun advocaten denken allicht van wel, maar het decreet is tot stand gekomen na tal van adviezen. En ook de Raad van State gaf een advies waar geen opmerkingen over de niet-segregerende voorwaarde werden gemaakt.

De conclusie lijkt dat de niet-segregerende voorwaarde vooral een symboolfunctie heeft. Hoofdzakelijk een signaal aan de achterban van de N-VA. Des te merkwaardiger is het dan ook dat de Federatie Sociaal-Cultureel Werk en Amateurkunsten ten strijde trekt tegen een signaal of symbool. Waarmee ze dus vooral aangeven dat ze minister-president en minister van cultuur Jan Jambon die kleine symbolische pluim op zijn hoed niet gunnen. Tegelijk bevestigen ze het beeld van een linkse, activistische sector die meer met politiek bezig is dan met de eigenlijke maatschappelijke opdrachten.