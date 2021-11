Slotaflevering Tegenwind: een evaluatie van de crisis en ondanks alles een hoopvolle blik op de toekomst

Vandaag komt de laatste aflevering van de succesvolle reportagereeks Tegenwind online. De makers Jakobien Huisman, Alain Grootaers en Mark Sanders zetten de zes centrale gasten bij elkaar voor een rondetafelgesprek over het post-coronatijdperk en de toekomst van onze maatschappij. Intussen keken al meer dan 2,5 miljoen mensen naar de documentaire reeks. Koningin Elizabethzaal twee maal uitverkocht Zaterdag organiseerde het team twee premièrevoorstellingen in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Zowel de middag- als de avondvoorstelling waren uitverkocht. Door een speciale toestemming, bekomen…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Vandaag komt de laatste aflevering van de succesvolle reportagereeks Tegenwind online. De makers Jakobien Huisman, Alain Grootaers en Mark Sanders zetten de zes centrale gasten bij elkaar voor een rondetafelgesprek over het post-coronatijdperk en de toekomst van onze maatschappij. Intussen keken al meer dan 2,5 miljoen mensen naar de documentaire reeks.

Koningin Elizabethzaal twee maal uitverkocht

Zaterdag organiseerde het team twee premièrevoorstellingen in de Antwerpse Koningin Elisabethzaal. Zowel de middag- als de avondvoorstelling waren uitverkocht. Door een speciale toestemming, bekomen door de organisatoren, konden de voorstellingen doorgaan zonder CST. In ruil daarvoor moest iedereen een mondmasker dragen en werden de bezoekerbubbels gescheiden door lege stoelen. Het aanwezige publiek apprecieerde vooral de mondmaskerplicht maar matig.

De avondvoorstelling werd halverwege even stilgelegd om iedereen aan te manen toch het mondmasker te dragen. De zaalverantwoordelijken dreigden namelijk de voorstelling volledig stil te leggen. Tekenend voor de maatschappij waarin we zijn aanbeland: polarisatie rond bedenkelijke maatregelen waar hoe langer hoe minder mensen het nut van inzien. Verder verliep alles zonder incidenten. Stef Kamil Carlens bracht live aan begin en einde van de voorstelling een zeer gesmaakte versie van het themanummer dat hij benlangeloos ter beschikking stelde van Tegenwind: ‘dare to love.’

Het rondetafelgesprek werd begin juli dit jaar opgenomen. Toch is het verbijsterend hoe de evolutie van de crisis correct wordt voorspeld door de deelnemers, lector gezondheidswetenschappen Drs. Sam Brokken, vaccinoloog prof. dr. Theo Schetters, gezondheids- en welzijnseconoom prof. dr. Lieven Annemans, klinisch psycholoog prof. dr. Mattias Desmet, sociaal geograaf, statisticus en opiniepeiler drs. Maurice de Hond en privacyspecialist prof. dr. Paul De Hert.

Een greep uit de kritieken

Alles komt aan bod: het gebrekkig functioneren van de vaccins, het onderrapporteren van kwalijke bijwerkingen, de twijfel over het nut van doorgedreven vaccinatie bij kinderen, de opkomst van een autoritaire dwangmaatschappij. De problemen in de organisatie van de zorg, die als gevolg hebben dat ons systeem kraakt bij het kleinste onverwachte probleem. Maar ook: het onvermogen van de beleidsmakers om fouten in te zien en van koers te veranderen, het manipuleren van cijfers en data om het geldende narratief te ondersteunen en om de angst in leven te houden en aan te wakkeren.

De eenzijdige focus op de impact van het virus en het totaal gebrek aan aandacht voor de gevolgen van de maatregelen, is een belangrijk punt van kritiek. ‘In het VK hebben wetenschappers getuigd voor the House of Commons’, weet Mattias Desmet. ‘Die gaven toe dat in de modellen die gemaakt werden om te voorspellen wat op ons afkwam, de risico’s veel te hoog werden ingeschat. Daar kwam nog bovenop dat er één iets ontbrak: de impact en de slachtoffers van de maatregelen. Toen iemand hen vroeg hoe dit kwam, was de uitleg even simpel als verbijsterend: omdat dat niet de expertise was van de modellenbouwers. Dat waren epidemiologen die de impact van het virus bekeken en niet de sociale impact van maatregelen.’

Factcheckers

Ook de media krijgen een veeg uit de pan. De eenzijdige en kritiekloze berichtgeving is nefast geweest voor het publieke debat. En de meeste deelnemers kregen tijdens de crisis te maken met ‘factcheckers’ die, niet gestoord door enige kennis van zaken, het officiële narratief met hand en tand verdedigen. Sam Brokken geeft als voorbeeld een student uit het eerste masterjaar geneeskunde die op factcheck.vlaanderen een van zijn publicaties onder de loep nam.

‘Die rukte één paragraaf uit de context en kwam finaal tot de conclusie dat ik ofwel van slechte wil en niet integer was, of niets kende van epidemiologie. Ik heb die student persoonlijk aangeschreven en zijn factcheck met wetenschappelijke argumenten weerlegd. Zelfs zijn epidemiologische definitie klopte niet. Mijn advocaten stonden in CC. Ik moet elke zin die ik schrijf met een referentie staven. Omgekeerd wordt er van de ‘experten’ nooit iets verwacht. Ik heb dat ook gemeld aan factcheck.vlaanderen: ze moeten misschien de experten eens factchecken. Die mogen alles beweren, zonder het te onderbouwen.’

Dankwoord, ook van de intussen uitgeweken Sam Brokken

Na de voorstelling namen Huisman, Schetters, Desmet en Annemans kort het woord. Zij brachten een boodschap van hoop. Zij hopen dat we uit deze crisis kunnen leren. Dat we een toekomstige crisis met een bredere blik tegemoet kunnen treden. Dat we weg kunnen gaan van een model waarbij een handvol hyper-experten het pad bepalen en er plaats is voor een ruimer maatschappelijk debat, waardoor rekening kan worden gehouden met de totale impact van zowel oorzaak als gevolg van maatregelen. De voltallige crew kon na afloop genieten van een minuten durende staande ovatie.

Één gast was er zaterdagavond niet bij: Sam Brokken. Die landde op dat moment ergens in Indië. Nadat hij moest constateren dat er voor hem in dit land geen professionele toekomst meer in het verschiet ligt, restte hem enkel andere oorden op te zoeken. Met achterlating van alles, ook zijn bijna volwassen kinderen, die misschien later volgen. Hij riep via een videoboodschap op om de moed er in te houden en bedankte iedereen voor de steun die hij mocht ontvangen.

Internationaal vervolg

Dat deden de makers van Tegenwind uiteindelijk ook: iedereen bedanken die via hun financiële steun de reeks mogelijk maakte. Velen verkozen anoniem te doneren, uit angst voor repercussies. De reeks blijkt zo succesvol te zijn dat het trio Huisman, Grootaers en Sanders een internationale opvolger, Headwind, plannen voor het komende voorjaar. Enkele gasten werden al kort voorgesteld: dr. Robert Malone, Wim Hof, Robert Kennedy jr. en cardioloog dr. Peter McCullough.

U kan alle afleveringen van tegenwind bekijken op de website. Een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in een bredere visie op de coronacrisis en de debatten die niet gevoerd mochten worden.