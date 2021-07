Somers gooit het kind met het electorale badwater weg

Laat mij deze week beginnen met mijn medeleven te betuigen aan de familieleden, vrienden en kennissen van de tientallen dodelijke slachtoffers van de overstromingsramp in Duitsland, Nederland en België. Maar empathie gaat ook uit naar allen die huis en inboedel verloren. Laat ons allen samen de hand reiken aan alle getroffenen en de wederopbouw van hun leven en leefwereld massaal ondersteunen. Guilty by association Ik wil deze week ook nog eens met nadruk Ihsane Haouach bedanken voor haar positieve bijdrage…

Guilty by association

Ik wil deze week ook nog eens met nadruk Ihsane Haouach bedanken voor haar positieve bijdrage aan de perceptie en zienswijze omtrent bepaalde maatschappelijke indrukken. Vorig week bedankte ik haar al voor de bevrijding van het Nederlandse woord ‘omvolking’, deze week voor de bevrijding van het ‘ad hominem-doxing’, een fatwa van de linkse kerk. De schuld door associatie was voor linkiewinkies, tot de komst van Ihsane, een wetenschappelijk vaststaand feit.

Wanneer enkele van je vrienden of kennissen tot een radicale studentenclub behoorden, was de besmetting onherroepelijk en onloochenbaar. Wanneer je naar de kapster ging met extreem rechtse ideeën omdat ze een steengoede kapster is, kon het niet anders of je dacht ook zo. Maar gelukkig vanaf nu geldt dit niet meer, want het Vivaldidecorum rechtvaardigt nu de omgang met extremistische genootschappen genre de moslimbroederschap. Je mag er zoals Haouach lezingen geven en op de thee gaan, zolang je maar geen lid bent is alles ok. Het was onze pornopremier zelf die liet weten dat Haouach niet ontslagen werd voor haar associaties met het moslimbroederschap, want ze was geen lid. Zonder de lidkaart is aldus niet bewezen dat ze dezelfde ideeën heeft als deze vileine organisatie. Quod non

België is haram, o heilig België

Gisteren arriveerden zes IS-baarmoeders terug in België. Destijds spuwden ze op Vlaanderen en verafschuwden ze onze westerse luxe en waarden om de heilige islamoorlog te voeren in het Midden-Oosten. Ze vonden daar echter geen tuin des overvloeds, geen Djannah waar je wijn kan drinken zonder zat te worden. Trouwens wijn drinken zonder zat te worden is geen feest, het is gewoon water zuipen. Wat vonden ze er wel: een droge tent zonder stromend water, toilet, bad, bed, verwarming of keuken. Het was wat hun god wou, halleluja, want de westerse luxe is haram. Verboden.

Nu ze de oorlog verloren hebben en hun baarmoederexploitanten invalide zijn, gevangen genomen werden of sneuvelden, hunkeren ze terug naar de westerse luxe en vooral naar de Belgische gratis euro’s. België is haram, wordt plots ‘o heilig België’. Zelf een gevangeniscel in Vlaanderen is luxueuzer dan wat hun god voor hen in petto had in de woestijn van Syrië. Oranje is de new boerka.

Bewust zeg ik geen slecht woord over de kinderen. Ze zijn het slachtoffer van de gruwelijkheden ondersteund door hun papa en mama. Niemand is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn ouders, in elk geval niet op dergelijke jonge leeftijd. Ik hoop echter wel dat de staatsveiligheid en de overheid hun taak met de jaren niet laat verslappen en erover waakt dat deze kinderen van het lot zich niet ontpoppen tot koekoekstieners.

Het kind en het electorale badwater

Het gebeurt niet vaak en het is zonder meer een unicum, maar ik ben het eens met Joël de Ceulaer. Bart Somers is besmet het Calvo-19-virus. Het virus trof Kristof Calvo, de groene Mechelse chihuahua — je weet wel zo’n piepklein hondje dat onophoudelijk irritant keft. De symptomen van het Calvo-19-virus zijn vernieuwingskoorts, flinkse wartaal en zelfingenomen arrogantie. Het leidt tot uitspraken die de politieke partij van de patiënt decimeert tot de helft en kan in ernstige gevallen leiden tot een opname in een groen sanatorium in Nederland.

Liberalen zien stemplicht als een verplichting, niet als een plicht en vinden het daarom hun liberale plicht om de vrijheid van stemmen te laten gelden. De keuze om niet te kiezen, zeg maar. Maar die hebben we ook met stemplicht. We zijn immers niet verplicht te stemmen enkel verplicht onze keuze kenbaar te maken. We kunnen dus verkiezen om niet te kiezen. We kunnen blanco of ongeldig stemmen. Dat signaal is ook belangrijk. Maar dit zijn we straks kwijt.

Want straks gaan er 20% mensen of zo niet stemmen uit luiheid of omdat ze geen goesting hebben. We verliezen met het afschaffen van de stemplicht opnieuw een stukje democratie, een stukje invloed. Wat is er nu verkeerd aan eenmaal om de zes jaar de mensen te verplichten om hun keuze kenbaar te maken. Eén zondag, één uurtje elke 72 maanden om je lokale democratische stem te laten horen en te bepalen wie de komende zes jaar uw gemeente zal runnen. Is dat nu echt teveel gevraagd?

