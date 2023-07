Spaarrentesaga: socialisten vangen weer bot, nieuw plan staat al klaar

Vooruit lanceerde een nieuwe reeks ideeën over de hervorming van de spaarrente. Dit gebeurde nadat zowel Groen als de socialisten twee keer een negatieve reactie kregen van de Nationale Bank op hun voorstellen om een hogere minimumspaarrente in te voeren. Die zouden namelijk onwerkbaar zijn. Financiële instellingen zijn verplicht 0,11 procent rente te geven op spaarboekjes. Dat is al lang zo, maar de voorbije weken lanceerden Vooruit en Groen verschillende voorstellen om dat minimum te verhogen. Aangezien banken 3,5 procent…

Vooruit lanceerde een nieuwe reeks ideeën over de hervorming van de spaarrente. Dit gebeurde nadat zowel Groen als de socialisten twee keer een negatieve reactie kregen van de Nationale Bank op hun voorstellen om een hogere minimumspaarrente in te voeren. Die zouden namelijk onwerkbaar zijn.

Financiële instellingen zijn verplicht 0,11 procent rente te geven op spaarboekjes. Dat is al lang zo, maar de voorbije weken lanceerden Vooruit en Groen verschillende voorstellen om dat minimum te verhogen. Aangezien banken 3,5 procent rente krijgen voor hun geld dat ze in de kluizen van de Europese Centrale Bank bewaren, vinden de linkse partijen dat de spaarrente voor burgers te laag is. ‘De feitelijke rentestijging bedraagt amper zo’n 0,1 procent. Op het moment dat de grootbanken miljarden euro winst maken, is dat zeer mager’, zei federaal Vooruit-fractieleider Melissa Depraetere.

Discussie

Dat de spaarrente omhoog moet, staat binnen de Vivaldi-regering niet ter discussie. Wel zijn de meerderheidspartijen het niet eens over de manier waarop, en met hoeveel. En daarom bezorgde de regering vorige maand nog twee wetsvoorstellen over een hervorming van de spaarrente aan de Nationale Bank. Zij opperde om de minimale spaarrente te koppelen aan de ECB-rente. Stijgt de rente die een bank bij de ECB krijgt, dan moet de spaarder ook meer krijgen bij de bank, zo luidt de redenering.

Een negatief advies van de Nationale Bank volgde, want zij vindt dat de voorstellen onwerkbaar zijn. Ook vreest zij dat de winstgevendheid van banken en de financiële stabiliteit zullen worden bedreigd. Nochtans gaf minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) zich niet zomaar gewonnen. ‘Ook spaarders moeten kunnen genieten van een betere rente. Het advies van de Nationale Bank is nuttig, maar overtuigt ons niet dat we nu niets kunnen ondernemen’, maakte hij zich in juni tijdens een ministerraad sterk.

Andere boeg

Toch werden de voorstellen bijgewerkt. De groenen stelden een beschermende rente tot 10.000 euro voor elke spaarder voor, terwijl de socialisten — net zoals in hun eerste voorstel — vasthouden aan hun idee om de spaarrente te koppelen aan de ECB-rente, al waren ze de tweede keer bereid om dat tot een beperkte schijf van bijvoorbeeld 25.000 euro te doen.

Ook de tweede keer volgde geen warm applaus. De nieuwe voorstellen zouden weliswaar financieel minder gevaarlijk zijn, maar nog steeds onhaalbaar omdat er te veel risico’s aan verbonden zijn. Zo zouden kwaadwilligen gemakkelijk misbruik van de nieuwe regelgeving kunnen maken en zijn er volgens de Nationale Bank geen middelen om dat tegen te gaan. Volgens de bank is de informatie, die nodig is om dergelijke controle uit te voeren, vandaag niet beschikbaar. En het opzetten van een doeltreffend systeem zou aanzienlijke kosten met zich mee kunnen brengen.

Nieuwe poging

Voorlopig is er dus geen akkoord, al probeert Vooruit opnieuw, want de partij vindt de voorstellen die staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand (Open Vld) gaf om spaarders beter te informeren niet voldoende.

De socialisten willen nu dat banken verplicht een pandwissel toestaan (een voordelige manier om te verhuizen wanneer de hypotheek nog niet werd afbetaald, red.). Daarbij moeten de aktekosten voor de verwerving van onroerend goed worden gehalveerd. En de bundelverkoop van woonleningen moeten in tijd beperkt zijn. Ook willen de socialisten meer transparantie bij de banken over de berekening van de rente op termijnrekeningen. Maar of die hele wensenlijst er daadwerkelijk komt, en daarmee een eind aan de spaarrentesaga, valt nog af te wachten.