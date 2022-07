Spanje’s historische afkeer van het Catalaans

In de 21ste eeuw wordt het gebruik van het Catalaans in bepaalde Spaanse instellingen nog steeds beschouwd als een provocatie van het begrip Spanje. Dat is niet nieuw. Catalanofobie dateert al van voor de dictatuur van Franco. Het is een lang verhaal. Politieke oorsprong Historisch gezien ontstond catalanofobie in de Middeleeuwen en de Moderne Tijd, in de jaren 1500. De toekomstige Staten die de moderne kaart van Europa zouden vormgeven, vochten om bevestiging en uitbreiding. Ze wilden allemaal de Staat…

In de 21ste eeuw wordt het gebruik van het Catalaans in bepaalde Spaanse instellingen nog steeds beschouwd als een provocatie van het begrip Spanje. Dat is niet nieuw. Catalanofobie dateert al van voor de dictatuur van Franco. Het is een lang verhaal.

Politieke oorsprong

Historisch gezien ontstond catalanofobie in de Middeleeuwen en de Moderne Tijd, in de jaren 1500. De toekomstige Staten die de moderne kaart van Europa zouden vormgeven, vochten om bevestiging en uitbreiding. Ze wilden allemaal de Staat worden — met aanzienlijk grondgebied en een sterke demografie — die de oude droom van een verenigd Europa kon waarmaken. De katholieke monarchen Isabella van Castilië en Ferdinand van Aragon en hun nakomelingen creëerden een politieke entiteit — een rijk — dat onafhankelijke staten verenigde. Elkeen met een eigen, verschillende relatie tot de centrale macht. Zo ook het prinsdom Catalonië.

In dit complexe, verscheiden en moeilijk te coördineren landschap namen de Castiliaanse heersende klassen — leger, grootgrondbezitters en oligarchie — snel het initiatief. Met de waardevolle steun van hun Duitse en Italiaanse bankiers. Castilië werd voorgesteld als centrum van het rijk. Het feit dat de centrale macht — de monarchie, de administratie, het leger — zich in Castilië bevond, speelde in het voordeel. En Castilië wilde Hispania worden, een oud en abstract concept dat weliswaar bijgewerkt moest worden en gekaderd binnen zijn natuurlijke geografische grenzen, namelijk het Iberische schiereiland. Ook werd uitgegaan van een zogezegde Castiliaanse superioriteit, gecombineerd met een aantal middelpuntvliedende (dominantie van de peninsulaire periferie) en middelpuntzoekende krachten (zuivering van etnische en religieuze verschillen).

De crises tussen Catalonië en de centrale macht resulteerden in catalanofobie. Het Catalaans was de vijand bij uitstek van de idee van superieure Spaansheid. Het Spanje dat in de machthebbende kringen werd besproken, was Castiliaans, katholiek en aristocratisch. Niet Moors, niet Joods, niet protestants. Niet zigeuner, Bask of Catalaans. Ook niet Galicisch of Portugees. Spanje als machtsinstrument van de militaire aristocratie en de grondbezitters. De op macht gebaseerde Spaansheid en catalanofobie zijn nauw verbonden.

Economische oorsprong

In 1626 ging Castilië door een zware economische en sociale crisis. De monarchie — dus eigenlijk de Staat — was failliet. De revolutie van de vrije steden in de vorige eeuw was geen nationalistische revolte. Het was een sociale revolutie tegen het imperialistische beleid. Die revolte had de middelen en de energie van het Castiliaanse plebs uitgeput, na duizenden oorlogen die enkel de aristocratie en de bankiers ten goede kwamen. De graaf-hertog van Olivares deelde de nekslag uit. Hij reactiveerde de oorlogsfronten om de aandacht af te leiden.

Om de oorlog te financieren, eiste hij van Catalonië een bijdrage in overeenstemming met de census. Maar zijn intendanten hadden het dubbele van de reële bevolking geteld. De Generalitat weigerde. De handelaren van Barcelona, die politieke controle over het land hadden, vonden deze oorlogen slecht voor de handel. Ze schaadden immers de betrekkingen met hun Nederlandse en Franse klanten.

Daarop werd een brutale anticatalaanse campagne opgezet. Het werkelijke doel daarvan was de mislukking van Olivares en het imperialistische, oligarchische beleid te verhullen. Ze mondde uit in het onbegrijpelijke failliet van wat ooit de rijkste staatskas in de moderne geschiedenis was.

Sociale oorsprong

De beste Castiliaanse kunstenaars uit die tijd leenden zich tot anticatalaanse propaganda. Brunete, Catalonië, werd de zondebok die het overleven van de Hispaanse monarchie in gevaar bracht. Jezelf openlijk anticatalaans verklaren, stond in alle Castiliaanse kringen gelijk aan trouw zweren aan de koning. En dat was een manifestatie van Spaans patriottisme. De symbiose van koning, land en staat.

In 1640, met de Maaiersopstand (een opstand tegen het hofstelsel en tegen Castilië die leidde tot een onafhankelijkheidsverklaring) schreef Quevedo – om in de gunst van de koning te komen – ‘Zolang er nog één Catalaan in Catalonië is, zolang er nog stenen in de woestijn zijn, zullen we vijanden hebben en oorlog kennen’. Catalanofobie nam de vlucht. Van een element in het superioriteitsgevoel van de Castiliaanse elites, werd het een totem van de Hispaanse populaire verbeelding.

Normale zaken zoals het gebruik van het Catalaans, de Catalaanse wetgeving, of de Catalaanse nationaliteit werden bewust gestigmatiseerd. De opstandige, kleinzielige en verraderlijke Catalaan, die het niet waard was deel uit te maken van het gemeenschappelijke thuisland. De Catalaan, die een onzeker, teleurgesteld, monolithisch en monddood gemaakt Castilië van penitentie en bloedzuiverheid lastigviel. Het beangstigende verschil.

De veralgemening van de catalanofobie komt aan bod in Velazquez’ Cuadro de las Lanzas. Met die bijzonderheid dat de burgemeester van Breda niet de overgave van de Nederlandse rebellen vertegenwoordigd, maar de finale nederlaag van de lagere Castiliaanse klassen. De ontvoering van de geschiedenis. Het Stockholmsyndroom.