Sir Keir Starmer: bruggenbouwer nieuwe Labour-leider

De belangrijkste oppositiepartij van het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe leider. De 57-jarige Sir Keir Starmer werd met 56% van de stemmen verkozen tot voorzitter van Labour.

Rebelse nieuwkomer

De nieuwe voorzitter is relatief groen in het politieke landschap. Starmer verwierf zijn eerste parlementair mandaat in 2015, na een succesvolle carrière in de advocatuur. Die loopbaan leverde hem zelfs het ridderschap op. Hare Britse Majesteit beloonde ‘Sir’ Keir met een lintje nadat hij succesvol campagne voerde tegen de doodstraf in de Caraïben. De man werkte zich razendsnel op tot de partijtop en kwam heel vlug in conflict met voorzitter Jeremy Corbyn. Hij was aanvankelijk diens schaduwminister voor Binnenlandse Zaken, maar Starmer nam ontslag en maakte deel uit van een mislukte parlementaire ‘coup’ tegen Corbyn.

Hun grootste meningsverschil ging op zich niet over links en linkser. Wel over — u raadt het misschien al — de brexit. Sir Keir werd zowat het gezicht van de aanzienlijke antibrexitvleugel van Labour, terwijl Jeremy Corbyn de eurosceptische onderbuik van een belangrijk deel van de traditionele achterban een gezicht gaf. Hoe hard Starmer zich ook uitsloofde om uit Labour via de partijcongressen een duidelijk antibrexitstandpunt te knijpen, Jeremy Corbyn knikte ja en zei vervolgens iets anders. Dit gedraai en gekeer over hét politieke thema van het VK van de voorbije jaren deed Labour geen deugd.

Linkervleugel met een stropdas

De campagne voor de opvolging van Jeremy Corbyn duurde lang. Sinds de verkiezingsnederlaag van de partij in december zocht Labour naar een nieuwe wind voor dezelfde koers. Want, Jeremy Corbyn mocht dan wel het slechtste electorale resultaat voor Labour sinds 1935 hebben behaald, de man drukte zijn ideologische stempel op de Britse sociaaldemocraten. De linksere koers dan de Tony Blair en Gordon Brown-jaren werd al ingezet onder Ed Miliband. En met Jeremy Corbyn voer Labour nog verder.

Sir Keir wordt door verschillende commentatoren als een centrist ervaren. Hij voldoet qua uiterlijke kenmerken alleszins veel meer aan de criteria van de Britse politieke klasse dan Jeremy Corbyn. Maar zijn gemak met het knopen van een stropdas betekent niet dat hij zinnens is om op sociaaleconomisch vlak plots uit een ander vaatje te gaan tappen. De koers van Starmer is daarin dezelfde als die van Corbyn.

Bruggenbouwer

Nee, als Keir Starmer in iets verschilt van de vorige voorzitter dan is dat in bruggen bouwen. Tijdens de leiderschapscampagne was hij al volop gesprekken aan het voeren met verschillende takken van Labour. Het leiderschap van Corbyn kenmerkte zich als een machtsgreep van een vleugel van Labour. Dat deed de partij intern barsten. Onder Corbyn ging Labour gebukt onder antisemitische schandalen, waardoor de partij vervreemde van een deel van haar klassieke achterban. De nieuwe voorzitter belooft op dat gebied alvast een krachtdadige aanpak.

Het is niet ondenkbaar dat Ed Miliband weer een prominente rol zal krijgen, net als andere politici die in de Corbyn-jaren opzij werden geschoven. Starmer vindt dat de partij de verdeeldheid achter zich moet laten. Zoals over de brexit bijvoorbeeld: ‘Het land moet verdergaan.’ Brexit, samen met Corbyn, kostte Labour heel wat stemmen in 2019. De nieuwe leiding moet dit rechttrekken. Al weigert Sir Keir uit te sluiten dat hij ooit nog campagne voert voor een Britse terugkeer naar de Europese Unie.

Coronaleider

‘Onder mijn leiderschap zullen we constructief samenwerken met de regering, en geen oppositie voeren omwille van de oppositie’, sprak Keir Starmer in zijn overwinningsfilmpje.

Labour gaat daarmee in op de uitnodiging van het regeringskabinet tot samenwerking ‘in ’s landsbelang’ om de coronacrisis aan te pakken. De nieuwe voorzitter had zijn leiderschap wellicht liever anders zien starten. Maar door verantwoordelijkheid te tonen kan hij misschien ook verloren gelopen kiezers ervan overtuigen dat hij een betrouwbare stuurman is.