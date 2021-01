Simon Mignolet. ‘De Muur van Club Brugge’. Vorige week voor de tweede opeenvolgende keer verkozen tot ‘Beste doelman van de Belgische competitie’. Kampioen in 2020, op weg naar een nieuwe titel in 2021. Stopte woensdagavond tegen KV Oostende een strafschop, waardoor Club Brugge met 2-1 won. Zijn vijftiende ‘elfmeter’ in totaal. Hij won — alweer — de ‘mind games’ van de penaltytrapper. Ik noem Simon Mignolet ‘de denkende doelman’ en had het genoegen om ooit met hem grondig van gedachten…

U heeft een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

Geef hieronder je email adres en je naam en we maken een nieuw wachtwoord (als je een account hebt) of we maken automatisch een account aan.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Simon Mignolet. ‘De Muur van Club Brugge’. Vorige week voor de tweede opeenvolgende keer verkozen tot ‘Beste doelman van de Belgische competitie’. Kampioen in 2020, op weg naar een nieuwe titel in 2021. Stopte woensdagavond tegen KV Oostende een strafschop, waardoor Club Brugge met 2-1 won. Zijn vijftiende ‘elfmeter’ in totaal. Hij won — alweer — de ‘mind games’ van de penaltytrapper. Ik noem Simon Mignolet ‘de denkende doelman’ en had het genoegen om ooit met hem grondig van gedachten te wisselen over het meest onderschatte vak ter wereld: de kunst van het keepen. Volgend jaar moet hij namens Club Brugge gewoon de Gouden Schoen ontvangen.

Met Mignolet wint Liverpool in 2018 de Champions League

Hij stond 28 keer in het elftal van de Rode Duivels, maar behoort al een decennium tot de selectie en was aanwezig op de wereldbekers van Brazilië 2014 en Rusland 2018 en op het EK van Frankrijk 2016. Hij zat meer dan zeventig keer als doublure voor Thibaut Courtois op de bank en telt dus eigenlijk al een honderdtal selecties voor de nationale ploeg. Hij verdedigde 104 keer het doel voor STVV, 101 voor Sunderland en 204 voor FC Liverpool. Daar vocht hij het laatste anderhalf seizoen met het statuut van bankzitter. Terecht, ten aanzien van Allisson Becker, onterecht ten aanzien van Karius.

De dwaze keuze van coach Jürgen Klopp voor Karius blijft een smet op diens palmares. En verhinderde dat Liverpool reeds in 2018 de Champions League won tegen Real Madrid, toen Karius twee keer opzichtig blunderde. Ondanks alle kritiek die hij te verduren kreeg, mag Mignolet toch omzien in schoonheid. Zijn missie op Anfield Road was geslaagd. Met een recordscore van acht gestopte strafschoppen. Hij eindigde in zijn eerste seizoen bij The Reds — 2013-’14 — op de tweede plaats: op dat ogenblik was dat het beste resultaat van Liverpool in de geschiedenis van twee decennia Premier League. In 2015 werd hij door de voormalige spelers van Liverpool uitgeroepen tot ‘Player of the Year’. In 2016 bereikte hij de finale van de Europa League Cup tegen Sevilla (1-3 verlies) en in 2017 zorgden zijn sterke prestaties ervoor dat coach Jürgen Klopp voor het eerst de kwalificatie afdwong voor de Champions League.

‘Een keeper is altijd alleen’

En ondanks het feit dat Jürgen Klopp hem ooit omschreef als ‘de slimste doelman met wie hij ooit had gewerkt’, liet hij hem toch vallen ten voordele van zijn wispelturige landgenoot Karius. Het hoofd van Mignolet, dat is stilaan zijn handelsmerk. Bedoeld wordt: zijn brein. Steeds meer ook de benen: door Romelu Lukaku werd hij geroemd als ‘de beste in de één-tegen-één-situatie’.

