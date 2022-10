Stijn Baert gecanceld: ‘Je wordt in de marge van het debat geduwd, omdat men je discours niet aardig vindt’

Om uit de penibele budgettaire situatie te komen, volstaat het om een tewerkstellingsgraad van 80% in dit land te behalen. In Wallonië en bij de allochtone gemeenschap blijft de werkloosheid welig tieren, terwijl de arbeidsmarkt om krachten smeekt. Wie voorbijgaat aan de politiek correcte façade van de discriminatie, zoals Stijn Baert en Geert Noels, wordt openlijk door een deel van de mainstream pers geschoffeerd en gecanceld. In het zuiden van het land leeft men stilaan in een psychotische bubbel. ‘Als…

Om uit de penibele budgettaire situatie te komen, volstaat het om een tewerkstellingsgraad van 80% in dit land te behalen. In Wallonië en bij de allochtone gemeenschap blijft de werkloosheid welig tieren, terwijl de arbeidsmarkt om krachten smeekt. Wie voorbijgaat aan de politiek correcte façade van de discriminatie, zoals Stijn Baert en Geert Noels, wordt openlijk door een deel van de mainstream pers geschoffeerd en gecanceld.

In het zuiden van het land leeft men stilaan in een psychotische bubbel. ‘Als we objectief naar Wallonië kijken, hebben we alle reden om trots te zijn. Er zijn maar weinig regio’s met 3,5 miljoen inwoners die zo creatief zijn’, liet Paul Magnette strijdvaardig verstaan op het PS-congres te Namen. Voor wie eraan twijfelt, het gaat wel degelijk over het gewest ten zuiden van Vlaanderen waar de regionale tewerkstellingscijfers tot de laagste van Europa behoren en waar de begroting totaal ontspoort.

Wallonië is dringend aan ‘een cultuuromslag’ toe

Voordien bewees de Waalse minister-president Elio Di Rupo (PS) dat hij al evenzeer in acute verwardheid vertoeft. Hij had het over ‘een briljante toekomst voor Wallonië’, over ‘het grootste herstelplan in onze geschiedenis’ en besloot: ‘De Walen zijn veerkrachtig. Hun toekomst ziet er briljant uit.’

Toch even terug naar de realiteit. In België is de werkzaamheidsgraad net boven de 70% gestegen. Dat is vooral dankzij de inspanningen van Vlaanderen. In Wallonië is de werkzaamheidsgraad verder gezakt naar een schamele 65%, wat een stuk minder is dan vorig jaar. ‘De welvarendheid van Vlaanderen staat de hervormingen in de weg die de Waalse economie en arbeidsmarkt nodig hebben’, reageerde Stijn Baert reeds in het verleden.

Volgens Pierre Wunsch – de gouverneur van de Nationale Bank – is Wallonië dringend toe aan een ‘cultuuromslag’. Het zuiden van het land evolueert naar een overheidseconomie die weinig welvaart creëert, aldus Pierre Wunsch. Onlangs getuigde een Waal anoniem op C’est pas tous les jours dimanche bij RTL-TVI dat hij nog nooit gewerkt had, maar bovendien ook niet op zoek was naar een job. Hij deed wat klusjes in het zwart en kon zo rondkomen. Hij had in geen tijd een bezoek van een arbeidsconsulent gekregen en best gelukkig met zijn leventje. Intussen vindt men in Wallonië geen arbeidskrachten voor jobs waar geen specifieke opleiding voor nodig is. Zo moeten bouwbedrijven en horecazaken noodgedwongen hun activiteiten afbouwen.

In Wallonië ontbreekt iedere vorm van urgentie over de catastrofale budgettaire situatie van dit land. ‘Wat overblijft, is een compleet luchtkasteel, een begroting op drijfzand’, laat arbeidseconoom Stijn Baert in een interview weten. Opmerkelijk is dat er in Vlaanderen amper een discussie over bestaat, terwijl een betere tewerkstelling in Wallonië het federaal budget ten goede komt.

