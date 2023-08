Stad Ieper zoekt de confrontatie met de IJzerwake

Zondag 27 augustus, IJzerwake, dé rendez-vousplek van de radicale Vlaamse beweging, en altijd wel goed voor wat hommeles omdat de organisatie elk jaar weer toelating moet krijgen van de stad Ieper, waarin die wei te Steenstrate gelegen is. Dat ex-VB kamerlid Dries Van Langenhove en bezieler van de groep Schild&Vrienden als gastspreker is uitgenodigd, en dat er de avond vooraf een zangstonde, genaamd Kameraadschapsavond is gepland, doet bij het stadsbestuur en een paar linkse organisaties weer alle alarmbellen afgaan. Zoals…

Zondag 27 augustus, IJzerwake, dé rendez-vousplek van de radicale Vlaamse beweging, en altijd wel goed voor wat hommeles omdat de organisatie elk jaar weer toelating moet krijgen van de stad Ieper, waarin die wei te Steenstrate gelegen is.

Dat ex-VB kamerlid Dries Van Langenhove en bezieler van de groep Schild&Vrienden als gastspreker is uitgenodigd, en dat er de avond vooraf een zangstonde, genaamd Kameraadschapsavond is gepland, doet bij het stadsbestuur en een paar linkse organisaties weer alle alarmbellen afgaan. Zoals het Vredescollectief Ieper, waarin vooral Groen, Vooruit en PVDA de plak zwaaien. Ze hielpen ook het fameuze charter mee opstellen, zie verder.

Dat stadsbestuur bestaat uit een coalitie van Open Vld (lokaal opkomend als Open Ieper, met burgemeester Emmily Talpe), Vooruit en N-VA. Vooral van deze laatste, met schepenen Dimitry Soenen en Eva Ryde, zou men enige profilering verwachten in deze kwestie, maar helaas, vermoedelijk heeft het partijbureau hen de stille wenk gegeven om zich gedeisd te houden. Dit moest dus een Emmily Talpe-show worden. Ze heeft naast haar burgemeesterssjerp en een pak bevoegdheden ook deze van ‘vrede’, en trekt alle communicatie naar zich toe. Enige pre-electorale koorts valt te bespeuren, in het enthousiasme om op alle Vlaams-nationalistische slakken zout te leggen, en de IJzerwake bij voorbaat te brandmerken als een ‘bedreiging voor de openbare orde’. Terwijl de organisatie altijd vlekkeloos verliep zonder het minste incident. Dat ook de bevoegde schepen van Evenementen, Diego Desmadryl, een Open Vld-petje draagt, geeft de weerspannigheid van het stadsbestuur nog meer de allure van politieke spinning.

Preventieve censuur

Foto IJzerwake

Gezien Dries Van Langenhove zich uit de partijpolitiek heeft teruggetrokken, achtte de IJzerwake de tijd rijp om hem uit te nodigen. Er lopen klachten wegens racisme en negationisme tegen hem, maar tot op heden is hij nergens voor veroordeeld. De mening van mevrouw Talpe of de rest van haar schepencollege doet er dan verder niet toe, en zelfs DM-hoofdredacteur Bart Eeckhout stelt in zijn editoriaal dat hier de vrijheid van mening moet gelden.

Maar Talpe zwaait met een vredescharter dat elke inrichtende organisatie moet ondertekenen, als voorwaarde om goedkeuring voor een evenement te krijgen. Dat is een beladen kwestie, want het ruikt naar preventieve censuur en is strikt genomen juridisch van generlei waarde.

Wim De Wit, voorzitter van de vzw IJzerwake, bevestigde ons dat het charter door hem werd ondertekend, zowel voor de IJzerwake als de Kameraadschapsavond, maar dat het Ieperse Stadsbestuur die twee per se wil splitsen. Dat de vzw op aanraden van haar advocaat een begeleidende brief opstelde, waarin het grondwettelijk gewaarborgde recht op vergadering en op de vrije meningsuiting werd benadrukt, zint het stadsbestuur ook niet. Meteen wordt die begeleidende brief, die zich op grondwettelijke rechten beroept, een alibi om de toelating voor de Wake weer in te trekken. Dat ruikt niet bepaald naar goodwill van het stadsbestuur.