‘Alone in the middle of the wood’. Het waren verrassende maar verstandige gedachten van Albert Camus in 1957. De beroemde Franse schrijver-filosoof én voormalige amateurdoelman had net de Nobelprijs Literatuur gewonnen en hij sprak ze uit vanop een Parijse voetbaltribune tegen een Engelse journalist. Vanuit de eigen ervaring keek hij vol mededogen ‘naar-de-persoon-tussen-de-palen’. En hij drukte de verbaasde reporter op het hart: ‘Schuif de schuld nooit op de doelman want de bal gaat steeds een andere kant uit dan je wenst. Men realiseert zich pas hoe moeilijk het is als men er zelf heeft gestaan.’ Daarna verwees hij naar ‘alone in the middle of the wood’. Hij vertaalde letterlijk het Franse gezegde ‘au milieu du bois’ en hij bedoelde: men staat er alleen voor, als keeper. In volledig isolement.

Concentratie, vertrouwen, ervaring

Het hoofd én de benen, dat is Simon Mignolet. Ik vroeg hem enkele jaren geleden: ‘Poneer eens enkele stellingen over de doelman.’ Hij kwam met drie ondubbelzinnige richtlijnen. Met name regel één: vermijd ze, die tegengoal, en men laat je sowieso met rust. Regel twee: maak zo weinig mogelijk fouten. Dan klinkt het antwoord ‘neen’ op de vervelendste der vragen: kon hij niet meer doen dan dat? Regel drie: sta er opnieuw en het liefst van al bij de volgende bal. Dat klonk bijzonder nuchter allemaal.

Ik confronteerde hem met het spreekwoordelijke addertje onder het gras, want dat vereist een zenvorm van zelfverzekerdheid. Je pareert op training duizend ballen en je hebt tijdens een wedstrijd pech. Zijn rustgevende devies? ‘Laat het hoofd nooit hangen, doe geen gekke dingen, speel je rol in de match en ban de twijfel.’ Concentratie verbindt hij met inzet, zodat hij zichzelf niets kan verwijten. Na concentratie volgt vertrouwen. En de derde factor heet ervaring: concentratie, vertrouwen, ervaring. Ziedaar de heilige drie-eenheid uit het keepersevangelie van Simon Mignolet.

Hij benoemde ‘experience’ tot het moeilijkste onderdeel, want ‘je beheerst dit vak nooit voor de volle honderd procent. Zelfs bij je afscheid zal je nog vaststellen: dát kon ik niet.’ Het waren wijze woorden over een métier dat eigenlijk niet volledig te ontrafelen valt. Mignolet stopte wonderbaarlijke ballen, maar liet de ‘gemakkelijkste’ ontglippen. En wat als er geen gemakkelijk bal bestaat? Kan in wezen elke doelpoging de keeper niet op het verkeerde been zetten? Telkens weer is er de weifelende interpretatie over de baan van de bal. Waar zal die eindigen?

De ‘denkende doelman’

Ik zet hier dit standpunt neer: de twijfels steken ten onrechte steeds weer de kop op richting Simon Mignolet. Bij een doelman telt enkel het totaalbeeld.

Lev Yashine geldt als de meest fenomenale uit de wereldgeschiedenis, maar hij gaf niet thuis bij zijn belangrijkste afspraak: hij verkeek zich op een schot van Franz Beckenbauer in de halve finale tussen de Sovjet-Unie en West-Duitsland tijdens de World Cup 1966. Manuel Neuer heeft alle troeven om zijn opvolger te worden maar hij misrekende zich tegen Mario Balotelli in de halve finale Italië-Duitsland op het EK 2012. En Jean-Marie Pfaff werd op de Mexicaanse Mundial 1986 verkozen tot mondiale nummer één, maar zelfs bij hem knaagt het nog steeds over zijn te impulsieve reactie bij het eerste doelpunt van Maradona. Te snel het doel verlaten?

Het zijn beslissingen in een fractie van een seconde. Die zelfs door de talentrijkste doelmannen op grote momenten verkeerd worden beoordeeld. Ze bevestigen het beeld van Albert Camus: laat hem met rust, want hij staat er alleen voor. Weinig keepers weten die eenzaamheid beter te plaatsen dan Simon Mignolet. Een topper met de benen, maar vooral in het hoofd. De denkende doelman, zo ziet hij zichzelf. ‘Alone in the middle of the wood’.