De inactiviteit van allochtonen

Ook over de inactiviteit van allochtonen maakt prof. dr. Stijn Baert zich grote zorgen. Uit onderzoek blijkt dat 44% van de nieuwkomers van buiten de EU ‘noch aan het werk is, noch op zoek naar een baan’. ‘Onder vrouwen met een migratieachtergrond van buiten de EU gaat het zelfs om 6 op 10 die noch aan het werk zijn, noch op zoek zijn naar een baan’, vult Baert aan. Volgens de arbeidseconoom kan je dit ‘vermoedelijk inderdaad niet los zien van religie en cultuur. Het is zeker relevant om dit verder te bestuderen.’ Volgens Stijn Baert moet het met zowel de migratie als met de sociale zekerheid anders. ‘Migratie zou een succesverhaal kunnen zijn, maar dat is momenteel zeker niet het geval. In het verleden ging het te vaak om humanitaire stromen, die vaak in de werkloosheid of inactiviteit terecht kwamen, en dus zakt het draagvlak voor migratie.’

Wie deze eenvoudig vaststelbare feiten durft te ventileren, wordt door een deel van de mainstream pers letterlijk gediskwalificeerd. Zo presteerde Filip Rogiers – redacteur van De Standaard – om in een opiniebijdrage Stijn Baert en Geert Noels neer te zetten als waterdragers van extreemrechts. Aanleiding vormde de kritiek aan Vlaamse kant op de drieste voorstellen van Ecolo en de PS om ‘een universeel solidariteits­kapitaal’ van 30.000 euro voor elke vijfentwintigjarige en een vierdaagse werkweek in te voeren. ‘Het wekt allemaal sterk de indruk dat we hier eerder met (rechts) geloof dan met rede te maken hebben’, liet de redacteur zich ontvallen. Hij omschrijft de analyses van Noels en Baert als ‘haatpraat, vermomd als gezond verstand’.

Het Vlaamse ‘talent voor collaboratie’

In zijn bijdrage – waar de slagschaduw van 2024 1939 weergeeft – geeft Filip Rogiers aan dat PS-voorzitter Paul Magnette zijn mond maar moet open doen of ‘de Vlaamse hoofden van Lebak’ schudden al van nee. Daarmee verwijst hij naar de harde kritiek van Eduard Douwes Dekker op de koloniale uitbuiting van Nederland. Vlaanderen lijkt Wallonië koloniaal uit te buiten. Over de jaarlijkse miljardenstroom van Vlaanderen naar Wallonië wordt met geen woord gerept.

‘Paniek regeert, de rede is zoek’, besluit de redacteur. Volgens Filip Rogiers lopen analisten zoals Stijn Baert, Mia Doornaert en Geert Noels veel te veel Tom Van Grieken en Bart De Wever achterna. ‘Toch lijken we het niet af te leren, wat Jozef Deleu omschrijft als het Vlaamse ‘talent voor collaboratie’’, schrijft Filip Rogiers. ‘Men duwt je in de marge van het debat, omdat men je discours niet aardig vindt’, reageert Stijn Baert verontwaardigd.

‘Elke week gaat De Standaard een stapje verder met het demoniseren van wie een andere mening heeft’, reageert Rik Torfs gevat. Uit de recente cijfers over het bereik van de Vlaamse krantentitels verliest De Standaard op twee jaar tijd 23,6% van haar lezers voor zowel de krant als voor de website. Daarmee incasseert De Standaard het hoogste verlies van alle Vlaamse kranten.

‘Illusoire soap’

‘Het bewustzijn van heel wat mensen wordt ingevuld en geregisseerd vanuit hoofdredacties en regiekamers. De zogenaamde actualiteit wordt geboetseerd tot een illusoire soap’, bedacht de Franse cultuurfilosoof Jean Baudrillard. De mainstream media worden steeds meer ingezet tegen diegenen die kritisch staan tegenover het heersende regime. ‘Ik vraag me af of onze democratie nog te redden valt als zich niet snel een politieke beweging aandient die het echt meent met het lot van onze gehavende samenleving’, vroeg Jonathan Holslag zich vorige week bezorgd in EW Magazine (het vroegere Elsevier Weekblad, red.) af. Inderdaad. Tijd voor actie.