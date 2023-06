Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): ‘Regeringsvorming is een kwestie van compromissen’

Tijdens de crisis in de Vlaamse regering rond het stikstofdossier, in maart bezworen met een akkoord, stond de impact op de landbouw centraal. Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) probeert dat onder de vorm van ontbijtgesprekken onder de aandacht te houden en de standpunten van zijn partij naar voren te schuiven. Is landbouw inmiddels opnieuw op de achtergrond verzeild geraakt? Sintobin: 'Ja, maar het debat leeft nog altijd en komt zeker terug. Het akkoord moet nog in decreten gegoten worden…

Tijdens de crisis in de Vlaamse regering rond het stikstofdossier, in maart bezworen met een akkoord, stond de impact op de landbouw centraal. Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) probeert dat onder de vorm van ontbijtgesprekken onder de aandacht te houden en de standpunten van zijn partij naar voren te schuiven.

Is landbouw inmiddels opnieuw op de achtergrond verzeild geraakt?

Sintobin: ‘Ja, maar het debat leeft nog altijd en komt zeker terug. Het akkoord moet nog in decreten gegoten worden en er moet nog een stemming komen in het parlement. Je mag niet vergeten dat we nu met het de natuurherstelwet — Demir en De Croo zeggen dat we op de ‘pauzeknop’ moeten duwen — en het parkdecreet zitten. Dossiers waarbij de landbouw onder druk komt te staan, vooral door het Europese niveau.’

De veelbesproken ‘pauzeknop’.

‘Ik ben blij dat Demir en De Croo dat zeggen, maar hoop dat ze het ook in daden omzetten. Anders is het binnen dit en vijftien tot twintig jaar gedaan met de landbouw in Vlaanderen. Hier spelen ook electorale motieven. Zeker bij De Croo, die bij mijn weten nog nooit iets in het voordeel van de landbouwers gezegd heeft. Bijna alles zal in het teken staan van de verkiezingen. Vanaf nu gaat het continu een gebekvecht zijn. Dat was al het geval in de commissie Omgeving tussen Demir en Tinne Rombouts van CD&V. Bij momenten is dat een open oorlog.’

Verkiezingen

Gaan jullie in 2024 in eventuele onderhandelingen met N-VA zwaar inzetten op landbouw en kan dat een heikel thema worden?

‘Ik geef gerust toe dat we niet op dezelfde lijn zitten met N-VA wat betreft de landbouw. Ik denk dat er zo nog wel zaken zijn. Een regeringsvorming is een kwestie van compromissen maken. Ik veronderstel dat N-VA op bepaalde thema’s ook niet op dezelfde golflengte zit als CD&V en Open Vld. Er is enkel de stijl van Zuhal Demir… Ik ben ervan overtuigd dat een aantal N-VA’ers daar ook niet altijd even gelukkig mee is. De bedoeling is dat wij de grootste partij worden. Als dat lukt, gaan we dezelfde lijn aanhouden en op tafel leggen wat we moeten op tafel leggen. Het zal dan aan anderen zijn om te volgen, zoveel is duidelijk.’

Over de vanggewassen lijkt een gemeenschappelijk standpunt bereikt. Minister Demir is bereid om rekening te houden met extreme weersomstandigheden.

‘Ja, blijkbaar wel. Dit is een tijdelijk probleem dat te maken heeft met de weersomstandigheden, maar dat is het hele punt niet. Het zal er op aankomen om onze visies op landbouw en klimaat dichter bij elkaar te brengen.’

Is landbouw een nieuw thema dat Vlaams Belang ontdekt heeft?

‘Dat wij nu pas voor de landbouw zijn, klopt langs geen kanten. Je kan er al onze brochures op nalezen sinds ons ontstaan. Nu komt dat meer uitgesproken in beeld, omdat er ook belangrijke dossiers op tafel liggen. We profileren ons daar inderdaad meer op dan vroeger, omdat we met meer mensen zijn en meer middelen hebben, en betere contacten hebben met landbouwers. Ze zijn niet meer beschaamd om te zeggen dat ze op Vlaams Belang stemmen. In West-Vlaanderen hoor ik van landbouwers die altijd CD&V gestemd hebben, dat ze dat nu niet meer gaan doen.’

Klacht

Laat ons het dan eens hebben over enkele andere onderwerpen die in het nieuws kwamen. Uw klacht tegen de aanstelling van Dalilla Hermans als trajectcoördinator ‘Brugge culturele hoofdstad 2030’ is ontvankelijk verklaard.

‘Ik vind het vooral een erg feit dat ze aangeworven is. Iemand als Dalilla Hermans: een woke-activiste, bepaalde scènes uit Suske en Wiske moeten volgens haar weg, Zwarte Piet mag niet meer meedoen, wij zouden allemaal schuld hebben aan ons koloniaal verleden en ga zo maar verder. Ik denk niet dat dat de verbindende persoon is. Zij sprak op de door PVDA gesteunde protestactie Justice For Sanda en geeft antidiscriminatielessen voor 250 euro per uur. Ik neem N-VA in Brugge het enorm kwalijk dat ze haar aanwerving mee hebben goedgekeurd.’

Door u er zo tegen te verzetten, komt u in het middelpunt van een stormpje te staan.

‘Het heeft de nationale pers gehaald, voor ons niet gelaten. We hebben er zelfs aan meegewerkt. Vooral omdat we willen tonen dat CD&V-burgemeester Dirk De fauw niet de man is zoals hij zich voordoet. Onlangs was er op het kunstenfestival “Queer Was Here” een verteluurtje voor kinderen tussen drie en zes door een drag queen: dat is een genderideologie. Wij vinden het onze taak om te laten weten waar hij echt voor staat.’

Reuzegom

U haalde ook al het Reuzegom-arrest over de dood van Sanda Dia aan. Dat wordt politiek gerecupereerd door extreemlinks, stelt u.

‘En nu ook door Sammy Mahdi, die verstandiger was dan nog een keer olie op het vuur te gooien, dacht ik. Ik ga er zelf geen uitspraak over doen.’

Als bij een deel van de bevolking begint te leven dat er een klassenjustitie is, is dat wel problematisch.

‘Dat dossier komt al vijf jaar lang in de media. Ik begrijp wel dat de mensen daar raar naar kijken. Ik zou dat niet politiek recupereren. Dat is enkel mensen opjutten. Dat Mahdi dat doet: voor iemand van een beleidspartij, vind ik dat wat goedkoop.’

Protest

Op 29 mei was er de protestmeeting van Vlaams Belang in Brussel. Hoe kijkt u daar op terug?

‘Je mag die manifestatie niet apart zien van de wandeltocht van Tom Van Grieken. Dat was een mooi initiatief dat heel wat positieve aandacht heeft gekregen. Het belangrijkste is dat die manifestatie in Brussel is mogen doorgaan, ondanks het “njet” van PS’er Close. Dat op zich is al een overwinning.’

Had u niet gehoopt op een grotere opkomst?

‘Neen. Sommigen staren zich blind op het enorme succes van de Heizel. Dat was een heel andere setting, in coronasfeer. De mensen waren boos vanwege van alles en nog wat. Je kunt dat niet vergelijken.’