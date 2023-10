Steeds meer verliezen voor economische markten

Bij het beoordelen van economische evoluties is het heel gemakkelijk om op een dwaalspoor te komen. Een tip om door de ruis van economische bewegingen te kijken: hou de obligatiemarkt in de gaten. Zeker nu. Er zijn weinig financiële zaken zo fundamenteel als aardverschuivingen in de Amerikaanse markt van staatsobligaties. In de zomer van 2020 kwam de rente op het tienjarig schatkistpapier op een bodem van minder dan een halve procent terecht. Pas toen iedereen begon te begrijpen dat de…

Bij het beoordelen van economische evoluties is het heel gemakkelijk om op een dwaalspoor te komen. Een tip om door de ruis van economische bewegingen te kijken: hou de obligatiemarkt in de gaten. Zeker nu.

Er zijn weinig financiële zaken zo fundamenteel als aardverschuivingen in de Amerikaanse markt van staatsobligaties. In de zomer van 2020 kwam de rente op het tienjarig schatkistpapier op een bodem van minder dan een halve procent terecht. Pas toen iedereen begon te begrijpen dat de centrale banken de inflatie onderschat hadden, kwam die rente echt los van de bodem. In november van 2022 bereikte dat anker een niveau van 4,1 procent. Toen begon de discussie of de verstrakking door centrale banken geen zware tol zou eisen van de economie.

Inflatie

Mijn stelling was van begin af aan dat de centrale banken het inflatiebeest onderschat hadden. Dat brengt met zich mee dat het niet pijnloos zal worden om opnieuw vat te krijgen op de inflatie. Ik ben de laatste om te beweren dat monetaire autoriteiten perfecte controle kunnen pretenderen.

Het cruciale punt is dat een centrale bank die het probleem niet zag aankomen, het probleem minimaliseerde en met een geloofwaardheidsprobleem sukkelt. En als er iets is wat de moderne geschiedenis aantoont is dat de hele maatschappij een zware prijs dreigt te betalen daarvoor. Inflatie verankerd in de verwachtingen zorgt ervoor dat het veel langer zal duren om opnieuw controle te krijgen. De benodigde correctie zal dus veel pijnlijker worden.

Dat begon in de markt pas echt door te dringen vanaf de zomer van dit jaar. Op die enkele maanden is de Amerikaanse tienjaarsrente nu opgelopen tot 4,72 procent. En dan begint het systeem te kraken. Er zijn de voorbije vijftien jaar zoveel schulden gemaakt dat de rekening bij deze rente wel heel fors begint op te lopen. Dus gaat er iets moeten gebeuren wat politici al generaties niet meer moesten doen: pijnlijke keuzes maken.

Silicon Valley Bank

In februari van dit jaar was er veel commotie rond de ondergang van de Californische Silicon Valley Bank. In België was er dan weer nauwelijks aandacht voor de reden waarom vorig jaar de Britse premier Liz Truzz moest aftreden. Wat we opnieuw zullen leren, is hoe gekoppeld de obligatiemarkten zijn. Terwijl de economische motor al veel zwakker draait in Europa neemt de rente hier ook toe. En al de landen die gevaarlijk geleend hebben in buitenlandse munt, komen nu versneld in nauwe schoentjes zitten.

De financiële wereld draait nu al decennia meer en meer op onderpand dat een strakke band heeft met Amerikaanse staatsobligaties. Wanneer dat onderpand zelf begint te schuiven, is het niet te overzien hoeveel er wereldwijd begint te destabiliseren. Officieel maakt het niet uit dat veel spelers zoals banken nu met minwaarden geconfronteerd worden. Ze kunnen in theorie het papier tot op vervaldag in de boeken houden.

Dit is niet meer het geval als ze gedwongen worden posities te liquideren. De aanleiding daarvoor kan zoiets zijn als het opvragen van deposito’s door bankklanten. Het is duidelijk dat de totale schuldposities sinds de crisis niet zijn afgebouwd in de mate waarop velen hadden gerekend of minstens gehoopt. Volgens de Bank voor Internationale Betalingen leidt het globale financiële systeem aan ‘overmatige elasticiteit’: het is niet in staat de kredietcreatie af te remmen vóór er zich onevenwichten en speculatieve bubbels ontwikkelen.

Verliezen

Ondertussen zijn er op meer en meer markten verliezen aan het opstapelen. Met name is de toestand op de Amerikaanse vastgoedmarkt problematisch. Het vuur wordt overal aan de lont gebracht. Ineens is er opnieuw veel discussie over de begrotingstekorten van landen binnen de eurozone.

Recent ging het opvallend veel over de schuldpositie van Italië nu de economie stagneert en het begrotingstekort uit de hand loopt. Het renteverschil tussen Italiaanse en Duitse staatsobligaties is één van de belangrijke Europese knipperlichten. Die namen deze maand met 40 basispunten toe tot een niveau van 200 basispunten (twee percent).

De krediet- en daaropvolgende eurocrisis van een decennium geleden, een van de meest ontwrichtende financiële crises in de moderne geschiedenis, deed toezichthouders en toezichthouders, centrale bankiers en private marktdeelnemers, beleidsmakers en hun waarnemers erkennen hoe belangrijk het is om kritisch te kijken naar tekenen van macro-economische onevenwichtigheden en excessen in de reële economie en de financiële markten.

Ondanks tal van hervormingsinitiatieven op nationaal en supranationaal niveau, zouden we te zelfverzekerd zijn om te geloven dat alle stukjes van de puzzel voor een robuuste en veerkrachtige wereldwijde financiële architectuur vandaag op hun plaats zijn.