Wim De Wit: ‘Ze zijn gewoon politieke spelletjes aan het spelen. Wij mogen ons toch ten allen tijde beroepen op grondwettelijke rechten, die staan juridisch ver boven de tekst van een of ander ‘charter’. Dat is pure willekeur. Wij leggen ons niet neer bij het verbod op de Kameraadschapsavond en zullen dit in kortgeding voor de Raad van State aanvechten. Ze vragen ons nu om vóór 16 augustus nog eens dat charter te tekenen, en enkel voor de IJzerwake van zondag. Dat gaan we niet doen, ik zie niet in waarom. Voor ons vormen die twee luiken één geheel. Als ze ook die samenkomst van zondag verbieden, zullen we ook daarvoor naar de Raad van State trekken in spoedprocedure. De stad Ieper zoekt de confrontatie, wij zullen alle middelen aanwenden om onze rechten te vrijwaren’.

Willekeur

Wiki

Het lijkt er inderdaad wel op dat de stad Ieper, in casu mevrouw Talpe, met haar zogenaamd Vredescharter het conflict zoekt. De timing is ook heel specifiek: de tekst werd opgesteld en goedgekeurd door het stadsbestuur op 8 mei 2023, duidelijk à la tête du client, om in augustus de organisatie klem te kunnen zetten. In de pers is er veel te doen over de kwestie, maar nergens duikt dat document zelf op. We bellen naar de communicatiedienst van de stad Ieper, met de vraag of we dat charter eens mogen inkijken. Neen, dat gaat zomaar niet. Een vraag om hem door te mailen bleef onbeantwoord. Bizar voor een publiek document.

Gelukkig konden we de tekst via de vzw IJzerwake inkijken, ziehier de link: Charter Evenementen_GR230508. De intro gaat voorspelbaar over de missie van Ieper-Vredesstad, het onderschrijven van de Mensenrechtenverklaring, de nadruk op verbinding en ‘samen-leven’, maar dan komt de aap uit de mouw: via het charter behoudt het stadsbestuur zich het recht voor om alle activiteiten te verbieden die zouden kunnen aanzetten tot ‘discriminatie, haat, geweld of segregatie, of denkbeelden verspreiden over rassuperioriteit of rassenhaat’.

Dat is een brede bezem. Bovendien kennen Talpe en co zich het recht toe om, in het belang van de ‘mentale integriteit’ (sic), zelfs een aan de gang zijnde manifestatie stil te leggen. Dat is pure willekeur, en terecht maakt de vzw IJzerwake schriftelijk voorbehoud tegen deze oekaze: wie de tekst zonder meer ondertekent, doet afstand van zijn grondrechten.

Vodje papier

Voor een juriste maakt burgemeester Talpe er een behoorlijk potje van. Het charter is een ideologisch pamflet met een officiële stempel, een politieke intentieverklaring zonder juridische waarde, én een poging om grondwettelijke vrijheden te fnuiken. Ze probeert de superdemocrate uit te hangen, maar de Raad van State zal zonder twijfel de grondwet boven dit vodje papier stellen. In se is het een tamelijk ranzige manier, het huismerk van Open Vld, om het Vlaams-nationalisme te verketteren tot xenofobie, racisme, en meer van deze clichés. Exact wat de punthoofden van de liberale denktanks, met zwaargewichten als Dirk Verhofstadt, doorlopend doen, terwijl de partij zelf in de touwen hangt.

En dan die Kameraadschapsavond. Dit keer geen ‘aangebrande’ buitenlandse groepen, maar een gezellig samenzijn van de Vlaamse jeugd, met zang, een frietwagen en zowaar een dj. Iets tussen een cantus en een fuif. Er zijn wat studentenorganisaties en jeugdverenigingen opgetrommeld, drugsdoden zullen er hier vermoedelijk niet vallen. Dat Talpe hier spreekt van een ‘Frontnacht light’, is zonder meer gestook. En dat ze zelf beweert ‘constant de sociale media te monitoren’, ten einde toch maar een stok te kunnen vinden om de hond te slaan, klinkt ronduit benauwelijk. ‘Mentale integriteit’, zowaar.

Ieper wil zich als vredesstad profileren, overeenkomstig zijn geschiedenis en als toeristisch motto, maar misschien moet ze dan ook voldoende zin voor democratie en tolerantie aan de dag leggen tegenover meningen die niet deze van het schepencollege weerspiegelen. Wie vrede verwart met eenstemmigheid, politiek correcte bedilzucht en het bannen van andersdenkenden, bereidt een totalitaire samenleving voor. Bij twijfel: Voltaire lezen.