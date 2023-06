Snobisme en ecologie overheersen in Vlaams toerismebeleid

Toerisme Vlaanderen en Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA) zijn het half miljoen cruisetoeristen liever kwijt, dan rijk. De 25 miljoen euro die deze bij Vlaamse bedrijven achterlaten weegt voor hen niet op tegen de last. Het beleid ziet liever de betere 'bed-&-breakfeast-toerist'. Minister Zuhal Demir (N-VA) tweette op 7 juni over het groeiend cruisetoerisme: ‘Slechts een fractie van inkomsten, wel veel vervuiling.’ Die tweet kwam bij een studie van Toerisme Vlaanderen terecht, de dienst bevoegd voor toerisme, en…

Toerisme Vlaanderen en Vlaams minister voor Toerisme Zuhal Demir (N-VA) zijn het half miljoen cruisetoeristen liever kwijt, dan rijk. De 25 miljoen euro die deze bij Vlaamse bedrijven achterlaten weegt voor hen niet op tegen de last. Het beleid ziet liever de betere ‘bed-&-breakfeast-toerist’.

Minister Zuhal Demir (N-VA) tweette op 7 juni over het groeiend cruisetoerisme: ‘Slechts een fractie van inkomsten, wel veel vervuiling.’ Die tweet kwam bij een studie van Toerisme Vlaanderen terecht, de dienst bevoegd voor toerisme, en dus ook voor de promotie en het uitdelen van subsidies. Volgens die studie weegt de 25 miljoen euro die het half miljoen toeristen die Vlaanderen aandoen met cruiseschepen niet op tegen de nadelen. Vandaag volgt een gedachtewisseling tussen de minister, de auteur van de studie en de commissie in het Vlaams Parlement.

Impact

Peter De Wilde, ‘administrateur-generaal ad interim’ van Toerisme Vlaanderen, zei letterlijk: ‘Toerisme Vlaanderen houdt niet enkel rekening met de bezoekers, maar ook met de bewoners, de draagkracht en de verdraagkracht van de plek zelf. Daarom vonden we het belangrijk om in deze studie naast de economische impact, ook de ecologische en sociale impact onder de loep te nemen.’ Demir volgde de topman daarin: ‘Het cruisetoerisme zorgt niet voor de grootste inkomsten, wel voor veel vervuiling. Bovendien lijkt het evenwicht met het draagvlak bij de inwoners niet altijd aanwezig.’

‘Tijdens een uitstap in Vlaanderen geeft een zeecruisepassagier gemiddeld 41 euro uit. Bij een riviercruisepassagier is dat 38 euro. Daarmee blijven deze uitgaven onder de gemiddelde besteding van een gewone dag- of verblijfstoerist’, luidde het in het persbericht van Toerisme Vlaanderen. De studie geeft aan dat de passagiers van het ‘premium-segment’ monumenten, kerken en musea willen bezoeken. Toeristen in het ‘mass market segment’ wil graag shoppen.

Pijnpunten

Over de studie van Toerisme Vlaanderen zijn qua methodologie toch vragen te stellen. De resultaten komen voort uit ‘deskresearch’, bevragingen van bewoners in 2021 en cruisepassagiers in 2022, en data aangeleverd door havenautoriteiten, ondernemers en de Vlaamse Milieumaatschappij. Veel handgeselecteerde meningen of ideologie dus.

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) reageerde na de tweet van Demir als door een hond gebeten: ‘Het aantal cruisepassagiers bedroeg in 2022 273.000 in Zeebrugge, terwijl dat er in 2016-2017 ongeveer 400.000 mensen waren. De perceptie dat er nu veel meer cruisetoeristen zijn, is dus strijdig met de realiteit.’ Ondanks die cijfers meent 57 procent van de Bruggelingen dat het aantal cruisetoeristen lager moet.

De feiten: Zeebrugge is dé haven, waar cruises aanmeren (78 procent van alle zeecruises die Vlaanderen aandoen). 17 procent meert aan in Antwerpen, 5 procent in Oostende en 1 procent in Gent. 66 procent van de cruisetouristen is gepensioneerd. Ruim de helft is Duitser en 27 procent zijn Amerikanen.

