‘Sportwereld is divers, maatregelen niet’

Sinds het Overlegcomité van 5 maart ziet de wereld er weer enigszins anders uit. In de weken voordien was er dan ook serieus gelobbyd, door allerlei sectoren. De horeca en de evenementensector snakten naar perspectief, maar ook voor sport was er al stevig op tafel geklopt.

In februari hebben de Vlaamse sportclubs al perspectief geëist met een heropstart van indoortrainingen en individuele competities. Vooral bij individuele contactsporten zoals tennis, kajak en paardrijden kwam de vraag om op zeer korte termijn wedstrijden en toernooien te laten organiseren. De Vlaamse Sportfederatie (VSF) kwam met dit standpunt na een bevraging bij haar leden. De nood aan een mentale gezondheidsboost was groot.

Uitlaatklep

Aangezien afstandsleren en/of thuiswerk de norm was, kon sport dienen als een uitlaatklep en sociaal contact. Ook zouden dan minder sportende Vlamingen overwegen om afscheid te nemen van hun vereniging. Het opnieuw organiseren van wedstrijden kon dan weer extra inkomsten opleveren voor de clubkas, wat ook broodnodig is. Vragen rond terugbetaling zouden dan gecounterd kunnen worden. Logisch dat outdoorsporten eerst aan bod gingen komen bij eventuele versoepelingen, al is er ook indoor wel wat mogelijk met een goede ventilatie en CO2-meters.

Het was uitkijken naar de laatste vrijdag van de maand… die uitdraaide op een sisser. Op dat Overlegcomité werd immers al snel beslist om niets te beslissen. Richting het Overlegcomité van een week later ging de sportsector niet op zijn lauweren rusten. Opnieuw kwam er initiatief. De eerdere eisen maakten plaats voor de vraag naar een concreet relanceplan.

Aparte timings

De VSF onderstreepte nog eens hoe divers de sportsector is en hoe verschillend sommige sportactiviteiten zijn. Ze uitte de wens dat hiermee rekening werd gehouden – wat wil zeggen alle sporten apart bekijken en timings geven – en er een stappenplan zou komen voor de heropstart van de sportsector, mogelijk gebonden aan dalende besmettingscijfers en/of ziekenhuisopnames. Ook vroeg de VSF duidelijkheid rond sportkampen in de paasvakantie, zodat organisatoren weten wat gedaan met inschrijvingen en praktische regelingen. Er heerste ook nog altijd een verbod op de competitie, dat de sportsector uiteraard liever gisteren dan vandaag op de schop ziet gaan.

Deze keer had het Overlegcomité beter nieuws. ‘We hebben een grotere garantie dat we met de georganiseerde sport ons naar de regels kunnen schikken’, zegt Koen Umans, voorzitter van de VSF. ‘Vanaf 1 april zouden we per tien sporters buitenactiviteiten mogen doen. Ik ben tevreden dat er dan in een bubbel van tien mensen buiten gesport kan worden.’ In zijn eerste reactie vlak na het overlegcomité was Umans wel voorzichtig, wegens nog geen overzicht welke richting het uitging op vlak van competitiesport.

Wat op de fles getrokken

De manier van communiceren van de overheid, vlak na het nemen van die beslissingen, daar heeft hij wat over te zeggen. ‘Zo’n persconferentie is niet altijd een goed format om alles duidelijk gecommuniceerd te krijgen en in detail in te gaan op verschillende onderwerpen. Het is al enkele keren gebleken dat de wettekst in het Ministerieel Besluit toch iets anders zegt. Zoals ik het kan interpreteren, kan je met tien buiten sporten maar kan het niet dat er met datzelfde aantal in clubverband getraind wordt. Dat is wat op de fles getrokken’, vertelde Umans na het bekijken van de nieuwsuitzendingen.

Competities mogelijk of niet, dat maakt wel een verschil. ‘Bij pakweg golf zal het wel geen kwaad kunnen als er tien mensen op het golfterrein lopen. Maar of er dan ook scores bijgehouden kunnen worden of andere dingen mogelijk zijn, kan dat of kan dat niet?’

Prioriteit voor jongeren

Laat ons het MB van 7 maart eens onder de loep nemen. Daarin wordt onder andere prioriteit voor de jongeren weergegeven. Kinderen onder13 mogen sinds 8 maart met 10 binnen of met 25 buiten aan sportactiviteiten deelnemen, jongeren tussen 13 en 19 kunnen met 10 buiten zich wagen aan een sportactiviteit. Ook is in artikel 4 van de besluitvorming is volgende voorwaarde geschetst: zulke activiteiten of trainingen dienen steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter te gebeuren.

Wat is er hiernaast nog mogelijk, als we de blik op de toekomst richten? Tijdens de paasvakantie georganiseerde activiteiten met overnachtingen voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn toegelaten op voorwaarde dat de groep maximaal 25 personen telt, exclusief begeleiders. Voor volwassenen is 1 april de datum die ze moeten aankruisen in hun agenda. Dan zijn er voor hen weer georganiseerde buitenactiviteiten mogelijk per 10 personen.

Sneltesten

In mei is het de betrachting om breed in te zetten op sneltesten, om ook in de sport meer mogelijk te maken, zowel binnen als buiten. Eerst dus versoepelingen voor indoor en outdoor jeugd en dan voor outdoor volwassenen. Indoor, dat is dan de volgende stap. ‘Indoorsporten zouden in mei opgestart kunnen worden. Er zijn wel bepaalde mogelijkheden. We kunnen natuurlijk niet inschatten wat de gevolgen zijn van het opstarten van de outdoorsporten en of alles goed gaat. Laat ons hopen dat we in mei outdoor en indoor kunnen sporten.’

Indoor is 1 mei voor volwassenen wel het best case scenario. Vroeger kan niet, voor geen enkele sport. ‘We zijn daar toch een stukje ontgoocheld over. We hadden gehoopt dat dat toch gedifferentieerder zou worden aangepakt’, vindt Umans. Want voor zo vele sporten gelden er verschillende omstandigheden en verschilt ook de impact van deze coronacrisis.

Padel populair

Wat is in grote lijnen anno maart 2021 de financiële toestand van de sportclubs? Zijn er acties genomen om toch de toekomst te kunnen garanderen in deze financieel moeilijke tijden? ‘De sporten zijn daar zo verscheiden in. Ik kan moeilijk zeggen: die sportclub doet dit en die sportclub doet dat. Sommige clubs zullen alternatieve activiteiten ingelast hebben. Bijvoorbeeld padel is nog wel een vrij populaire sport gebleven, maar ik kan mij inbeelden dat het voor sporten met indooractiviteiten moeilijker is’, tracht Umans de situatie in te schatten.

Ook de vraag naar zo’n alternatief kan enorm verschillen. ‘Sommigen zullen meteen op de kar springen als er een alternatief aanbod is. Er zullen zeker clubs zijn die daar zelf initiatief in genomen hebben, maar dat beeld zal heel vertekend zijn over de sporttakken heen. Dat is niet wit-zwart.’