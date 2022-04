Catalana-gate: Spaanse staat in ophef na spionageschandaal

'Citizen Lab' onthult het grootste geval van grootschalige spionage in Europa en in de wereld in 'The New Yorker'. Meer dan zestig independentistas werden bespioneerd door de Spaanse Staat. Ongeveer zestig politici, advocaten en activisten werden bekeken door het Israëlische spionageprogramma 'Pegasus', dat alleen door staatsregeringen kan worden verkregen. Cyberspionagesysteem De telefoon van de president van de Generalitat, Pere Aragonès, werd onderzocht door het Israëlische cyberspionagesysteem Pegasus. Dat werd maandag gemeld door The New Yorker. Zij baseerde zich op gegevens…

‘Citizen Lab‘ onthult het grootste geval van grootschalige spionage in Europa en in de wereld in ‘The New Yorker‘. Meer dan zestig independentistas werden bespioneerd door de Spaanse Staat. Ongeveer zestig politici, advocaten en activisten werden bekeken door het Israëlische spionageprogramma ‘Pegasus‘, dat alleen door staatsregeringen kan worden verkregen.

Cyberspionagesysteem

De telefoon van de president van de Generalitat, Pere Aragonès, werd onderzocht door het Israëlische cyberspionagesysteem Pegasus. Dat werd maandag gemeld door The New Yorker. Zij baseerde zich op gegevens van een onderzoek dat door de organisatie Citizen Lab werd uitgevoerd. Citizen Lab is een groep van cyberbeveiligingsdeskundigen van de Universiteit van Toronto.

Volgens het onderzoek zijn meer dan zestig telefoons van Catalaanse politici, advocaten en activisten afgeluisterd. Daaronder bevinden zich medewerkers van voormalig president Carles Puigdemont, zoals zijn advocaat Gonzalo Boye of Joan Matamala. Het onderzoek onthulde ook dat de telefoon van ERC-parlementslid Jordi Solé besmet was met Pegasus en de voormalige presidenten Artur Mas en Quim Torra, en de voorzitter van het Parlement, Laura Borràs, zouden onderzocht zijn.

Pegasus?

Het Pegasus-programma, ontworpen door het Israëlische bedrijf NSO, maakt het mogelijk gesprekken af te luisteren, berichten te lezen, toegang te krijgen tot de harde schijf, screenshots te maken, de zoekgeschiedenis te controleren en zelfs de camera en microfoon van mobiele telefoons te activeren via afstandsbediening. Dit is een programma dat zogenaamd alleen kan worden aangeschaft door regeringen en veiligheidsdiensten en -instanties om misdaad en terrorisme te bestrijden.

In die zin ‘suggereert’ het onderzoek van Citizen Lab dat de Spaanse regering Pegasus heeft gebruikt en de oprichter van de app geeft zelf toe dat het gebruik van de technologie door Spanje ‘legitiem’ is. In ieder geval zou de spionage van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging via deze technologie ‘de grootste zijn die ooit is gedocumenteerd’, aldus The New Yorker.

Slachtoffers

Onder de slachtoffers die geïdentificeerd zijn zitten, naast de president van de Generalitat, drie Catalaanse Europarlementariërs. Een van hen is de republikein Jordi Solé, die men bespioneerd zou hebben in juni 2020, enkele weken voor zijn toetreding tot het Europees Parlement om Oriol Junqueras te vervangen.

‘Ze namen de controle over en waren daar waarschijnlijk urenlang. Downloaden, luisteren en opnemen’, verklaart een digitale beveiligingsspecialist in The New Yorker. Solé had zelf contact opgenomen met die specialist nadat hij verdachte berichten had ontvangen die hem via WhatsApp of sms probeerden te bereiken, vermoedelijk van bekende contacten.

Advocaat Gonzalo Boye, de advocaat van voormalig president Carles Puigdemont, ontving tussen maart en oktober 2020 ook tot achttien aanvallen via sms-berichten die ‘vermomd’ waren als Twitter-updates. Van die aanvallen slaagde het programma er in ten minste één keer in om toegang tot het apparaat te krijgen.

Zestien keer aangevallen

Een paar maanden later, in februari 2021, ontdekte Citizen Lab een inbraak op de laptop van een andere medewerker van Puigdemont, Joan Matamala. In totaal werd deze zakenman tot zestien keer toe aangevallen, volgens het rapport dat deze maandag werd gepubliceerd.

Wie zijn de onderzochten? Een lijst vindt u hier. Er zijn er meer, maar zij wilden anoniem blijven.

Staat Spaanse regering buiten de wet?

De voormalige voorzitter van de Generalitat, Quim Torra, heeft de vermeende spionage van onafhankelijkheidsleiders als ‘walgelijk’ bestempeld. ‘Het is onvergeeflijk dat men de hoogste politieke verantwoordelijkheden op zich neemt en dat de regering reageert op zoveel vuiligheid’, zei de ex-president, die aankondigde dat hij ‘een verklaring zal afleggen over deze massale spionage door de Spaanse regering’.

De voorzitter van Òmnium Cultural, Xavier Antich, heeft deze maandag de vermeende spionage aangeklaagd en heeft daarbij gewezen naar de Spaanse Staat, die hij ervan beschuldigt ‘buiten de wet’ te staan. ‘We zullen niet werkeloos toezien bij een ontoelaatbaar schandaal dat de rechten en vrijheden van iedereen bedreigt’ en dat ‘het grootste geval van cyberspionage tegen een democratische beweging’ is, klaagde hij op Twitter.

