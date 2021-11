Spaanse aanklagers eisen drie jaar gevangenisstraf voor een van de belangrijkste adviseurs van Carles Puigdemont

Het Openbaar Ministerie in Spanje wil een gevangenisstraf van drie jaar voor Josep Lluís Alay, één van de belangrijkste adviseurs van voormalig president Carles Puigdemont. Alay kan ook veroordeeld worden tot een zeventienjarige ontzetting uit een openbaar ambt als hij schuldig wordt bevonden aan het misbruiken en verduisteren van overheidsgelden. Zijn misdaad is een reis in november 2018 naar een referendum in Nieuw-Caledonië — een Frans grondgebied in de Stille Zuidzee — over onafhankelijkheid. Spijkers op laag water Het Hooggerechtshof…

Spijkers op laag water

Het Hooggerechtshof van Barcelona en de aanklagers zeiden dat Alay was uitgenodigd naar de archipel in een ‘persoonlijke hoedanigheid’ en dat het niet gepast was dat de Catalaanse regering daarvoor betaalde. Er moet nog een datum voor het proces worden vastgesteld, maar de rechtbank heeft Alay gevraagd 4732 euro te betalen voor zijn vliegtickets en onkosten, die zullen worden terugbetaald als hij wordt vrijgesproken.

Volgens de aanklagers heeft hij misbruik gemaakt van zijn positie, ‘de hem toegewezen functies en activiteiten overschreden’ en ‘afgeweken van zijn verplichting om de algemene belangen van het openbaar bestuur te dienen’. De reis kwam tot stand nadat het Kanak en het Socialistisch Nationaal Bevrijdingsfront — een alliantie van politieke partijen voor onafhankelijkheid in Nieuw-Caledonië — Alay een e-mail hadden gestuurd, aldus de aanklager, om het referendum voor onafhankelijkheid te promoten ‘op persoonlijke titel en als vertegenwoordiger van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging’. Hij betaalde zijn vluchten met een officiële bankkaart, een toegestane uitgave, en legde daarna bonnetjes over om 337 euro voor andere uitgaven te claimen.

Banden met Rusland

De advocaten van Alay voerden aan dat hij geen controle had over de financiën — die berustten bij derden die niet bij de zaak betrokken waren — en zeiden dat hun cliënt handelde ‘in overeenstemming met de rol die hij vervulde en op een wijze die getrouw was aan wat hem was toevertrouwd’. De zaak kwam er nadat Alay en Puigdemont gedwongen waren om de reizen van de adviseur naar Moskou te verdedigen nadat de New York Times een verhaal publiceerde waarin de banden tussen Catalonië en Rusland werden onderzocht.

Alay beweerde dat het contact met Rusland bedoeld was om conferenties en interviews met Puigdemont voor te bereiden na het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017, met als doel de pro-onafhankelijkheidszaak uit te leggen. Josep Alay is als hoofdadviseur een integere man die Catalonië een leven lang van dienst is geweest en nooit bang is geweest om zijn stem voor de waarheid te verheffen.