Sir Keir Starmer gaat voor het premierschap

Labour hield de voorbije dagen zijn partijcongres in Liverpool. In tegenstelling tot de soms chaotische conferentie van de Conservatives, presenteerden de sociaaldemocraten zich als één blok. Labour bereidt zich voor op de macht en niets lijkt dat nog te kunnen stoppen.

De ‘big build’

Sir Keir Starmer, de leider van Labour, kondigde op dinsdag 10 oktober grootse plannen aan. Een van de meest opvallende is de belofte om nieuwe gemeenten te bouwen. Deze ‘big build’ doet terugdenken aan de sociaaldemocratische regeringen van na de Tweede Wereldoorlog die onder meer Milton Keynes ten noordwesten van Londen oprichtten. De bouwplannen moeten werk verschaffen, de economie doen heropleven en vooral het nijpende woningtekort oplossen.

Opvallend is dat bouwplannen gebruik zullen maken van traditionele Britse bouwstijlen. Dat is al decennialang een stokpaardje van koning Charles III. Hij werd hier onder meer in gesteund door de conservatieve filosoof Sir Roger Scruton. Lachte Labour vroeger om zo’n ideeën, dan stelt de partij het nu voor als vernieuwend regeringsbeleid. Sir Keir sprak van een ‘decennium van nationale vernieuwing’, waarmee hij ook zijn hoop uitdrukt om minstens twee termijnen aan de macht te blijven. ‘We hebben geen toverstaf. Er zal een decennium van vernieuwing nodig zijn.’

Weinig glamour, wel glitter

De partij doet het ook goed in de Schotse peilingen. Het versloeg vorige week de Scottish National Party op een verpletterende wijze in een tussentijdse verkiezing. De overwinning wordt als een voorteken voor de volgende nationale verkiezingen beschouwd. ‘De bevolking kijkt naar ons, omdat we een nieuw Groot-Brittannië zullen opbouwen’, zei de partijleider. Sir Keir Starmer wordt vaak omschreven als een voorzichtige en eerder saaie en weinig charismatische politicus. Tijdens zijn redevoering werd hij even opgeschrikt toen er een betoger het podium opsprong en glitter over Sir Keir strooide. Daarbij riep de betoger dat de politiek ‘een update’ nodig had. De sociaaldemocraat kwam er met de schrik vanaf zeggend: ‘Als hij denkt dat ik dit vervelend vind, dan kent hij me niet.’

Een dag eerder nam Rachel Reeves het woord in een bomvolle congreszaal. Rachel Reeves is de schaduwminister van Financiën en vlak voor haar speech kreeg zij de publieke steun van Mark Carney, de voormalige gouverneur van de Bank of England. Deze Canadees nam destijds die functie aan op uitnodiging van de toenmalige conservatieve regering van David Cameron. Die Conservatives zijn volgens de schaduwminister de grootste belemmering voor mogelijke vooruitgang in het koninkrijk. ‘Als de Tory’s niet willen en niet kunnen bouwen, dan zullen wij dat doen!’

Labour biedt zich aan als het veilige paar handen om de Britse economie aan toe te vertrouwen. Rachel Reeves liet ook weten dat ze de huidige regeringsplannen om de klimaatmaatregelen uit te stellen, zal schrappen. Eerder konden congresgangers van Yvette Cooper, de schaduwminister van Binnenlandse Zaken, horen dat Labour de echte partij van ‘recht en orde’ is: ‘Het is onze missie om geweld te halveren, meer blauw op straat te krijgen, het respect voor de “rule of law” te herstellen en om onze kinderen veilig te houden.’

Onvrede over Israël

De eendracht en vooral de kracht van het sociaaldemocratische partijcongres viel iedereen op. De enige haarscheurtjes in het strakke partijplamuur was het Palestijns-Israëlisch conflict dat plots de wereldaandacht opeiste. Buiten de congreshal stonden de Liverpool Friends of Palestine die de aandacht van de voorbij wandelende Labourleden wilden opeisen. Een van die leden, een man van Joodse afkomst, schreeuwde boos dat de betogers zich dienden te schamen.

Ondertussen weigerde de voormalige Labourleider Jeremy Corbyn openlijk afstand te nemen van Hamas. Jeremy Corbyn is formeel nog lid van de partij, maar hij zetelt als een onafhankelijk parlementslid omdat zijn fractie hem schorste. Zijn collega’s vinden dat hij als partijleider te weinig ondernam tegen het antisemitisme dat binnen Labour heerste onder zijn voorzitterschap.

De huidige schaduwminister van Buitenlandse Zaken, David Lammy, vertolkte het officiële partijstandpunt dat Hamas een terreurorganisatie is. Rachel Reeves riep de achterban op om niet deel te nemen aan pro-Palestijnse betogingen: ‘Israël werd zaterdag het slachtoffer van een terreuraanval waarbij mensen omkwamen en mensen gegijzeld werden. Israël heeft het volstrekte recht zich te verdedigen, net zoals ieder soeverein land dat heeft ten overstaan van terroristen. Wij van Labour staan aan de zijde van Israël in die strijd tegen terreur.’ Niet iedereen binnen Labour is het hier mee eens. Dat bleek uit de randbijeenkomsten van de conferentie waar individuele parlementsleden hun ongenoegen hierover lieten blijken.