De voorzitter van de regering van de ‘Raad voor de Republiek’, Carles Puigdemont, heeft Spanje ervan beschuldigd politici, advocaten en activisten ‘op massale en illegale wijze’ te bespioneren. In die zin heeft hij eraan toegevoegd dat zij ‘slachtoffers zijn van de vuile oorlog’ van de Staat om ’tegen een legitiem idee’ te strijden. ‘Het rapport is krachtig en onthullend’, klaagt hij met betrekking tot het rapport dat Citizen Lab heeft gepubliceerd.

Laura Borràs

De voorzitter van het Parlement, Laura Borràs, heeft verzekerd dat de vervolging van Spanje ‘over land, over zee en door de lucht’ gaat. In een post op haar Twitter-account, betreurde Borràs dat sommige doeleinden alle middelen rechtvaardigen. ‘Ze slaan ons als we stemmen, ze treiteren ons gerechtelijk, ze nemen ons gevangen en nu weten we dat ze ons ook bespioneren’, voegde ze eraan toe. In het geval van Borràs zou haar telefoon het doelwit zijn geweest van het Israëlische spionageprogramma Pegasus toen ze afgevaardigde was in het Congres.

Verenigde Naties en Raad van Europa

Vertegenwoordigers van partijen, organisaties en verenigingen die voorkomen op de lijst van gedupeerden hebben aangekondigd dat zij spionage tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging en haar mensen willen onderzoeken binnen de Verenigde Naties en de Raad van Europa en dat zij een klacht zullen indienen wegens massaspionage.

Dit maakten Carles Puigdemont (JxCat), Oriol Junqueras (ERC), Carles Riera (CUP), Xavier Antich (voorzitter van Omnium) en Elisenda Paluzie (voorzitter van het ANC) bekend tijdens een persconferentie in het Europees Parlement, in Brussel, waaraan ook John-Scott Railton (Citizen Lab) en David Kaye (voormalig speciaal VN-rapporteur) virtueel deelnamen.

Misleidende sms

John-Scott Railton begon de persconferentie met een uitleg van het onderzoek dat is uitgevoerd en dat zou kunnen bevestigen dat 65 mensen die gerelateerd zijn aan de Catalaanse onafhankelijkheid zijn bespioneerd door het Pegasus-programma. Railton heeft uitgelegd dat Pegasus probeerde binnen te dringen in mobiele telefoons via het versturen van een misleidende sms met een link. ‘Het is bijna onmogelijk om jezelf te beschermen tegen deze spyware‘, zei hij.

Hij legde ook uit dat een andere software, Kangaroo, werd gebruikt om toegang te krijgen tot de mobiele telefoons van de slachtoffers. Railton heeft de Spaanse regering aangewezen als direct verantwoordelijk voor de spionage. Hij legde uit dat het CNI en het Ministerie van Binnenlandse Zaken klanten zijn van het bedrijf NSO, dat eigenaar is van Pegasus. ‘Er moet een grondig en officieel onderzoek worden ingesteld’ om verschillende vragen te beantwoorden, zoals aan wie het materiaal werd verstrekt.

Schending van grondrechten

De voormalige speciale VN-rapporteur David Kaye heeft van zijn kant gewaarschuwd voor een gebrek aan regelgeving om Pegasus-spionage aan banden te leggen en hij zei dat de software in strijd is met de grondrechten.

De voorzitter van de Catalaanse Nationale Assemblee (ANC), Elisenda Paluzie, heeft naar voren geschoven dat Spanje achter de Pegasus-spionage zit en heeft verklaard dat deze praktijk in sommige gevallen al sinds 2015 plaatsvindt.

De voorzitter van Omnium, Xavier Antich, sprak over spionage waarvan de organisatie het slachtoffer is en wat het vertegenwoordigt, een aanval op ideeën, een schending van de grondrechten. ‘Het is een aanval van een lidstaat van de Europese Unie tegen burgerlijke dissidentie en schept een precedent’, zei hij. ‘Niet alles is de moeite waard. Hoe ver is de Spaanse staat bereid te gaan? Nooit, hoeveel vuil spel zij ook maken, zullen zij niet in staat zijn een vreedzame en democratische beweging zoals de onafhankelijkheid te beëindigen. Het is geen interne aangelegenheid van Spanje’.

CUP parlementslid Carles Riera heeft de Spaanse staat direct aangewezen als verantwoordelijke voor de massale cyberspionage: ‘Wij houden de Spaanse staat verantwoordelijk voor deze aanval op de democratie en wij eisen en zullen eisen dat er op alle niveaus verantwoordelijkheden worden genomen’.

Europese parlementaire commissie

Minder dan vierentwintig uur nadat het CatalanGate-schandaal aan het licht kwam, is in het Europees Parlement een commissie opgericht om Pegasus en andere spywareprogramma’s te onderzoeken.

Een woordvoerder van de Commissie, Johannes Bahrke, maakte duidelijk dat: ‘elke poging van inlichtingendiensten van de overheid om illegaal toegang te krijgen tot gegevens van burgers onaanvaardbaar is. Staten hebben de bevoegdheid om de nationale veiligheid te beschermen en moeten ervoor zorgen dat hun veiligheidsdiensten de mensenrechten, waaronder de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting, volledig eerbiedigen. Elke lidstaat moet dit onderzoeken en wij verwachten dat de Spaanse nationale autoriteiten dat ook zullen doen om het vertrouwen te herstellen’.