‘Te weinig’ geld

Maar Vlaanderen staat niet alleen. Ook in Amsterdam, Venetië en de Mont Saint-Michel wil men cruisetoeristen weren. Maatregelen zijn bijvoorbeeld verplichte reservaties om een monument of zelfs de binnenstad te bezoeken. Tenzij voor wie in de hotels in diezelfde historische binnenstad logeert. In 2023 spreken beleidsmakers niet van ‘frigoboxtoeristen’. Zelfs het woord ‘massatoerisme’ wordt gemeden. De Nederlanders praten van ‘zuip- en feesttoerisme’, de Fransen van ‘surtourisme’ of ‘overtoerisme’. Het teveel aan (massa)toerisme.

Op het internet staat een lijst van overbelaste steden. Met 36 toeristen per inwoner, blijkt het Kroatische Dubrovnik de zwaarst met toeristen overladen stad. Gevolgd door Venetië, Brugge en Rhodos, met 21 toeristen per inwoner. Andere steden in de top tien zijn: Reykjavik, Firenze, Heraklion, Amsterdam, Dublin en Tallinn.

Toerisme is goed voor 5,4 miljard euro

Toerisme is een belangrijk onderdeel van de Vlaamse economie. ‘De consumptie door toeristen droeg in 2018 bij aan 2,6 procent van de toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Dat is 5,4 miljard euro’, staat op de website van de Vlaamse overheid te lezen. In 2021 waren er 284.237 jobs in de toeristische sector.

Zoals het tegenwoordig hoort, slepen beleidsmakers de klimaatverandering erbij om hun beleid te rechtvaardigen. ‘Zee- en riviercruiseschepen stootten in 2019 naar schatting 10.839 ton CO2 uit tijdens het manoeuvreren en liggen aan de kade. Een zeecruiseschip genereerde gemiddeld 50 ton CO2. Bij een riviercruiseschip was dat 1,1 ton CO2.’ Verblijfstoeristen komen enkel te voet of per fiets naar Vlaanderen. Hun CO2 wordt niet vermeld in het rapport.

Instemming

Uit de bevraging door Nauwelaert van de cruisetoeristen bleek ook dat de bestemming van de uitstappen in Vlaanderen ‘geen reden vormden voor het boeken van de cruise’. Dat laatste lijkt eerder een serieus werkpuntje voor Toerisme Vlaanderen. Voor de cruisetoerist is Vlaanderen gewoon een ordinaire tussenstopplaats op weg naar bestemmingen die hen wel aanzetten tot het boeken van een cruise.

‘Toerisme Vlaanderen werkt al enkele jaren volgens de strategie van “Reizen naar morgen”, die de focus bewust verlegt van “meer toerisme” naar “beter toerisme”’, reageerde Peter De Wilde daarop. ‘Wat wij elke dag opnieuw doen is het overheidsbudget zo goed mogelijk besteden en dat betekent keuzes maken. Als blijkt dat een zeecruisepassagier vooral ruimte consumeert en niets anders, dan beperkt dat de belevingsmogelijkheid van andere bezoekers.’

‘Vlaanderen is uiteraard een open bestemming en iedereen is welkom, maar wij gaan geen middelen en energie steken in het aantrekken van deze vorm van toerisme. Zeecruises zijn een zwaar vervuilende vorm van toerisme die een ecologische en maatschappelijke tol eist, en daarom is dat een kaart die wij als overheidsagentschap niet willen trekken. We kiezen inderdaad expliciet niet voor massatoerisme, en voeren daarbij het beleid van onze minister uit, die van “Reizen naar Morgen” de hoeksteen van haar toeristisch beleid gemaakt heeft.’

Gerrit Budts van Unizo nuanceerde dat: ‘Er is geïnvesteerd in de cruiseterminals, deze moeten dan toch ook benut blijven. De bestedingen mogen ook niet onderschat worden. Je hebt uiteindelijk meteen een groot aantal toeristen in je stadskern. Beter is om een beleid te voeren om cruisetoeristen meer te laten besteden.’