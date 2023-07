Spanje ontwaakt als een verscheurd land

De Spaanse verkiezingsuitslag zet de links-rechts tegenstelling in het land op scherp. Centrumrechts won dan wel overtuigend de verkiezingen, links hield beter stand dan verwacht, en in vergelijking met 2019 moesten zowel extreemrechts als extreemlinks terrein inleveren. De vorming van een nieuwe regering kondigt zich als bijzonder lastig aan. Ironisch genoeg kunnen de Catalaanse nationalisten zich daarbij tot kingmaker ontpoppen. De meest opvallende vaststelling vanmorgen: de Spaanse opiniepeilers zaten er behoorlijk naast. Kondigden zij de voorbije weken – tot grote…

De Spaanse verkiezingsuitslag zet de links-rechts tegenstelling in het land op scherp. Centrumrechts won dan wel overtuigend de verkiezingen, links hield beter stand dan verwacht, en in vergelijking met 2019 moesten zowel extreemrechts als extreemlinks terrein inleveren. De vorming van een nieuwe regering kondigt zich als bijzonder lastig aan. Ironisch genoeg kunnen de Catalaanse nationalisten zich daarbij tot kingmaker ontpoppen.

De meest opvallende vaststelling vanmorgen: de Spaanse opiniepeilers zaten er behoorlijk naast. Kondigden zij de voorbije weken – tot grote afschuw van zowat alle internationale media – een spectaculaire overwinning aan van het extreemrechtse Vox, dan moest die partij gisteren zelfs 19 van haar 52 parlementszetels inleveren. Vox strandde uiteindelijk op 12,3 procent van de stemmen, tegenover 15,2 procent vier jaar geleden. Heel wat potentiële Vox-kiezers gaven hun stem finaal aan de centrumrechtse Partido Popular (PP), die een ronduit spectaculaire overwinning boekte. Moest de partij zich in 2019 nog met 21 procent van de stemmen tevreden stellen, dan kon ze gisteren liefst 33 procent van de Spanjaarden overtuigen. Maar voor een uitgesproken rechtse coalitieregering komen de PP en Vox zeven zetels tekort.

De uittredende socialistische premier Pedro Sánchez mocht vannacht dan wel triomfantelijk verklaren dat meer Spanjaarden vooruit dan opnieuw achteruit willen, het linkse blok verloor wel degelijk de verkiezingen. De PSOE van Sánchez won twee zetels in vergelijking met 2019, maar de nieuwe extreemlinkse formatie Sumar moest het met vier zetels minder stellen dan haar voorganger Unidas Podemos in 2019. Daardoor komt ook links, dat zich bij deze stembusgang als een blok presenteerde, niet aan een absolute meerderheid.

Puigdemont

De Spaanse kiezer heeft de kaarten dus extreem moeilijk gelegd, waardoor er op dit moment verschillende scenario’s op tafel liggen. Hoewel de Partido Popular met voorsprong de grootste partij geworden is, zal partijleider Feijóo door het tegenvallende resultaat van Vox wellicht geen uitgesproken rechtse coalitie op de been krijgen. Het hoogst haalbare voor hem lijkt nu een grote coalitie met de socialisten, waarbij hij dan wel premier zou worden.

Ook een door de socialisten geleide minderheidsregering is in theorie een optie, maar de prijs die Sánchez daarvoor zou moeten betalen, zou wel eens bijzonder hoog kunnen uitvallen. De ironie van het hele verhaal wil immers dat enkele kleine Catalaans- en Baskisch-nationalistische partijen mogelijk de sleutel voor de vorming van een nieuwe regering in Madrid in handen hebben. Zowel de linkse Catalaanse nationalisten van ERC als – o dubbele ironie – centrumpartij Junts van de naar ons land gevluchte Carles Puigdemont veroverden zeven zetels. Samen met twee Baskisch-nationalistische partijen zouden zij het linkse blok aan een meerderheid kunnen helpen of minstens een linkse minderheidsregering ondersteunen.

Catalonië of Vox

Vier jaar geleden verzekerde Sánchez zich al van een parlementaire meerderheid door de steun af te kopen van enkele linkse nationalistische partijen met beloftes voor grote infrastructuurprojecten. Intussen is het politieke landschap vooral in Catalonië uiteraard drastisch veranderd. En in tegenstelling tot vier jaar geleden heeft Sánchez nu ook de steun nodig van Puigdemont, waarvan de Spaanse rechters nog altijd de uitlevering vragen.

Hij en zijn partij lijken niet geneigd om de socialisten opnieuw aan de macht te helpen. In een uitgebreide tweet onderstreepte Puigdemont vanochtend vroeg dat hij ‘Catalonië wil blijven verdedigen tegen degenen die onze taal, cultuur en natie willen liquideren.’ Ook andere prominente leden van zijn partij maakten al duidelijk dat ze hun huid duur zullen verkopen aan de socialisten. Ook ERC, de Catalaanse links-nationalistische partij die Sánchez de voorbije vier jaar steunde, stelde de uittredende premier al voor een duidelijk keuze: ‘Catalonië of Vox’.

In afwachting van de benoeming van een formateur door de Spaanse koning, blijft Pedro Sánchez voorlopig aan zet, maar uiteraard met heel beperkte bevoegdheden. Dat dit gebeurt uitgerekend op het moment dat Spanje ook voorzitter is van de Europese Raad, is voor de EU al uitermate vervelend. Dat ook de Catalaanse kwestie de komende maanden opnieuw prominent op de Spaanse én Europese politieke agenda dreigt te belanden, is zowel voor Spanje zelf als voor de EU nog veel slechter nieuws.