Stikstofdecreet verpest sfeer op laatste werkdag politiek jaar

Het stikstofdossier veroorzaakte weer problemen op de laatste ministerraad voor het zomerreces. Op z’n eentje hield Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) de goedkeuring van een voorstel voor decreet tegen. Opvallend: tegen de wil van zijn eigen partijgenoten-ministers Hilde Crevits en Benjamin Dalle. Is die hardnekkigheid in deze fase van het dossier wel verstandig?

Bij het afsluiten van het stikstofakkoord in maart haalde Brouns twee belangrijke punten binnen: extern salderen – het overnemen van stikstofuitstootrechten van stoppende landbouwbedrijven door bedrijven in dezelfde omgeving – en een soepeler vergunningsregels na 2025. Die twee punten moeten er voor zorgen dat jonge boeren terug een toekomst krijgen met een levensvatbaar bedrijf. Alleen moet een gunstig milieueffectenrapport (MER) die punten nog valideren voor ze definitief in een decreet worden opgenomen. En daar zit het probleem: gisteren was het de laatste dag voor kandidaten om zich aan te melden voor die opdracht. Niemand stelde zich kandidaat.

Geen kandidaten voor MER

Nu is Brouns ervan overtuigd dat een MER zal uitwijzen dat extern salderen en soepeler vergunnen na 2025 geen negatief effect zal hebben op de vooropgestelde doelstellingen. Bij N-VA is men daar niet zo zeker van. Voorzitter Bart De Wever zei al dat het MER zou uitwijzen wie gelijk had: de talloze experten die zich tot nu toe hadden uitgesproken of de experten van de Boerenbond. Die uitspraken hebben het wantrouwen bij Brouns eerder aangewakkerd dan getemperd. Hij ziet in het feit dat er nog geen MER is opgestart een manoeuvre van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om haar decreet al goedgekeurd te krijgen op de ministerraad. Maar bij N-VA, en ook bij regeringspartner Open Vld, vinden ze dat hij spijkers op laag water zoekt.

Temeer omdat Brouns de druk op kandidaat-onderzoeksbureaus opvoerde, met zijn verklaringen in het parlement dat indien het MER negatief zou uitvallen, dit alleen het gevolg kan zijn van gesjoemel. Geen enkel bureau voelt zich nog geroepen om in te tekenen op de overheidsopdracht voor het uitvoeren van het MER. Dit soort uitspraken, die alleen een gunstige uitkomst als aanvaardbaar naar voren schuiven, zetten hun onafhankelijkheid onder druk. Er rest de Vlaamse overheid niets anders dan een nieuwe oproep uit te schrijven, of op z’n minst de oproep te verlengen. Dat brengt onherroepelijk vertraging met zich mee nu blijkt dat Brouns onbuigzaam is en zonder opgestarte MER geen decreet wil goedkeuren. Gezien de Vlaamse regering collegiaal beslist, zit het dossier voor de zoveelste keer vast.

Politiek hoog spel

Of deze weigering zinvol is, is maar zeer de vraag. Brouns zette in maart zijn handtekening onder het zwaar bevochten stikstofakkoord, na een stevige clash met Demir. Mocht het decreet vrijdag door de regering zijn goedgekeurd, dienen zich nog genoeg momenten aan on zich terug te trekken uit de deal als blijkt dat zijn voorwaarden niet ingewilligd worden of onmogelijk blijken te zijn. Het decreet moet eerst nog voor advies naar verschillende instanties, waaronder de Raad van State, maar ook de Boerenbond. Daarna moet het door het parlement goedgekeurd worden. Dat zijn allemaal momenten waarop amendementen of zelfs het opblazen van het akkoord nog mogelijk zijn. Door nu al het been stijf te houden speelt Brouns met zijn politiek krediet bij de partners in de al veel geplaagde regering Jambon. Of de burger daar tijdens het verlof nog wakker van gaat liggen kan je betwijfelen. Veel politiek garen kan Brouns hier niet bij spinnen.

En dat beseften de overige CD&V-minsters Crevits en Dalle ook. Zij probeerden tijdens een intern overleg Brouns over de streep te trekken, nadat op een technisch overleg tussen de kabinetten al was besloten om voor de lieve vrede exact de in maart al afgeklopte en ondertekende tekst van het stikstofakkoord als decreet in te dienen. Terwijl de overige zes ministers genoten van een lichte lunch – lasagne, zo meldt ons een op voedsel en detail gefocuste kabinetsmedewerker – mochten de drie CD&V’ers het onder elkaar uitvechten. Zonder resultaat, zo bleek uiteindelijk ‘s avonds laat.

Dit toont aan dat niet alleen binnen de Vlaamse regering het geduld met Brouns stilaan op is. Ook binnen zijn partij stelt men zich vragen bij het handelen van de landbouwminister. Nadat CD&V Jambon al twee maal voor schut zette – bij de septemberverklaring in ’22 en door het opblazen van het Krokusakkoord rond stikstof – beseffen meer oplossingsgerichte ministers zoals Crevits dat ze met vuur spelen. Maar ook bij partijvoorzitter Sammy Mahdi dringt het besef door dat altijd blijven dwarsliggen niet productief is op het Vlaamse niveau.

Hoe moet het nu verder?

De overige ministers lieten het uiteindelijk niet meer aan hun hart komen. Nadat Jambon zich eerder op de dag duidelijk geïrriteerd had afgevraagd waar deze crisette nu eigenlijk over ging, lieten ze het over aan hun CD&V-collega’s om de kastanjes uit het vuur te halen. Toen dat niet lukte, heerste er gelatenheid.

Andy Pieters, woordvoerder van minister Demir, reageert laconiek. ‘We nemen akte van de blokkade door één minister, ondanks dat Hilde Crevits en Benjamin Dalle hem probeerden overtuigen. Minister-president Jambon en vice-minister-president Bart Somers vroegen ondertussen aan minister Demir om het vacuüm in tussentijd juridisch zo sterk mogelijk dicht te timmeren bij gebrek aan decretale stappen. Wellicht is er in de loop van volgende week meer nieuws over wat volgt.’