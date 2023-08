Streamingtips: Beef en Full Circle, twee topseries

De tien afleveringen van de Netflixserie Beef gaan niet over hamburgers en Full Circle, de zesdelige miniserie te zien op VRT MAX, heeft het niet over wiskunde. Wel kunnen we ze beide aanbevelen.

Verkeersagressie in Beef

Netflix

Verkeersagressie! Zelfs op het voetpad word je ermee geconfronteerd waar e-steps, soms wel met twee tot drie voorbij racend, de verkeersregels aan hun wielen lappen. We hebben het allen al eens meegemaakt: automobilisten die bumperkleven, knipperen met de lichten, blijven toeteren en schunnige gebaren maken. Eén op de vijftien bestuurders zegt zelfs ooit uit zijn auto gestapt te zijn om het uit te vechten. Niet alleen verbaal! Komt het door de posttraumatische coronastress of door de verloedering van de maatschappij dat niet alleen mensen met een kort lontje zo uit hun krammen schieten?

Spielbergs filmdebuut Duel (1971) ging over een brave automobilist op een eenzame weg in een gevecht op leven en dood met een onzichtbare chauffeur in een tankwagen. In het recente Unhinched (2020) vertolkt een flink aangekomen Russell Crowe een opgefokte psychopaat die een vrouw achtervolgt na een verkeersincident. Dus twee speelfilms maar een tv-serie van tien afleveringen over het onderwerp leek me toch wat overdreven. Niet zo! Beef blijft de hele tijd origineel, meeslepend, vindingrijk en vooral herkenbaar met een filosofische ondertoon die uitmondt in een verrassend eindbeeld.

Ontspoorde vete

Danny Cho (Steven Yeun) kan op het nippertje een botsing met de witte SUV van Amy Lau (Ali Wong) vermijden waarop zij hem een dikke middelvinger geeft. Danny gaat door het lint en na een wilde achtervolging door de straten van LA en door de netjes aangelegde voortuintjes, is de basis gelegd voor een volledig ontspoorde vete tussen twee Amerikanen met Aziatische roots, waarbij de ruzies tussen Laurence Olivier en Marilyn Monroe tijdens de opnames van The Prince and the Showgirl klein bier lijken.

De sneeuwbal die in het begin gaat rollen, veroorzaakt uiteindelijk een lawine van opgekropte frustraties. De titel Beef komt van het Amerikaanse slangwoord ‘I had (a) beef with him/her’, een ruzie. Dat Beef het tien afleveringen lang goed blijft doen, is vooral te danken aan de weergaloze vertolking van beide hoofdpersonages.

Aziatische roots

Actrice Ali Wong is de Amerikaanse comédienne door Time uitgeroepen tot één van de honderd invloedrijkste mensen van het jaar. Steven Yeun is een Zuid-Koreaanse acteur, opgegroeid in de Verenigde Staten, voornamelijk bekend als Glenn in de serie The Walking Dead en als vader Jacob in Minari (2020), die beslist met zijn Koreaans-Amerikaans gezin naar het landelijke Arkansas te verhuizen om zijn eigen boerderij te beginnen. De ‘minari’ uit de titel is een soort Koreaanse waterkers, een taai kruid dat gemakkelijk gedijt in een vreemde bodem en dat symbool staat voor het aanpassingsvermogen van de Koreaan: een metafoor voor de worteling in Amerikaanse bodem.

Als Amerikanen met Aziatische roots voelen Danny en Amy zich vaak ontheemd en depressief. Beiden zijn ontgoocheld: Danny als aannemer, Amy als ondernemer. Ze kunnen hun falen niet loslaten en beginnen escalerende wraakacties zonder weerga in deze onconventionele serie, niet direct op één genre vast te pinnen. Zwartkomisch volgens sommigen, therapeutisch louterend volgens anderen. Het een gitzwarte komedie noemen lijkt me wel verantwoord, maar dan een die je niet troosteloos achterlaat.

Diversiteit

Full Circle

Full Circle gaat nog enkele stappen verder in diversiteit. Geen bijna-ongeluk zoals in Beef maar een misgelopen kidnapping in New York City zet de geweldmolen in gang. Full Circle is een Amerikaanse misdaadserie geschreven door Ed Solomon en geregisseerd door veelfilmer Steven Soderbergh.

De titel verwijst letterlijk naar het cirkelritueel dat mevrouw Mahabir moet uitvoeren om een vloek op haar familie op te heffen. Pas na dat ritueel kan ze de cirkel sluiten om zich van de vloek te bevrijden. Figuurlijk refereert de titel van deze serie ook aan de manier waarop in het hedendaagse New York City een labyrint van verhalen over verschillende personages en diverse culturen met elkaar worden verbonden. Een serieuze uitdaging, zelfs voor kijkers die van complexiteit houden.

Drie etnische werelden

Wat heeft een rijke familie uit Manhattan, vertolkt door Timothy Olyphant en Homeland-actrice Claire Danes nu te maken met een Guyanese misdaadclan geleid door Mrs. Mahabir (CCH Pounder)? De kidnapping van de rijkeluiszoon! Meerdere jongeren uit Guyana trachten de klus te klaren en na de aflevering van het losgeld in Central Park zoekt politierechercheur Harmony Melody wanhopig naar antwoorden in de chaos. Drie totaal verschillende werelden worden met elkaar geconfronteerd: de vermogende ‘witte’ familie van het ontvoerde kind, de New Yorkse ‘zwarte’ politie, en de Guyanese misdaadbende.

‘Nooit eerder zo streng voor mezelf geweest’

In een interview verklaarde Steven Soderbergh: ‘Ik ben nooit eerder zo streng voor mezelf geweest. Was een verhaallijn onduidelijk of onlogisch, dan werd dit door mij en Ed Solomon onderhanden genomen. Opnieuw geschoten als het nodig was. In Hollywood hebben reshoots een slecht imago – ze worden meestal gezien als een teken dat de productie in de problemen zit – maar dat vind ik klinkklare onzin. Ik ben gek op reshoots. Waarom zou je niet teruggaan en de dingen fixen die gerepareerd moeten worden? ‘

Nee, Steven, ‘gerepareerd’ hoeft Full Circle niet te worden maar iets minder hectisch en ingewikkeld zou van je mozaïekserie een even unieke kijkervaring hebben gemaakt als Beef.