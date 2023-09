Seksuele opvoeding op Franstalige scholen: moslims en vrijzinnigen lijnrecht tegenover elkaar

Nieuwe richtlijnen voor seksuele voorlichting op school polariseren Franstalig België. Voor minister van onderwijs Caroline Désir (PS) en de georganiseerde vrijzinnigheid zijn de richtlijnen bedoeld om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te helpen bij vragen over seksualiteit. Maar voor enkele ouderorganisaties en de georganiseerde islam brengen ze kinderen te vroeg in contact met seksualiteit en lichamelijkheid. De nieuwe gids EVRAS (Education à la Vie Relationelle, Affective et Sexuelle; Relaties, genegenheid en seksuele opvoeding, red.) moet leerkrachten en pedagogen een…

Nieuwe richtlijnen voor seksuele voorlichting op school polariseren Franstalig België. Voor minister van onderwijs Caroline Désir (PS) en de georganiseerde vrijzinnigheid zijn de richtlijnen bedoeld om kinderen en jongeren zo goed mogelijk te helpen bij vragen over seksualiteit. Maar voor enkele ouderorganisaties en de georganiseerde islam brengen ze kinderen te vroeg in contact met seksualiteit en lichamelijkheid.

De nieuwe gids EVRAS (Education à la Vie Relationelle, Affective et Sexuelle; Relaties, genegenheid en seksuele opvoeding, red.) moet leerkrachten en pedagogen een kader bieden wanneer zij het op school over seksualiteit en gender hebben. Het lijvige document van meer dan 300 pagina’s wordt vooral in het zesde leerjaar en in het vierde middelbaar van het Franstalige onderwijs gebruikt. Maar ook daarbuiten is het de bedoeling om ten alle tijde vragen van kinderen en jongeren te proberen beantwoorden. Kinderen van alle leeftijden.

Hoewel seksuele opvoeding niet nieuw is in het Franstalige onderwijs, beroert de nieuwe versie van de EVRAS de gemoederen. Waarom?

Vijf jaar

Enkele ouderorganisaties lezen het document radicaal anders dan de overheid. Voor hen is de startleeftijd van vijf jaar waarop kinderen in contact komen met het officiële lessenpakket, te vroeg. Zo heeft de organisatie Innocence en Danger onder meer moeite met het feit dat leerkrachten en pedagogen vijfjarigen volgens de richtlijnen uitleg moeten kunnen geven over wat vriendschap, seksualiteit en liefde voor een kind kunnen betekenen.

Ook heeft de organisatie er moeite mee dat vanaf negen jaar de mogelijkheid bestaat dat uitleg wordt gegeven bij begrippen als masturbatie, verliefd zijn en (seksueel) plezier beleven. En dat media, maatschappij en porno invloed kunnen hebben op hoe deze begrippen beleefd worden.

Meer in de kern vindt Innocence en Danger dat kinderen geen seksuele wezens zijn. Bijgevolg vrezen ze dat te vroeg over seks praten, kinderen op gedachten of verkeerd gedrag kan brengen. Of hen kwetsbaar maakt tegenover pedofielen.

‘Historisch moment’

Daarbij steunt de organisatie op Franse psychologen die de seksualiteit van kinderen ontkennen. En op Amerikaanse organisaties met dezelfde missie. Het inzicht dat kinderen seksuele gevoelens kunnen hebben van bij de geboorte, wordt door Innocence en Danger toegeschreven aan de bekende Amerikaanse seksuoloog Alfred Kinsey, die in de twintigste eeuw bekend maar controversieel onderzoek verrichte naar seksualiteit bij de mens.

De kritiek op EVRAS komt niet alleen van ouderorganisaties. Alle officiële islamitische instanties in België – zoals het door Turkije mee gecontroleerde Diyanet – verzetten zich ertegen. Voor hen gaat de goedkeuring van EVRAS in tegen de universele waarde dat ouders nog altijd zelf hun kinderen opvoeden. ‘Ouders zijn het best geplaatst om deze thema’s met hun kinderen te bespreken.’

De georganiseerde vrijzinnigheid – in Franstalig België heet dat Centre d’Action Laïque – spreekt van een ‘historisch moment’. ‘Deze versie van het EVRAS heeft het niet alleen over seksualiteit, maar ook over relaties, wederzijdse instemming en genegenheid, in lijn met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties’, zegt onderzoeker Lionel Rubin.

Protest in Brussel

Onderwijsminister Caroline Désir (PS) hekelt de ‘desinformatiecampagne’ die op sociale media circuleert tegen het EVRAS. ‘Onze bedoelingen zijn nobel. We gaan geen hyperseksualisering of genderidentiteit aanmoedigen en helemaal geen les seksuele praktijken geven. Het is onaanvaardbaar om ouders daar bang over te maken.’

Bij de stemming over de nieuwe richtlijnen in het parlement van de Franse gemeenschap vorige week, onthielden alleen drie parlementsleden van Les Engagés (de voormalige christendemocraten, red.) zich. Onder hen Pierre Kompany, de vader van de bekende voetballer Vincent Kompany, en burgemeester van het Brusselse Ganshoren. Voor de gebouwen van het parlement protesteerden ook honderden mensen.