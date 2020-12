Steun de vervolgde minderheden in het Midden-Oosten

Morgen is het kerstmis en door de covid-19-perikelen zouden we bijna vergeten dat niet iedereen dat feest gezellig thuis kan vieren. In het Midden-Oosten zijn er nog steeds miljoenen mensen op de vlucht in eigen land. Ze zijn verjaagd uit hun dorpen en steden. Hun kerken en scholen zijn vaak verwoest. Hier en daar keren gezinnen terug naar hun huis, of wat er van over schiet. De nood is groot en de situatie is nog vaak onveilig. Vooral religieuze minderheden hebben het lastig.

Al in 2016 veroordeelde het Europees Parlement de systematische vervolging van en moord op religieuze minderheden door IS als genocide. Ook vanuit het Vlaamse en federale parlement volgden strenge veroordelingen. Deze zomer nog keurde het parlement een resolutie goed waar ik aan meewerkte. Daarin werd de Belgische regering gevraagd om de strijd tegen godsdienstvervolging een speerpunt te maken van ons buitenlands beleid, door onder andere op Europees niveau aan te dringen op actie. En zeker dat laatste is nodig, want daar gebeurt momenteel te weinig.

Aid to the Church in Need

Zo beschikt Europa sinds de resolutie van 2016 over een speciale gezant voor de vrijheid van godsdienst of levensbeschouwing buiten de EU. De Slovaakse Jan Figel vervulde die rol en deed veel goeds. Hij bouwde contacten op met lokale organisaties en bracht het thema wereldwijd onder de aandacht. Heel wat steun van Europese landen aan het Midden-Oosten ging via lokale organisaties, via contacten opgebouwd door Figel. Hij zorgde er ook voor dat Europa druk uitoefende op Pakistan om de bekende Asia Bibi vrij te laten, met succes.

Vorig jaar liep zijn mandaat echter af, en de Europese Commissie heeft sindsdien geen nieuwe gezant benoemd. We zijn nu al meer dan een jaar verder en de Commissie blijft treuzelen. In een brief vragen Theo Francken, Karl Vanlouwe en ikzelf de commissie om de functie spoedig opnieuw in te vullen. De christenen in de video hieronder zijn naar huis kunnen terugkeren, maar hun nood blijft groot. Bovendien zijn er elders nog steeds zoveel mensen die vervolgd worden omwille van hun religie. De strijd is nog lang niet gestreden.

Tijd dat de EU eindelijk de beloofde 'gezant voor de verdediging tegen geweld op religieuze minderheden' aanstelt! Dat staat in de brief die Commissievoorzitster Ursula @Vonderleyen vandaag in de bus krijgt en werd ondertekend door @FranckenTheo, @KarlVanlouwe en mezelf. pic.twitter.com/ZZkCESjfHU — Michael Freilich, MP (@MichaelFreilich) December 24, 2020

Video: een kerstfeest vorig jaar in de Bani Taghleb II School in Aleppo. Er was weinig geld voor versieringen maar het eten en de cadeau’s werden geschonken door ACN (Aid to the Church in Need). Dit zijn mensen die zijn teruggekeerd naar huis — of wat er van overbleef — en in moeilijke omstandigheden hun leven terug opbouwen.